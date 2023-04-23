Сода как палочка-выручалочка в вашем саду

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садоводство является одним из лучших видов деятельности, так как оно имеет бесчисленное количество физических и психологических преимуществ. Более того, свежие и домашние продукты гораздо высокого качества, чем те, что мы покупаем в продуктовом магазине, а их вкус просто непревзойденный.

Однако вы знали, что обычная сода может стать вашим волшебным палочкой-выручалочкой в саду?

Этот универсальный продукт является вашим лучшим другом, когда дело доходит до всего дома, так как он является удивительным кухонным ингредиентом, прекрасным средством ухода за кожей и очисткой.

Сода вместо синтетических химикатов является более безопасным и дешевым способом ухода за вашим садом.

Отпугиватель насекомых

Чтобы держать насекомых подальше, смешайте одну столовую ложку оливкового масла, две столовые ложки пищевой соды и несколько капель жидкого мыла с четырьмя литрами воды.

Обрабатывайте сад этой смесью каждые три дня, чтобы держать насекомых подальше.

Смешайте муку и соду в равных количествах и посыпьте любые растущие овощи, например, на листья капусты с червями, и вы уничтожите их.

Смешайте пять столовых ложек соды с таким же количеством сахарной пудры и столовой ложкой воды, налейте смесь в муравейник. Добавьте немного уксуса и вы сократите количество муравьев вокруг сада.

Грибок, плесень и сорняки

Чтобы избавиться от грибка в саду, смешайте четыре чайные ложки пищевой соды с четырьмя литрами воды и нанесите смесь на проблемные участки.

Чтобы защитить фрукты и овощи от плесени, опрыскайте их смесью из одной столовой ложки пищевой соды, 2,5 столовых ложек садового масла и 4-х литров воды.

Чтобы избавиться от сорняков, особенно злаков, растущих между трещинами на дорожках, увлажните область и добавьте в трещины густой слой пищевой соды, чтобы получилась пастообразное средство.

Компост и почва

Чтобы проверить уровень pH почвы, вам понадобится полстакана пищевой соды и полстакана уксуса. Затем возьмите две пробы почвы и поместите их в отдельные контейнеры. Налейте уксус в одну из проб, и если появятся пузырьки, то pH почвы выше семи, то есть щелочной. Если пузырьков нет, добавьте пищевую соду с полстаканом воды в другую пробу, и если появятся пузырьки, то почва кислая.

Чтобы уменьшить сильный запах компоста, посыпьте его верхнюю часть небольшим количеством пищевой соды.

Вкус и внешний вид растений

Помидоры становятся сладкими, когда выращиваются в менее кислой почве, поэтому посыпьте немного пищевой соды вокруг них.

Чтобы стимулировать цветение бегоний, гортензий и герани, поливайте их ежемесячно уникальным раствором из двух литров воды и одной столовой ложки пищевой соды.

Чтобы ваши лилии, ирисы, герани и маргаритки росли здоровее и ярче, добавьте немного пищевой соды в воду перед поливом.

Уборка

Используйте пищевую соду для очистки декораций в вашем саду. Ополаскивайте их четвертью теплой воды и двумя столовыми ложками пищевой соды. Окуните щетку в смесь и очистите пятна.

Пищевая сода отлично подходит для очистки дорожек в саду. Когда они становятся заросшими сорняками и грязью, помойте их той же смесью, и они станут снова красивыми.

Очистите и дезодорируйте садовые инструменты с помощью пищевой соды.