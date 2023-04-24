Масло нима на овощах и травах летом — отличный способ избавиться от надоедливых вредителей в саду

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Масло дерева нима — это экологически чистое и экономичное решение для избавления от надоедливых вредителей в саду. Однако как и любое пестицидное средство, оно может быть вредным, если используется неправильно, поэтому вам нужны все советы для безопасного применения!

Что такое масло нима?

Получаемое из дерева ним, это древнее решение использовалось в течение веков для контроля над вредителями. Некоторые люди используют его в медицинских и косметических продуктах, тогда как другие применяют его только в качестве пестицида, который работает против насекомых.

Поэтому важно убедиться, что вы получаете продукт, который будет эффективен для вашей проблемы с вредителями. Тщательно проверьте этикетку перед покупкой!

Некоторые продукты на основе масла нима помечены как "Готовые к использованию", и вы можете немедленно распылять их на свои растения. Другие поставляются в виде "концентрата", и их необходимо смешивать с достаточным количеством воды и жидкого мыла, чтобы получить готовый к использованию раствор.

Тщательно следуйте инструкциям по смешиванию продукта. Готовые к использованию формулы быстры и просты в использовании, а концентрированные продукты обычно стоят меньше, чем их готовые к использованию аналоги.

Вы не можете ошибиться с маслом нима! Оно отлично подходит для "мягких" насекомых, таких как тля, личинки жуков и гусеницы. Но не останавливайтесь на этом — оно также чудесно справляется с

листовыми насекомыми,

клопами,

мучнистыми червецами,

трипсами,

паутинными клещами

и белокрылками.

Когда применять масло нима

Масло нима будет более эффективным, если вы примените его утром или вечером. В это время полезные насекомые обычно менее активны, что означает, что они менее склонны к контакту с вашим пестицидом!

Также лучше применять ним в раннее утро или поздний вечер из-за его спсобности обжигать листья в жару и при ярком солнечном свете в течение дневных часов.

Вы можете использовать масло нима, чтобы держать свой дом свободным от вредителей круглый год. Универсальное натуральное средство хорошо борется как с внутренними, так и с наружными вредителями.

Использование масла нима на овощах и травах — отличная идея для лета. Просто убедитесь, что вы тщательно очистили свою продукцию перед едой!

Масло нима требует времени для работы

Может потребоваться два дня или больше, прежде чем вы увидите уменьшение количества насекомых, так что не сдавайтесь с этим продуктом! Вам может потребоваться повторно наносить масло нима каждые три или четыре дня после дождливой погоды, чтобы полностью избавиться от проблемы с вредителями.