Частота полива комнатных растений может быть сложной для определения: когда и как правильно поливать. Тип смеси для посадки, температура и разнообразие растений оказывают влияние на то, как долго земля в каждом контейнере или коробке для выращивания высыхает между поливами.
Некоторым растениям нужно много питьевой жидкости каждый день, тогда как другим может потребоваться только небольшое количество. Поэтому сделайте небольшой исследовательский анализ, прежде чем решить, что лучше всего для вашего растения.
Лучший способ сохранить ваше комнатное растение здоровым — это дать ему достаточно воды. Когда вы видите, что земля в его горшке влажная и не мокрая на ощупь, подождите несколько дней, прежде чем снова поливать. Однако, если вы заметили опадение листьев; коричневые кончики листьев (только верхняя поверхность); медленный рост — это означает, что ваше растение нуждается в напитке!
Комнатные растения счастливы и здоровы, когда за ними хорошо ухаживают. Поэтому важно убедиться, что ваше растение получает все, что ему нужно, в том числе воду! Есть несколько признаков, которые указывают на то, что растение нуждается в поливе, например:
Тип горшка, в котором выращивается растение, определяет, как часто вам нужно его поливать. Например, суккуленты, которым нужно меньше поливать, растут лучше в горшках из терракоты, в то время как большинство комнатных растений лучше растут в глазированных керамических или пластиковых горшках, которые всегда очень влажные внизу.
Вот список, который подойдет любому садоводу:
Лучший совет для выбора идеального горшка для комнатных растений: убедитесь, что в нем есть отверстия для дренажа! Они позволят избыточной воде стекать и не допустят переувлажнения почвы.
Если вы хотите, чтобы ваши растения в горшках были счастливыми и здоровыми, убедитесь, что почвенная среда, в которой они находятся, идеальна. Если это включает в себя залитый водой грунт или влажные корни в течение какого-то времени (что может произойти, если дренаж недостаточен), все будет потеряно!
Комнатные растения часто забывают поливать, но они так нуждаются в воде! Частая ошибка заключается в том, что хозяева поливают свои растения слишком часто. Обычно можно вернуться к обычному графику полива, и они не пострадают.
Вода из крана не является идеальной для комнатных растений. Она может содержать вредные химические вещества, такие как хлор и даже свинец, которые могут повредить рост растений или нанести вред вашим драгоценным растениям!
Подходящей водой для комнатных растений должна быть либо дождевая вода, либо фильтрованная вода из крана.
Холодная вода может шокировать корни растений, особенно у чувствительных видов. Оставив ее на 24 часа или на ночь, вы сможете достичь идеальной температуры, что прекрасно, если вы не только хотите сохранить комнатные растения в живых, но и проявить к ним любовь.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.