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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Какие хвойные растения подойдут для дома?

Садоводство

Изящные хвойные деревья с вечнозелеными иголками будут служить превосходным украшением для любого дома или квартиры. Они очищают воздух, засухоустойчивы, нетребовательны к земляному субстрату и даже могут выступать в качестве оригинального новогоднего дерева.

В этой статье мы рассмотрим следующие растения:

  • Араукария разнолистная
  • Криптомерия японская
  • Кипарис
  • Тис
  • Туя
  • Можжевельник

Араукария разнолистная

В естественной среде обитания араукария представляет собой дерево, достигающее 60 метров в высоту. Взрослые растения будут служить хорошим декоративным элементом для пола комнаты, а молодые — украшать подоконники. Растение хорошо переносит комнатные температуры, однако в зимнее время ему нужна прохлада, как и большинству его хвойных собратьев.

Какие хвойные растения подойдут для дома?. Араукария разнолистная
Араукария разнолистная

Предпочтительно расположить араукарию как можно дальше от места попадания прямого солнечного света. Обязательным условием для содержания араукарии является регулярный и обильный полив. При этом не рекомендуется опрыскивать дерево.

Кипарис

Кипарис — нежное растение удивительной красоты, стойко переносящее теплые зимы. В теплое время рекомендуется держать кипарис на свежем воздухе, а в холодный период — вдали от отопительных приборов.

Какие хвойные растения подойдут для дома?. Кипарис
Кипарис

Кипарису нравится яркий непрямой свет солнца. К любым изменениям и переездам относится плохо, поэтому лучше воздержаться от частых изменений его условий существования.

При дефиците освещения кипарис может потерять форму, а при избытке света — пожелтеть и осыпаться. Почва, способная обеспечить наилучшее развитие домашнего кипариса, — легкая по составу дерновая земля с примесью торфа.

Криптомерия японская

Какие хвойные растения подойдут для дома?. Криптомерия японская
Криптомерия японская

Она имеет внешние сходства с араукарией. Декоративным отличием является наличие небольших шишечек, которые очень долго не осыпаются. Осенью хвоя криптомерии японской меняет цвет на бронзовую.

Чтобы сохранить крону криптомерии в презентабельном состоянии, необходимо регулярно ее опрыскивать. Летом дерево нуждается в ежедневном поливе. Криптомерии также необходима ежегодная пересадка в период ранней весны.

Тис

Какие хвойные растения подойдут для дома?. Тис
Тис

Другое название тиса — красное дерево. У него есть много разновидностей с листьями необыкновенной расцветки. Семена тиса — ярко-красные, что придает дереву особую красоту.

Можжевельник

Какие хвойные растения подойдут для дома?. Можжевельник
Можжевельник

Это хвойное дерево предпочитает свет, но подобно большинству своих собратьев нуждается в защите от прямых солнечных лучей. Карликовые формы можжевельника часто используют для декоративной посадки, хотя растение и требует строго определенных условий содержания.

Нельзя допускать резких перепадов температур в месте содержания можжевельника, поскольку при резком похолодании он может погибнуть, а при высокой температуре его хвоя желтеет и осыпается.

Можжевельник требует регулярной подкормки — не реже раза в месяц и ежегодной пересадки.

Туя

Туя достаточно неприхотлива и легко приспосабливается к домашним условиям. Больше всего туе подходят торфянисто-дерновая земля, умеренный полив и хороший дренаж.

Какие хвойные растения подойдут для дома?. Туя
Туя

Растение применяют для озеленения прохладных помещений.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы туя тис кипарис новый год можжевельник хвойные растения посадка растений комнатные растения
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