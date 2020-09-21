Василий Кошель: если у картофеля 5% ботвы с фитофторой, то вы опоздали

Может ли садовод-любитель вырастить урожай без применения химических удобрений, какие бывают препараты и помогает ли от фитофторы медная проволока, рассказал ведущему "Правды.ру" Андрею Туманову специалист по защите растений Василий Кошель.

Главное — профилактика

— Василий, может ли сельское хозяйство существовать без применения ядохимикатов, удобрений?

— Это можно сравнить с медициной, которой мы постоянно пользуемся. Можем ли мы жить без медицины? Наверное, можем. Но недолго и несчастливо. Поэтому если мы хотим, чтобы урожаи нас радовали, то применять правильные препараты надо. Но надо применять их безопасно и тогда, когда это нужно.

— Любой садовод сказжет, что лучше не применять никакие препараты. Лучше, если это будет свое, химией не накачанное. Помидоры, например, можно вырасти без фитофторы?

— Этом год теплый, влажный в Московской области. У меня небольшой садик, огород. Растут томаты. Не применял в этом году препараты: не хватило времени из-за работы. Забыл, не успел вовремя обработать. В итоге половина помидор сгнили на грядке, а другая половина сгнила от фитофторы в гараже зелеными.

— Я тоже недалеко ушел. У меня сначала альтернариоз набросился на помидоры, потом фитофтора пришла довольно рано. Тоже не опрыскивал ничем, недоглядел. Я приехал из командировки очень поздно. Посадил томаты поздно. Огурцы были хорошими. С помидорами совсем не получилось. А что главное — спасение или профилактика?

— Главное — профилактика. В случае фитофторы это очень важно. Ученые до сих пор спорят, отнести ее к грибам или выделить в отдельное царство. Это очень непростой организм, хоть и маленький. Фактически это самый простейший гриб, который существует. Но в итоге ни картофеля, ни томатов можете не получить.

В Ирландии в свое время очень много людей погибло, когда не понимали, как бороться с фитофторой.

Ее завезли из Америки, а в Ирландии 80% рациона составлял картофель. Когда в XIX веке нагрянула фитофтора, продовольствие закончилось. Люди стали вымирать, кто-то уехал

Есть такое мнение, что первый фунгицид — это медь. Препараты на основе меди до сих пор применяются. Бордоскую смесь знают все садоводы. Говорят, что ученый, который ее нашел, увидел, что рядом с заводами, которые занимаются медным промыслом, меньше болеет картофель. Смесь на самом деле помогает. Но фитофтора — гриб хоть и простой, но очень быстро приспосабливается ко всем лекарствам, с которыми приходят агрономы на поля. Это проблема не только для садоводов, но и для выращивания промышленного картофеля в больших объемах.

Фитофтору нужно обработать заранее, до того как мы увидели, что томаты заболели. Потому что гриб уже внутри.

Когда помидор начал гнить, значит, гриб туда пришел недели две-три назад. Когда томат уже умер, лечить бесполезно. Лечить нужно, когда он еще здоровый. Поэтому мы должны предугадывать заранее, что произойдет на грядке. Мы знаем, что каждый год фитофтора приходит примерно в начале августа. Значит, за 3 недели до этого нужно провести обработку препаратами.

— Если мы хотим собрать полноценный урожай, а не маленький. Я выращивал ультраранние томаты, не опрыскивая ничем. Они просто успевают убежать от фитофторы.

— Но нас ведь смотрят не только в Московской области или южнее, но и более северные районы, где ранние томаты только в сентябре поспевать будут.

Контактные и системные препараты

— Какие типы препаратов у нас есть? На основе меди — это контактные. Что такое контактные препараты?

— Контактный препарат убивает гриб. Болезни растений бывают разного характера:

грибные,

бактериальные,

вирусные.

Мы можем лечить сегодня грибные. В магазине огромное количество препаратов — фунгицидов, то есть в переводе на русский "убивающий грибы". Грибные болезни — это любые пятнистости, мучнистая роса, плесень. Если у вас что-то сгнило, мокрое и неприятно пахнет, это, скорее всего, бактериальная болезнь. Лечить очень сложно, потому что фунгициды на бактерии не действуют. А с вирусами проблема еще серьезнее.

Когда фунгицид контактного действия попадает на тело гриба или его споры, он их убивает. Если гриб снаружи, то это работает. Есть простые безопасные препараты на базе серы. У них период ожидания (срок распада препарата, до того как можно будет есть продукты) — 2-3 дня. Медь помогает при лечении болезней, которые наверху. Но это тяжелый металл. Поэтому медью увлекаться не нужно.

— Некоторые садоводы втыкают зачищенную медную проволочку в стволик томата. Якобы медь разносится по всему томату и убивает фитофтору.

— Это идея святой воды, когда серебряная ложечка и серебро растворяется в воде и придает ей лечебные свойства. Я сам верующий человек, все хорошо работает. Проблема другая — концентрация меди в растениях. Зачем растение протыкать проволокой, когда он живой организм? Медь не растворяется в воде, а сок растения — это водный раствор. Возможно, гриб, который рядом с медной проволочкой, и погибнет. Но до томата, растущего на другом конце растения, медь не дойдет никогда. Поэтому цепочка физически не замкнется. Пожалейте помидор.

— Кроме контактных, есть препараты системные.

— Это подкормки, та же самая мочевина. Есть системные фунгициды, они попадают на лист на растения, впитываются, уходят внутрь — и начинают внутри бороться с той проблемой, против которой вы работаете. Если фитофтора уже пустила гифы внутрь, то вы их обрубили. Но нужно успеть, пока гифов не так много.

Если у картофеля 5-10% ботвы поражено фитофторой, то вы опоздали. Хотя внешне это немного, отдельные пятна.

Здесь нужно еще помнить про период ожидания. На упаковке препарата наши медицинские учреждения при регистрации указывают необходимый период ожидания. Обычно это 20 дней. Спустя 20 дней после обработки можно есть продукты. Если мы ждем, когда разовьется проблема, обрабатываем поздно, убираем картофель вместе с остатками препаратов и едим вместе с пестицидами. Это плохо. А если мы начинаем работать заранее, то у нас здоровый картофель, проходит 20-30 дней от последней обработки до сбора урожая, вы едите здоровые овощи. И урожая гораздо больше, потому что листья будут работать.

Беседовал Андрей Туманов

К публикации подготовила Марина Севастьянова