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Петр Ермилин

Типы горшков и грунта определяют частоту и график полива комнатных растений

Садоводство » Комнатные цветы

Частота полива комнатных растений может быть сложной для определения: когда и как правильно поливать. Тип смеси для посадки, температура и разнообразие растений оказывают влияние на то, как долго земля в каждом контейнере или коробке для выращивания высыхает между поливами.

Типы горшков и грунта определяют частоту и график полива комнатных растений

Некоторым растениям нужно много питьевой жидкости каждый день, тогда как другим может потребоваться только небольшое количество. Поэтому сделайте небольшой исследовательский анализ, прежде чем решить, что лучше всего для вашего растения.

Когда поливать комнатные растения

Лучший способ сохранить ваше комнатное растение здоровым — это дать ему достаточно воды. Когда вы видите, что земля в его горшке влажная и не мокрая на ощупь, подождите несколько дней, прежде чем снова поливать. Однако, если вы заметили опадение листьев; коричневые кончики листьев (только верхняя поверхность); медленный рост — это означает, что ваше растение нуждается в напитке!

Ищите признаки того, что комнатные растения нуждаются в поливе

Комнатные растения счастливы и здоровы, когда за ними хорошо ухаживают. Поэтому важно убедиться, что ваше растение получает все, что ему нужно, в том числе воду! Есть несколько признаков, которые указывают на то, что растение нуждается в поливе, например:

  • Опущенные листья. Сухая почва и завядшие листья свидетельствуют о том, что ваше растение нуждается в поливе. Однако если почва в горшке слишком влажная, возможно, проблема не в неправильном поливе, а в заболевании растения!
  • Засохшие кончики листьев (коричневые кончики листьев) — явный признак того, что растению нужна вода. Если почва слишком сухая и листья начинают высыхать, полностью залейте ее, чтобы не повредить другие части растения!
  • Медленный рост. Если вы поливаете свое растение, но недостаточно часто, и листья начали медленно расти или стали меньше по размеру, то может быть несколько причин. Сделайте один глубокий полив с дополнительным количеством питательных веществ и посмотрите, улучшится ли ситуация.

Тип горшка влияет на частоту полива

Тип горшка, в котором выращивается растение, определяет, как часто вам нужно его поливать. Например, суккуленты, которым нужно меньше поливать, растут лучше в горшках из терракоты, в то время как большинство комнатных растений лучше растут в глазированных керамических или пластиковых горшках, которые всегда очень влажные внизу.

Какие горшки лучше всего подходят для ваших комнатных растений?

Вот список, который подойдет любому садоводу:

  • Глиняные горшки используются для суккулентов, алоэ вера и кактусов. Пористая поверхность позволяет влаге быстрее испаряться, поэтому эти растения требуют меньше полива в теплую погоду.
  • Керамические горшки отлично подходят для поддержания одинакового уровня влажности почвы. Летом смесь для посадки не высыхает так быстро, и растения могут выживать дольше без полива в эти жаркие месяцы.
  • Пластиковые горшки изготовлены для более легкого и прочного материала, что идеально подходит для тех, кто хочет иметь сад, но не имеет места. Они содержат почву, которая увлажняется водой по мере необходимости, поэтому вам не нужно поливать их так часто в течение года — экономя время!

Лучший совет для выбора идеального горшка для комнатных растений: убедитесь, что в нем есть отверстия для дренажа! Они позволят избыточной воде стекать и не допустят переувлажнения почвы.

Тип грунта для посадки определяет график полива растений

Если вы хотите, чтобы ваши растения в горшках были счастливыми и здоровыми, убедитесь, что почвенная среда, в которой они находятся, идеальна. Если это включает в себя залитый водой грунт или влажные корни в течение какого-то времени (что может произойти, если дренаж недостаточен), все будет потеряно!

Как долго комнатные растения могут выжить без воды

Комнатные растения часто забывают поливать, но они так нуждаются в воде! Частая ошибка заключается в том, что хозяева поливают свои растения слишком часто. Обычно можно вернуться к обычному графику полива, и они не пострадают.

Лучшая вода для комнатных растений

Вода из крана не является идеальной для комнатных растений. Она может содержать вредные химические вещества, такие как хлор и даже свинец, которые могут повредить рост растений или нанести вред вашим драгоценным растениям!

Подходящей водой для комнатных растений должна быть либо дождевая вода, либо фильтрованная вода из крана. 

Температура

Холодная вода может шокировать корни растений, особенно у чувствительных видов. Оставив ее на 24 часа или на ночь, вы сможете достичь идеальной температуры, что прекрасно, если вы не только хотите сохранить комнатные растения в живых, но и проявить к ним любовь.

Правильный полив комнатных растений
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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