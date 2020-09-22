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Автор Андрей Туманов

Против фитофторы и не только: все же "химия" в саду нужна

Большинство современных садоводов-любителей не понимают зачем применять различные ядохимикаты у себя на даче, удобрения какие-то химические. Гораздо проще использовать одуванчик, йодом в аптеке закупиться — просто и хорошо! А давайте разберемся, действительно ли это хорошо или может быть это мракобесие?

Безопасно ли бороться с паразитами на садовом участке "химией"? Полезные советы "Правде.Ру" дает специалист по защите растений Василий Кошель.

Читайте начало интервью: Василий Кошель: если у картофеля 5% ботвы с фитофторой, то вы опоздали

Таблетки для растений

— Мы поговорили про контактные препараты, которые действуют по поверхности. А как растению принимать системные препараты?

— Это аналог растворимым таблеткам. Но мы их "кушаем" ртом, а растение всей поверхностью. Но важно все равно, чтобы фитофтора не пустила в тело растения слишком много гифов, иначе уже можно не успеть. Или можно затормозить их развитие. Если 5-10% картофеля поразилось фитофторой, то ваше лечение не поможет.

— Но это совсем чуть-чуть, отдельные пятна. Вот мои соседи применяют "химию", только когда уже конец совсем.

Есть и вторая проблема — период ожидания. При регистрации он указан по каждому препарату, и обычно это 20 дней. После них мы можем кушать наши продукты. А то мы обрабатываем поздно, убираем картофель с остатками препаратов и кушаем с пестицидами. Это плохо.

— А так урожая будет больше за счет работы листьев.

— Да, больше, чище и здоровее. Все в плюсе.

— А вот в интернете тысяча способов победить фитофтору — молоко, 8 капель йода. Весь йод разобрали в аптеках…

— Это та же медицина — лечим мы человека или растение, смысл один. Вы к доктору пойдете, который вас будет лечить по интернету?

— Препараты купить надо, развести, успеть опрыскать. Долго и скучно этим заниматься. Берете просто йода и опрыскиваете…

— Чтобы покрасить растения коричневым цветом, что ли? Можно много читать, еще соду советуют, мне еще зеленка понравилась…

Фитофтора внутри. Намазав сверху листочек, йод мы никуда не пустим и зеленку тоже. Фитофтора будет сидеть внутри и как бы хихикать. А понравится ли томату, что его мажут не для него предназначенными лекарствами, я вот не знаю.

На исследованиях же прорабатывается специфика растения, как оно поглощает препараты, как их применять. И отсюда конкретные рекомендации.

Кто любит почитать и подумать, я советую не "интернет", а справочник пестицидов и агрохимикатов — его ежегодно формирует Минсельхоз на основе зарегистрированных препаратов. На основании научных испытаний для тех или других проблем.

— Мне еще в книгах 70-го года встречался знаменитый наш препарат ДДТ, получивший нобелевскую премию. Знаменитейший, ставший пугалом из всех препаратов.

— Его концентрация в растениях после применения сократится дважды только через 50 лет. А современные препараты через 20 дней распадаются полностью. У клубники есть хороший препарат против серой гнили, всего-то 5 дней ожидания.

— Я садовой клубнике лучше подложу сосновых иголочек. Лежит ягодка на них и никакой гнили.

— А это вполне сработает. Гриб с земли на клубнику попадает.

— Это если у вас такая плантация, что под каждую ягодку не положишь. А еще у меня много провода осталось от советского периода. На него кладешь цветонос — и ягодки висят.

— Сначала поймите тогда уж, где проблемы в саду, которые вы не можете решить без препаратов. Вот яблоня, и вот плодожорка. Никто не хочет есть червивые яблоки.

— Многие предпочитают, говорят, что не опрысканы.

— Возможно. Но я не люблю червивые яблоки, 2-3 обработки заранее делаю — яблоки чистые и красивые висят. Или мучнистая роса на кабачках. Кабачок некрасивый, но ему плюс-минус — без разницы. Главное, чтобы начать урожай собирать. Так что я лишний раз не обрабатываю.

Одним препаратом не обойдешься

— Надо понимать, что на каждой культуре свой срок ожидания и свое применение. Есть фундазол, который запрещен для любителя. Для любителей есть максимально безопасные. И у каждого свое применение: одно для картофеля, другое для салата, срок ожидания по ним тоже разный. Так что нельзя с одним препаратом на все культуры пойти.

— На упаковке и написана дозировка под разные культуры и сроки. В теплице выше температура и быстрее разлагаются препараты, здесь срок меньше, а в открытом грунте больше. Метаболизм — обмен веществ — у растений разный.

— Я встречал странные примеры, когда в теплице на веревочках, ниточках вешают закрытые пузырьки йода против фитофторы. Была даже шутка, в которую кто-то поверил — чтобы помидоры быстрее краснели, надо трусы повесить. Наверное, от женских быстрее будут краснеть.

Но почему-то в беседах, где обсуждают псевдопрепараты, столько лайков, говорят, помогает. Может, клевещем мы на людей сих?

— Есть большие хозяйства, для которых выращивание картофеля — бизнес. Люди зарабатывают деньги. И если бы это работало, это шло бы в производство.

Вот про соду пишут много, и из всех вещей есть одно реально работающее. Сода по мучнистой росе. Раствор соды немного ее останавливает, так как грибы любят кислую среду, а у соды среда щелочная. И грибу становится некомфортно расти. Какое-то небольшое действие будет — если одна-две точки, а не все растение белое.

— Да, как пищевая добавка. В том списке разрешенных препаратов как раз есть кальцинированная сода. То есть она все же разрешена, главное знать, как.

— И про серу я говорил то же самое. Продаваемая для садоводов, она в водорастворимой формы.

— Со спичек соскабливать не надо?

— Нет, там она плохо растворяется, и там не одна сера. Нужна же сера, чтоб ее не в кипятке разводили, а обычном садовом опрыскивателе. Так что сначала призываю немного почитать, изучить предмет.

— А вот говорят, что если азотом подкармливать, то караул, что будет. А если задуматься — мы же вдыхаем 76% азота. Это же тоже химический элемент.

— Часто еще говорят: не приемлю селитру и мочевину, я буду навозом кормить.

На самом деле на выходе получить нитраты от навоза проще — концентрация в нем при разложении азота большая. Даже свежий навоз может испортить дело — глисты.

— Ну а сколько в навозе азота? Стоит маркировка на упаковке?

— Нет.

— И внести мы его можем только на глаз. И будет либо переизбыток (чаще всего), либо недостаток азота.

— Потому что побольше надо.

— Я знаю случаи, когда нитраты есть в готовой продукции, там именно подкармливали навозом, а не тем же карбамидом, где строго 46% азота и рассчитывается на калькуляторе. Мы не призываем захимичивать участок — применяем химию только тогда…

— Когда иных решений просто нет.

— Сухость воздуха в теплице фитофтору снижает.

— Да.

— Масса разных агротехнических приемов, чтобы избежать вредителей и болезни. Но есть такие варианты, когда избежать нельзя. Здесь мы и подключаем ту самую химию, которая при правильном применении…

— Абсолютно безопасна.

— Кстати, большинство продаваемых огурцов явно обработаны фунгицидами, потому что наладить большое производство без них невозможно.

Обработаны, но с четкой выдержкой дозировки и с четкой выдержкой срока обработки, потому что магазин не примет огурцы, в которых есть остатки препаратов.

Беседовал Андрей Туманов

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы химия огород фунгициды удобрения садоводство василий кошель болезни растений
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