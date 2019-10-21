Почти каждому из нас время от времени приходится уезжать из дома на неделю, а то и больше, при этом оставляя комнатные растения на попечение соседей или родственников. И очень мало кто знает, что с этим вопросом можно разобраться самостоятельно. Давайте попробуем выяснить как.
Сложно найти такую квартиру или дом, где нет хотя бы одного растения или дерева. Выращивание цветов не только успокаивает, но и делает воздух в помещении чище. Но, как и любое живое существо, растения требуют ухода. Не все из них могут выстоять неделю без полива и не завянуть, разве что кактусам всё нипочём, так как они родом из засушливых районов. Но, всё же, большинству растений требуется полив каждый день.
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Разберём 4 способа полива комнатных растений, когда вас нет дома длительный период.
Первый метод — Классический
Первым делом нужно поставить ведро или любую другую ёмкость и наполнить её водой. Затем нам потребуется кусок верёвки такой длины, чтобы её спокойно можно было дотянуть от дна ёмкости до горшка с цветком. Вместо верёвки также можно использовать куски хлопчатобумажной ткани. Далее аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растения, вкапываем конец верёвки в почву буквально на несколько сантиметров. Так, капля за каплей, вода постепенно будет поступать к растению, поддерживая нужный уровень влажности достаточно долгое время.
Второй метод — Баня для растений
Все имеющиеся дома растения относим в ванную комнату. В ванную или раковину наливаем немного воды (достаточно пары сантиметров) и кладём туда полотенце, чтобы растения не сломались. Затем переставляем все горшки на полотенце и оставляем их там. Жидкость будет поступать к ним через дырки в дне горшков. Но, стоит отметить, что этот метод не достаточно хорош для солнцелюбивых растений, так как в тёмной комнате к ним совсем не будет поступать ультрафиолет.
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Третий метод — Капельная система
Нам потребуется обычная пластиковая бутылка. В её горлышке нужно проделать несколько узких отверстий обычной иголкой, после чего налить в неё воду и быстро перевернуть, прикопав отверстия землёй. Вода по чуть-чуть будет поступать в почву, не подмывая корни. Особенно хорош этот метод для небольших горшков, так как для более крупных растений бутылки может не хватить. Как вариант, для них можно использовать бутылку из-под вина.
Четвёртый метод — Пластиковый парник
Несмотря на сложность, этот метод является одним из самых действенных, если вам надолго нужно будет оставить растения без присмотра.
Берём обычный пластиковый пакет, которым можно накрыть всё растение (вместе с горшком). Очень важно, чтобы при этом пакет не приминал листья и цветы, поэтому оставьте внутри немного воздуха. Ни в коем случае не ставьте растение в таком виде под прямыми солнечными лучами, иначе оно сгорит.
Полейте растение или используйте один из трёх методов, указанных выше и оставляем цветок в пакете с небольшим зазором для поступления воздуха из комнаты. После испарения влага будет оседать на пакете, и капать обратно в землю, создавая очень комфортные условия для растения.
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Фото превью: popmech.ru
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