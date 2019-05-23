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Автор Диана Гаврилова

Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок

Садоводство » Вредители и болезни

Огневки на газонах наносят значительный ущерб в теплом, тропическом или субтропическом климате. Они обычно не разрушают дерновину, если заражения не являются серьезными, но даже незначительные заражения могут вызвать проблемы для газонов, которые и так сильно им подвержены из-за жаркой, сухой погоды.

Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок

Признаки тропического паразита на газонах

Вредителями, которые питаются исключительно травой, являются личинки небольших мотыльков, которых вы можете заметить летающими, когда вы их потревожите ходьбой, поливом или кошением.

Сами моли не вызывают никаких проблем, но они откладывают яйца на поверхности почвы. Это личинки, которые питаются травинками и создают туннели в травяном опаде. Личинки зимуют в нем, а затем начинают питаться на лужайке, когда весной становится тепло.

Вредители быстро размножаются, производя три или четыре поколения за сезон. Первыми симптомами огневок на газонах, помимо появления моли, являются небольшие пятна, которые становятся желтыми в середине лета.

Солнечные, сухие участки наиболее уязвимы, а вредители обычно не селятся в тенистых местах. Ущерб распространяется быстро, особенно в жаркую, сухую погоду. Вскоре трава истончается, становится неровной и рваной. Птицы, питающиеся на вашем газоне больше, чем обычно, являются хорошим признаком вредителей, и они очень помогают, когда дело доходит до борьбы с паразитами.

Как избавится от огневок на газоне

Борьба с огневками заключается в хорошем уходе за газоном. Заботьтесь о своем газоне должным образом; Ухоженный газон менее подвержен вредителям. Стригите регулярно газон, но не до почвы. Установите косилку на 7-10 см, и ваш газон станет более здоровым и сможет лучше противостоять таким проблемам, как

  • вредители,
  • засуха,
  • жара
  • и другие стрессы.

Разведите 1 столовую ложку средства для мытья посуды в 4 литрах воды и вылейте смесь на зараженные участки. Приведенного объема хватит на 1 квадратный метр. Вы увидите, что личинки выходят на поверхность через несколько минут. Мыло должно убивать вредителей, а если нет, то можно обратиться к другим средствам.

Bacillus thuringiensis (Bt), естественная почвенная бактерия, которая хорошо работает в качестве пестицида, обычно убивает вредителей и имеет меньше вредных побочных эффектов, чем химические продукты.

Используйте химические пестициды только в качестве крайней меры и только тогда, когда вы абсолютно уверены, что присутствуют паразиты, поскольку токсичные химические вещества часто создают больше проблем, убивая полезных насекомых.

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Куратор: Андрей Туманов
Темы работы в саду уход за газоном
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