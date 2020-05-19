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Автор Марина Пархоменко

Чем подкормить клубнику весной

Садоводство » Плодовые

Клубника — не только вкусная ягода, но и настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Поэтому ее выращивание на приусадебном участке пользуется популярностью у дачников. Когда завершится зимовка, ягодные кусты подготавливают к этапу вегетации. В период развития растение необходимо подкормить, чтобы к кустарникам, ослабленным зимним ненастьем, вернулись силы. Весенняя подпитка клубники даст ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым. Познакомимся с особенностями весеннего "питания" ягод.

"Меню" для подкормки клубники

Стоит учесть, что весной почва еще не совсем прогрелась и удобрения из мерзлого грунта растение не получит. С приходом теплых дней, когда столбик термометра поднимется и даже ночью уже будет тепло, пришло время подкормить растения.

В эту пору клубника особенно нуждается в азоте, который содержится в следующих удобрениях:

  • птичий помет смешивают в равных пропорциях с водой и оставляют на две недели, чтобы масса забродила;
  • из коровяка стоит приготовить такой состав: 2 стакана коровяка, десять литров воды и стакан сульфата аммония;
  • нитроаммофоска очень экономичное вещество — на ведро воды нужна всего одна столовая ложка вещества.

Чтобы не причинить вред кустарникам, не удобряйте их свежим пометом и навозом в первые весенние дни. В натуральном виде такая подкормка "выпускает" с избытком газ и тепло, что пагубно отражается на корнях клубники.

Защита кустарника от вредителей

Признанными лидерами по качеству защиты клубники от насекомых считаются химические препараты. Наиболее популярными являются средства — "Цезарь", "Таурус", "Акрофит", "Фитовер".

Чтобы победить клещей, которые облюбовали кустарник, его необходимо обработать "Карбофосом" или "Энвидором". "Химзащиту" растения лучше осуществить в первые весенние дни, так как в более позднее время препарат не успеет выветриться из кустарника. Для обработки растения будет благоприятной температура ближе к +18С.

Народные рецепты обработки

Более мягким, но активным действием отличаются народные рецепты обработки кустарника. Чтобы нейтрализовать вредных насекомых, которые могли остаться в почве под растением после зимовки, вылейте на него воду, температурой +65С. Так вы уничтожите вредителей и дадите возможность клубнике стать крепче и быстрее перейти к вегетативному этапу.

Если практиковать следующие профилактические меры, то не придется обрабатывать растение химпрепаратами:

  • удалите высохшие и поврежденные листья и веточки;
  • разрыхлите грунт (на глубину до 7 сантиметров);
  • уничтожайте сорняки;
  • мульчируйте растения;
  • собирайте вредных насекомых веником в ведро.

Защита клубники от хворей

Для профилактики болезней, кусты необходимо продезинфицировать "фугницидами". Но не любое из этих средств годится для применения ранней весной, поэтому необходимо заранее познакомиться с их характеристиками. Если вы выбрали "Хорус", то останетесь им довольны, так как он подходит даже для применения в морозы. Противники химпрепаратов будут вынуждены с удвоенным вниманием заботиться о клубнике — в срок подкармливать, мульчировать растение, следить за почвой, чтобы не пересыхала, не допускать роста сорняков.

Используя эти простые советы, вы сможете вырастить урожай клубники, который украсит любую сельскохозяйственную выставку.

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Темы ягоды клубника удобрения вредители садоводство
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