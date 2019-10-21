Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома

Почти каждому из нас время от времени приходится уезжать из дома на неделю, а то и больше, при этом оставляя комнатные растения на попечение соседей или родственников. И очень мало кто знает, что с этим вопросом можно разобраться самостоятельно. Давайте попробуем выяснить как.

Сложно найти такую квартиру или дом, где нет хотя бы одного растения или дерева. Выращивание цветов не только успокаивает, но и делает воздух в помещении чище. Но, как и любое живое существо, растения требуют ухода. Не все из них могут выстоять неделю без полива и не завянуть, разве что кактусам всё нипочём, так как они родом из засушливых районов. Но, всё же, большинству растений требуется полив каждый день.

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Разберём 4 способа полива комнатных растений, когда вас нет дома длительный период.

Первый метод — Классический

Фото: youtube.com

Первым делом нужно поставить ведро или любую другую ёмкость и наполнить её водой. Затем нам потребуется кусок верёвки такой длины, чтобы её спокойно можно было дотянуть от дна ёмкости до горшка с цветком. Вместо верёвки также можно использовать куски хлопчатобумажной ткани. Далее аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растения, вкапываем конец верёвки в почву буквально на несколько сантиметров. Так, капля за каплей, вода постепенно будет поступать к растению, поддерживая нужный уровень влажности достаточно долгое время.

Второй метод — Баня для растений

Фото: popmech.ru

Все имеющиеся дома растения относим в ванную комнату. В ванную или раковину наливаем немного воды (достаточно пары сантиметров) и кладём туда полотенце, чтобы растения не сломались. Затем переставляем все горшки на полотенце и оставляем их там. Жидкость будет поступать к ним через дырки в дне горшков. Но, стоит отметить, что этот метод не достаточно хорош для солнцелюбивых растений, так как в тёмной комнате к ним совсем не будет поступать ультрафиолет.

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Третий метод — Капельная система

Фото: YouTube

Нам потребуется обычная пластиковая бутылка. В её горлышке нужно проделать несколько узких отверстий обычной иголкой, после чего налить в неё воду и быстро перевернуть, прикопав отверстия землёй. Вода по чуть-чуть будет поступать в почву, не подмывая корни. Особенно хорош этот метод для небольших горшков, так как для более крупных растений бутылки может не хватить. Как вариант, для них можно использовать бутылку из-под вина.

Четвёртый метод — Пластиковый парник

Фото: supersadovnik.ru

Несмотря на сложность, этот метод является одним из самых действенных, если вам надолго нужно будет оставить растения без присмотра.

Берём обычный пластиковый пакет, которым можно накрыть всё растение (вместе с горшком). Очень важно, чтобы при этом пакет не приминал листья и цветы, поэтому оставьте внутри немного воздуха. Ни в коем случае не ставьте растение в таком виде под прямыми солнечными лучами, иначе оно сгорит.

Полейте растение или используйте один из трёх методов, указанных выше и оставляем цветок в пакете с небольшим зазором для поступления воздуха из комнаты. После испарения влага будет оседать на пакете, и капать обратно в землю, создавая очень комфортные условия для растения.

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Фото превью: popmech.ru