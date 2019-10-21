Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Садоводство
Ландшафт Цветы Рецепты Плодовые Деревья и кустарники Вредители и болезни Овощи Комнатные цветы Советы
Автор Екатерина Гулькина

Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома

Садоводство print

Почти каждому из нас время от времени приходится уезжать из дома на неделю, а то и больше, при этом оставляя комнатные растения на попечение соседей или родственников. И очень мало кто знает, что с этим вопросом можно разобраться самостоятельно. Давайте попробуем выяснить как.

Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома и без помощи соседей. 404566.jpeg

Сложно найти такую квартиру или дом, где нет хотя бы одного растения или дерева. Выращивание цветов не только успокаивает, но и делает воздух в помещении чище. Но, как и любое живое существо, растения требуют ухода. Не все из них могут выстоять неделю без полива и не завянуть, разве что кактусам всё нипочём, так как они родом из засушливых районов. Но, всё же, большинству растений требуется полив каждый день.

Читайте также: Четыре растения, которые очистят воздух в доме

Разберём 4 способа полива комнатных растений, когда вас нет дома длительный период.

Первый метод — Классический

Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома и без помощи соседей. 404569.jpeg
Фото: youtube.com

Первым делом нужно поставить ведро или любую другую ёмкость и наполнить её водой. Затем нам потребуется кусок верёвки такой длины, чтобы её спокойно можно было дотянуть от дна ёмкости до горшка с цветком. Вместо верёвки также можно использовать куски хлопчатобумажной ткани. Далее аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растения, вкапываем конец верёвки в почву буквально на несколько сантиметров. Так, капля за каплей, вода постепенно будет поступать к растению, поддерживая нужный уровень влажности достаточно долгое время.

Второй метод — Баня для растений

Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома и без помощи соседей. 404568.jpeg
Фото: popmech.ru

Все имеющиеся дома растения относим в ванную комнату. В ванную или раковину наливаем немного воды (достаточно пары сантиметров) и кладём туда полотенце, чтобы растения не сломались. Затем переставляем все горшки на полотенце и оставляем их там. Жидкость будет поступать к ним через дырки в дне горшков. Но, стоит отметить, что этот метод не достаточно хорош для солнцелюбивых растений, так как в тёмной комнате к ним совсем не будет поступать ультрафиолет.

Читайте также: Уход за комнатными растениями: основные правила

Третий метод — Капельная система

Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома и без помощи соседей. 404570.jpeg
Фото: YouTube

Нам потребуется обычная пластиковая бутылка. В её горлышке нужно проделать несколько узких отверстий обычной иголкой, после чего налить в неё воду и быстро перевернуть, прикопав отверстия землёй. Вода по чуть-чуть будет поступать в почву, не подмывая корни. Особенно хорош этот метод для небольших горшков, так как для более крупных растений бутылки может не хватить. Как вариант, для них можно использовать бутылку из-под вина.

Четвёртый метод — Пластиковый парник

Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома и без помощи соседей. 404567.jpeg
Фото: supersadovnik.ru

Несмотря на сложность, этот метод является одним из самых действенных, если вам надолго нужно будет оставить растения без присмотра.

Берём обычный пластиковый пакет, которым можно накрыть всё растение (вместе с горшком). Очень важно, чтобы при этом пакет не приминал листья и цветы, поэтому оставьте внутри немного воздуха. Ни в коем случае не ставьте растение в таком виде под прямыми солнечными лучами, иначе оно сгорит.

Полейте растение или используйте один из трёх методов, указанных выше и оставляем цветок в пакете с небольшим зазором для поступления воздуха из комнаты. После испарения влага будет оседать на пакете, и капать обратно в землю, создавая очень комфортные условия для растения.

Читайте также: Самые живучие домашние растения

Фото превью: popmech.ru

Темы полив лайфхак растения
Обсудить
Актуальная аналитика
Садоводство, цветоводство, рецепты
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Ваше здоровье
Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка
Новости спорта
Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020
Новости Все >
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров
Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека
Роналду считает победу над "Локомотивом" важнее "Золотого мяча"
Дмитрий Медведев заявил, что в экономике РФ "все в порядке"
Политические круги Каталонии видят своим лидером Гвардьолу
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Последние материалы
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020
В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров
Популярные виды мошенничества на рынке вторичного жилья
Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Любовь Степушова Россия повторит сирийский успех во многих африканских странах Любовь Степушова Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Елена Малышева назвала три препарата "от старости"
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
We are the Mighty: советский истребитель МиГ-25 напугал США и НАТО
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ