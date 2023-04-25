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Петр Ермилин

Как избавиться от сорняков в саду: пять естественных способов

2:54
Садоводство » Советы

Хотя любой садовод не любит сорняки, рекомендуется избегать использования гербицидов в вашем саду. Вы всегда можете уничтожить их менее агрессивным способом и не навредить окружающим живым существам и окружающей среде.

Как избавиться от сорняков в саду: пять естественных способов

Самые распространенные сорняки:

  • Пырей ползучий
  • Вьюнок полевой
  • Щирица запрокинутая
  • Портулак огородный
  • Амброзия полыннолистная
  • Бодяк полевой (осот)
  • Молочай
  • Чертополох

Газонные сорняки:

  • Мятлик
  • Одуванчик
  • Лютик ползучий
  • Подорожник
  • Клевер

А также сорняки, которые используется в народной медицине при лечении:

  • Василек синий
  • Крапива
  • Хвощ полевой
  • Спорыш.

Обрезка, выдирание и обрезка иногда бывают очень полезными, но они действительно требуют много времени. Выдергивание сорняков в саду легко и дешево, но только если вы не цените свое время. Поэтому мы решили показать вам список других недорогих методов борьбы с сорняками, которые вы можете попробовать.

  • Белый уксус

Рекомендуется опрыскивать сорняки уксусом рано утром, когда погода спокойная и солнечная, так как солнечные лучи усиливают действие этого естественного гербицида. Конечно же, следует избегать проведения этой процедуры в пасмурные и дождливые дни.

  • Кипяток

Очень горячая вода уничтожает сорняки. Этот метод идеально подходит для очистки мест вокруг входных ворот и лестницы, а также для всех тех мест, которые заполнены пылью и грязью.

Осторожно налейте кипяток сверху на нежелательные растения. Если речь идет о растениях с более глубоким корнем, возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз. Будьте настойчивы и вы добьетесь успеха!

  • Соль

Раствор соли и воды может помочь избавиться от сорняков.

Смешайте 1 часть соли и 3 части воды и налейте раствор на мощеные участки вашего двора.

Для устойчивых к удалению сорняков вы можете посыпать немного сухой соли прямо на них.

  • Пищевая сода

Пищевая сода — отличный ингредиент для борьбы с сорняками. Возьмите упаковку пищевой соды и щедро посыпьте ею все участки, где водятся садовые сорняки. Что также замечательно, вы можете использовать соду, когда погода пасмурная или дождливая. Повторяйте процедуру один раз в месяц.

  • Моющее средство и уксус

Вы также можете создать свой собственный раствор из моющего средства и белого уксуса.

Добавьте 5 мл моющего средства в 1 литр белого уксуса. Аккуратно перемешайте смесь так, чтобы не образовалась пена. Налейте получившуюся смесь во все трещины, откуда произрастают сорняки.

Как избавиться от сорняков в саду
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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