Чтобы сад выглядел красиво в любое время года, нужно следить за его состоянием, поливать растения, деревья и цветы в должном объеме, заботиться об их пересадке на более широкие площади, когда корневая система становится большой и не помещается в горшках или уголках сада.
Залогом успеха служит желание заниматься садом, помогать ему расти и становиться лучше. Для растений также важна обрезка, она помогает ускорить рост и увеличить количество плодов, которые можно собрать с дерева.
Процесс может показаться простым, но для его выполнения могут понадобиться хотя бы начальные знания об обрезке растений. Они помогут провести её в короткие сроки и выполнить работу качественно.
Обрезка плохих веток может помочь избавиться от них, но не от очага "болезни" растения. Если же они старые и пришло время избавиться от них, но дерево не может этого сделать, нужно помочь ему. Не стоит забывать о ближних ветках, они могут быть заражены даже при хорошем состоянии.
Для полного контроля нужно удалить ветку до начала, где находится ростовая почка. Потом взять в руки пилу и убрать лишнее — срез должен быть направлен в сторону спиленной ветки.
Старые и сухие стебли можно использовать в хозяйстве для растопки камина или печи.
Использование тупых ножниц, кусачек и секатора превращает процесс в муку для растения. Оно начинает чувствовать боль с первых секунд, а человек не задумывается о причиняемом вреде.
Обрезка может затянуться на долгое время из-за невозможности быстро и резко отрезать нужные ветки. Они будут обламываться и могут поранить руки.
Для того чтобы наточить инструмент, нужно использовать специальные приборы, но наточка поможет избежать появления проблем, связанных с состоянием растений.
Инвентарь для работ на дачном участке или в саду должен тщательно очищаться и затачиваться. Если инструмент вышел из строя и сломался, не стоит использовать его для обрезки — может возникнуть ситуация, при которой вы можете пораниться и вам самим понадобится помощь.
Частой ошибкой является удаление боковых веток, которые мешают проходу или не позволяют растению разрастаться. Но ветки, находящиеся в середине кустарника или дерева, также могут мешать нормальному росту и способствовать развитию болезней и загниванию.
Работу начинать нужно именно с центра, постепенно перемещаясь к боковым веткам, чтобы дать растению возможность и дальше разрастаться.
При неаккуратном обращении с инструментом и невозможности нормально следить за процессом обрезки можно случайно задеть назревающие или уже набухшие почки. Из них в будущем могут развиться новые плоды, листья или веточки, срезание почек не поможет избавиться от основной проблемы.
С секатором стоит работать аккуратно и следить за тем, чтобы почки оставались в целости.
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