Растения, подкормленные яичной скорлупой, выдерживают жару и холод, дают хороший урожай

4:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яичная скорлупа богата кальцием, магнием и другими микроэлементами, необходимыми для здоровья растений. Она также помогает в борьбе с вредителями, такими как улитки и червец. Если вы используете яичную скорлупу в вашем саду, вы можете увидеть значительный рост и увеличение урожая.

Увеличение урожая

Настой из яичной скорлупы содержит кальций, который помогает растениям расти быстрее и производить больше плодов.

Защита от болезней и вредителей

Яичная скорлупа содержит микроэлементы, которые помогают бороться с вредителями и болезнями, такими как улитки и червец.

Укрепление стеблей и корней

Настой из скорлупы содержит кальций, который укрепляет стебли и корни растений, делая их более устойчивыми к ветру и дождю.

Использование скорлупы яйца в саду может принести множество преимуществ, но есть один способ, который позволит сделать их использование еще более эффективным.

Настой из скорлупы яйца для растений поможет вашим растениям выглядеть красиво и процветать, увеличивая урожай!

Питательная ценность скорлупы яйца

Вы можете подумать, что накопление скорлупы — это пустая трата времени, но на самом деле она полна кальция и может дать вам двойную его дозу, необходимую в день.

По данным исследований ученых, скорлупа яйца также содержит другие важные питательные вещества, необходимые растениям: 0,3% фосфора, магния, натрия, калия, цинка, марганца, железа и меди.

Использование дроблёной скорлупы яиц для растений

Один из лучших способов получить кальций и микроэлементы в почву — это использовать скорлупу яиц. Есть два варианта: целые, которые можно положить прямо сверху; или мелко дробленые для более быстрого разложения.

Зачем использовать яичную воду?

В качестве намного лучшей альтернативы традиционным удобрениям вы можете сделать "яичную воду" и полить ею почву после посадки. Этот органический подход быстрый и имеет много преимуществ как для растений, так и для животных.

Как это работает

Такой настой яичной скорлупы помогает увеличить содержание кальция и калия в почве, а также немного повышает ее уровень pH. Это очень полезно, если у вас кислая или нейтральная почва, но даже в щелочных условиях это помогает растениям расти, так как их способность усваивать кальций не зависит от того, какой уровень pH в почве.

Кальций — самый важный минерал для развития корней

Он помогает укрепить клеточные стенки и предотвратить развитие болезней, воздействие высокой температуры или недостатка воды на рост растений.

Способность растений выдерживать воду, жару и холод зависит от наличия минерала калия. Есть доказательства того, что он может помочь растениям расти быстрее и с большими урожаями!

Выводы

Использование настоя яичной скорлупы — отличный способ обогатить почву кальцием, калием и другими необходимыми минералами, которые нужны растениям для здорового роста и развития. Она действует как удобрение и может заменить традиционные химические удобрения, что полезно для животных, растений и окружающей среды. Попробуйте сделать эту настой дома, и вы сможете увидеть, как ваша зелень становится более здоровой и пышной.

Рецепт

Для этого эксперимента вам понадобится 10-20 чистых и сухих яичных скорлуп. Количество яиц зависит от того, насколько сильным вы хотите сделать раствор, так что приобретайте столько, сколько будет наилучшим образом соответствовать вашим потребностям.

Хотите начать? Сначала доведите 4 литра воды до кипения, а затем измельчите яичные скорлупы. Оставьте на 24 часа!

Скорлупа отдаст питательные вещества воде. После этого отфильтруйте все лишние частицы и готово!