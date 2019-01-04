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Автор Анна Стрельцова

Обрезка деревьев и кустарников: начинать нужно с центральных веток

Садоводство » Плодовые

Чтобы сад выглядел красиво в любое время года, нужно следить за его состоянием, поливать растения, деревья и цветы в должном объеме, заботиться об их пересадке на более широкие площади, когда корневая система становится большой и не помещается в горшках или уголках сада.

Обрезка деревьев и кустарников: начинать нужно с центральных веток

Залогом успеха служит желание заниматься садом, помогать ему расти и становиться лучше. Для растений также важна обрезка, она помогает ускорить рост и увеличить количество плодов, которые можно собрать с дерева.

Процесс может показаться простым, но для его выполнения могут понадобиться хотя бы начальные знания об обрезке растений. Они помогут провести её в короткие сроки и выполнить работу качественно.

Обрезка только плохих или сгнивших веток 

Обрезка плохих веток может помочь избавиться от них, но не от очага "болезни" растения. Если же они старые и пришло время избавиться от них, но дерево не может этого сделать, нужно помочь ему. Не стоит забывать о ближних ветках, они могут быть заражены даже при хорошем состоянии.

Для полного контроля нужно удалить ветку до начала, где находится ростовая почка. Потом взять в руки пилу и убрать лишнее — срез должен быть направлен в сторону спиленной ветки.

Старые и сухие стебли можно использовать в хозяйстве для растопки камина или печи.

Тупой инструмент неприемлем

Использование тупых ножниц, кусачек и секатора превращает процесс в муку для растения. Оно начинает чувствовать боль с первых секунд, а человек не задумывается о причиняемом вреде.

Обрезка может затянуться на долгое время из-за невозможности быстро и резко отрезать нужные ветки. Они будут обламываться и могут поранить руки.

Для того чтобы наточить инструмент, нужно использовать специальные приборы, но наточка поможет избежать появления проблем, связанных с состоянием растений.

Инвентарь для работ на дачном участке или в саду должен тщательно очищаться и затачиваться. Если инструмент вышел из строя и сломался, не стоит использовать его для обрезки — может возникнуть ситуация, при которой вы можете пораниться и вам самим понадобится помощь.

Обрезка только крайних веток недопустима

Частой ошибкой является удаление боковых веток, которые мешают проходу или не позволяют растению разрастаться. Но ветки, находящиеся в середине кустарника или дерева, также могут мешать нормальному росту и способствовать развитию болезней и загниванию.

Работу начинать нужно именно с центра, постепенно перемещаясь к боковым веткам, чтобы дать растению возможность и дальше разрастаться.

Обрезка почек — это неправильно

При неаккуратном обращении с инструментом и невозможности нормально следить за процессом обрезки можно случайно задеть назревающие или уже набухшие почки. Из них в будущем могут развиться новые плоды, листья или веточки, срезание почек не поможет избавиться от основной проблемы.

С секатором стоит работать аккуратно и следить за тем, чтобы почки оставались в целости.

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ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Куратор: Андрей Туманов
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