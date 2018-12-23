Распространённые сорта яблонь: особенности, плюсы и минусы

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Едва ли не самый популярный гость на дачных участках — это яблоня с ее плодами, являющимися незаменимыми для нас. Сорта яблонь настолько же разнообразны, насколько вкусовые качества их фруктов, и сейчас мы поговорим о самых распространенных из них.

Летние сорта яблонь

Многообразие летних плодов позволяет выбрать среди них именно те, которые больше всего придутся вам по душе.

Первый в списке по узнаваемости и популярности — это сорт Белый налив. Урожай готов к сбору уже в начале июня, состоит он из зеленых круглых плодов с неплотной мякотью. Из-за своей крупнозернистости яблоки белого налива быстро приходят в негодность, поэтому использовать по назначению их надо без замешательства.

Мельба — уроженка Канады, созревающая в августе. Плоды обладают белой мякотью очень приятного, сладковато-кислого вкусового качества и конфетным ароматом. Зимы эти яблони переносят довольно неплохо.

Еще один сорт родом из Канады — мантет. Яблоки его окрашены в зеленоватый цвет с ярчайшей красной крапинкой, в них нет кислинки, а мякоть нерыхлая и сочная. Минусом мантета является плохая устойчивость к хранению и суровым морозам. Однако болезни данный сорт переносит стойко.

Грушовка московская — старинный отечественный вид. Наливные яблоки вызревают в третьем месяце лета, характеризуются мелким размером, нежной мякотью. Деревья дают обильный урожай, а их зимостойкость дает полное право не переживать об их благополучии даже в самый холодный год.

Сорт сладчайших яблок, что отражено даже в его названии, — это конфетное. К сожалению, они плохо транспортируются, зато неприхотливы в уходе, устойчивы к болезням и сильным холодам.

Сорта, созревающие осенью

Макинтош — очередной заморский сорт с бордовыми фруктами в сочетании с пурпурными полосками. Мякоть часто имеет красноватые прожилки, вкус у нее с пряной ноткой. Дерево отлично и быстро растет. Сбор яблок производится с сентября. Минус сорта — высокая восприимчивость к болезням и морозам.

Штрейфлинг — прибалтийский гость. Его яблочки по вкусу отдаленно схожи с малиной. Сбор урожая выпадает на сентябрь.

В осенних сортах встречаются и гибриды — например, гибрид макинтоша и белого налива. Обладает высокой лежкостью, кремовой мякотью с замечательным запахом и хорошей устойчивостью к перевозкам.

Что насчёт зимы?

Джонатан — зимний вид, сочетающий в себе множество преимуществ. Был выведен в США. Фрукты покрыты темно-красной кожицей, мякоть их хрустящая и сочная. По этой причине этот сорт часто используют в десертах.

Синап орловский — спеет в сентябре и отлично сохраняется до мая. Деревья обильно плодоносят практически каждый год.