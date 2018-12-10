Какие хвойные растения подойдут для дома?

Изящные хвойные деревья с вечнозелеными иголками будут служить превосходным украшением для любого дома или квартиры. Они очищают воздух, засухоустойчивы, нетребовательны к земляному субстрату и даже могут выступать в качестве оригинального новогоднего дерева.

В этой статье мы рассмотрим следующие растения:

Араукария разнолистная

Криптомерия японская

Кипарис

Тис

Туя

Можжевельник

Араукария разнолистная

В естественной среде обитания араукария представляет собой дерево, достигающее 60 метров в высоту. Взрослые растения будут служить хорошим декоративным элементом для пола комнаты, а молодые — украшать подоконники. Растение хорошо переносит комнатные температуры, однако в зимнее время ему нужна прохлада, как и большинству его хвойных собратьев.

Араукария разнолистная

Предпочтительно расположить араукарию как можно дальше от места попадания прямого солнечного света. Обязательным условием для содержания араукарии является регулярный и обильный полив. При этом не рекомендуется опрыскивать дерево.

Кипарис

Кипарис — нежное растение удивительной красоты, стойко переносящее теплые зимы. В теплое время рекомендуется держать кипарис на свежем воздухе, а в холодный период — вдали от отопительных приборов.

Кипарис

Кипарису нравится яркий непрямой свет солнца. К любым изменениям и переездам относится плохо, поэтому лучше воздержаться от частых изменений его условий существования.

При дефиците освещения кипарис может потерять форму, а при избытке света — пожелтеть и осыпаться. Почва, способная обеспечить наилучшее развитие домашнего кипариса, — легкая по составу дерновая земля с примесью торфа.

Криптомерия японская

Криптомерия японская

Она имеет внешние сходства с араукарией. Декоративным отличием является наличие небольших шишечек, которые очень долго не осыпаются. Осенью хвоя криптомерии японской меняет цвет на бронзовую.

Чтобы сохранить крону криптомерии в презентабельном состоянии, необходимо регулярно ее опрыскивать. Летом дерево нуждается в ежедневном поливе. Криптомерии также необходима ежегодная пересадка в период ранней весны.

Тис

Тис

Другое название тиса — красное дерево. У него есть много разновидностей с листьями необыкновенной расцветки. Семена тиса — ярко-красные, что придает дереву особую красоту.

Можжевельник

Можжевельник

Это хвойное дерево предпочитает свет, но подобно большинству своих собратьев нуждается в защите от прямых солнечных лучей. Карликовые формы можжевельника часто используют для декоративной посадки, хотя растение и требует строго определенных условий содержания.

Нельзя допускать резких перепадов температур в месте содержания можжевельника, поскольку при резком похолодании он может погибнуть, а при высокой температуре его хвоя желтеет и осыпается.

Можжевельник требует регулярной подкормки — не реже раза в месяц и ежегодной пересадки.

Туя

Туя достаточно неприхотлива и легко приспосабливается к домашним условиям. Больше всего туе подходят торфянисто-дерновая земля, умеренный полив и хороший дренаж.

Туя

Растение применяют для озеленения прохладных помещений.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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