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Автор Диана Гаврилова

Шесть главных причин выращивать хвойные на даче

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Вечнозеленые хвойные растения - что приходит первым в голову? Конечно, елка - главный символ новогодних праздников. Однако хвойные могут служить не только в качестве дерева для елочных игрушек, но и выполнять функции в вашем саду.

1. Структура

Вечнозеленые растения являются основой любого сада, а хвойные - главные мастера вечнозеленых растений! Эти величественные деревья и кустарники сохраняют ваш сад зеленым в течение всего года. Вертикальные хвойные деревья идеально подходят для акцентирования деталей ландшафта. 

2. Вечнозеленый цвет

Вы заблуждаетесь, если думаете, что все хвойные деревья имеют зеленый цвет. При тщательном планировании вы можете создать богатый набор из серебряной, голубой, кремовой, золотой и желтой листвы. Стоит отметить, что не все хвойные растения вечнозеленые. Например, величественная секвойя представляет собой не вечнозеленое хвойное дерево, но не менее красочное. Осенью это высокое дерево превращается играет ярко-оранжевыми и золотыми красками, красиво контрастируя со своей бороздчатой, шелушащейся коричневой корой.

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3. Шишки

Некоторые хвойные деревья дают поразительные шишки, когда созревают, которые создают превосходную декоративность. Пихта корейская - одна из самых очаровательных, с фиолетово-синими шишками, которые развиваются с лета и остаются на ветвях вплоть до зимы.

4. Текстура

Хвойные деревья создают сказочные текстуры в саду!  При посадке вместе текстурный эффект хвойной листвы завораживает! Если у вас есть место только для нескольких елей, то сажайте их там, где они могут контрастировать с эффектными цветами летних многолетников.

5. Тис

Одним из самых известных хвойных деревьев является тис. Прославленный своей темной листвой, он хорошо растет. Действительно, тис стал основой почти каждого величественного дома, образуя живые изгороди, лабиринты, шары, спирали, павлинов и любые другие мыслимые формы. Вы можете быть удивлены, узнав, что тис является широким и разнообразным родом, с множеством различных типов. 

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6. Аромат

Вам не нужны эффектные цветы, чтобы насладиться ароматом в вашем саду! У многих можжевельников очень ароматная листва, которая выпускает едкий запах. Также ароматны туи во время опада. Сосны и кедры также производят мощные терпены, которые ароматизируют их сок сильным вяжущим ароматом. Однако вы, вероятно, не сможете оценить это, пока не подрежете растения!

Благодаря такому большому количеству хвойных деревьев и кустарников легко создать современный, вечнозеленый и не требующий особого ухода сад, который будет великолепно смотреться даже в глубине зимы. Выберите смелые схемы посадки с контрастными цветами и текстурами. Убедитесь, что у каждого растения достаточно места для роста - это улучшит циркуляцию воздуха и здоровье растений, а также позволит им полностью разрастись.

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Фото превью:  artofwar.spb.ru

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