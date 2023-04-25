Как избавиться от сорняков в саду: пять естественных способов

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хотя любой садовод не любит сорняки, рекомендуется избегать использования гербицидов в вашем саду. Вы всегда можете уничтожить их менее агрессивным способом и не навредить окружающим живым существам и окружающей среде.

Самые распространенные сорняки:

Пырей ползучий

Вьюнок полевой

Щирица запрокинутая

Портулак огородный

Амброзия полыннолистная

Бодяк полевой (осот)

Молочай

Чертополох

Газонные сорняки:

Мятлик

Одуванчик

Лютик ползучий

Подорожник

Клевер

А также сорняки, которые используется в народной медицине при лечении:

Василек синий

Крапива

Хвощ полевой

Спорыш.

Обрезка, выдирание и обрезка иногда бывают очень полезными, но они действительно требуют много времени. Выдергивание сорняков в саду легко и дешево, но только если вы не цените свое время. Поэтому мы решили показать вам список других недорогих методов борьбы с сорняками, которые вы можете попробовать.

Белый уксус

Рекомендуется опрыскивать сорняки уксусом рано утром, когда погода спокойная и солнечная, так как солнечные лучи усиливают действие этого естественного гербицида. Конечно же, следует избегать проведения этой процедуры в пасмурные и дождливые дни.

Кипяток

Очень горячая вода уничтожает сорняки. Этот метод идеально подходит для очистки мест вокруг входных ворот и лестницы, а также для всех тех мест, которые заполнены пылью и грязью.

Осторожно налейте кипяток сверху на нежелательные растения. Если речь идет о растениях с более глубоким корнем, возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз. Будьте настойчивы и вы добьетесь успеха!

Соль

Раствор соли и воды может помочь избавиться от сорняков.

Смешайте 1 часть соли и 3 части воды и налейте раствор на мощеные участки вашего двора.

Для устойчивых к удалению сорняков вы можете посыпать немного сухой соли прямо на них.

Пищевая сода

Пищевая сода — отличный ингредиент для борьбы с сорняками. Возьмите упаковку пищевой соды и щедро посыпьте ею все участки, где водятся садовые сорняки. Что также замечательно, вы можете использовать соду, когда погода пасмурная или дождливая. Повторяйте процедуру один раз в месяц.

Моющее средство и уксус

Вы также можете создать свой собственный раствор из моющего средства и белого уксуса.

Добавьте 5 мл моющего средства в 1 литр белого уксуса. Аккуратно перемешайте смесь так, чтобы не образовалась пена. Налейте получившуюся смесь во все трещины, откуда произрастают сорняки.