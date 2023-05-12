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Петр Ермилин

Сеем газон правильно: пошаговая инструкция

2:54
Садоводство

Если вы хотите иметь красивый и здоровый газон, то правильный посев является важным первым шагом.

Сеем газон правильно: пошаговая инструкция
Фото: Фото с сайта unsplash. com

Как посеять газон: пошаговая инструкция

Подготовьте почву

Перед тем, как приступать к посадке газона, необходимо подготовить почву. Почва должна быть рыхлой и удобренной, чтобы обеспечить хорошее ростовое пространство для травы. 

Удалите сорняки и мусор

Перед началом работы очистите зону от мусора и сорняков. Используйте лопату или ручной культиватор, чтобы удалить сорняки и другие растения, которые могут конкурировать с травой за питательные вещества.

Определите уровень кислотности почвы

Трава лучше всего растёт в почве с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Если у вас кислая почва, то необходимо добавить извести или другой материал, который поможет снизить уровень кислотности. Если почва щелочная, то добавьте серу или другие кислотообразующие материалы.

Удобрите почву

Удобрение почвы является важным шагом, чтобы обеспечить рост и развитие травы. Добавьте органические удобрения, такие как перегной, или минеральные удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий.

Разрыхлите почву

Для того, чтобы газон мог расти, необходима рыхлая почва. Используйте лопату или ручной культиватор, чтобы разрыхлить почву до глубины 10-15 см.

Выберите подходящий вид травы

При выборе травы необходимо учитывать такие факторы, как климат, почва и условия эксплуатации. В России наиболее распространенными видами трав являются:

  1. Овсяница тростниковидная (Festuca arundinacea) — прочная и стойкая к засухе трава, которая может расти на большой высоте.
  2. Плевел многолетний (Lolium perenne) — быстрорастущая трава с тёмно-зелёными листьями.
  3. Мятлик луговой (Poa pratensis) — трава, которая лучше всего подходит для создания зелёных газонов.

Часто рекомендуется смешивать различные виды травы для создания более прочного и устойчивого газона. 

Посев травы

Определите оптимальное время посева

Оптимальное время для посева травы зависит от климатических условий и выбранного вида травы. В целом наиболее подходящее время для посева газона — конец весны или начало осени, когда температура окружающей среды находится в диапазоне от 15 до 25 градусов Цельсия.

Равномерно распределите семена

Семена травы необходимо распределять равномерно по по всей площади. 

Увлажните почву

Для того, чтобы семена начали прорастать, необходимо увлажнить почву. Поливайте газон регулярно, чтобы почва была всегда влажной.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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