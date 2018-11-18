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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Стелющийся сад в Сибири: как обустроить в холодном климате

Садоводство » Деревья и кустарники

В Сибири, где господствует суровый, морозный климат, достаточно тяжело выращивать что-либо в том же качестве и количестве, как в средней полосе России. Однако ученый-агроном Александр Кизюрин нашел способ, как выйти из затруднительной ситуации. Имя этому способу — стелющийся сад.

Преимущества стелющегося сада

Стелющийся сад: урожай при суровом климате. Яблоня
Яблоня

Суть стелющегося сада состоит в том, что кроны деревьев формируются в самом теплом приземистом слое воздуха — около 25-30 сантиметров. Деревья в стелющихся формах раньше начинают свою "подготовку" к зиме, в результате чего намного легче переносят холода и отличаются скороплодностью.

Стелющиеся сады обычно устраивают из разных сортов яблонь, с этой целью они и были изначально созданы.

Как сделать?

Формирование стелющегося сада начинается с осторожного пригибания однолетнего саженца до горизонтального положения через "шип". В итоге деревце должно уместиться в высоту 15-20 сантиметров от земли, чтобы в дальнейшем было легко засыпать его снегом. 

Далее производят обрезку плодовых деревьев. 

На следующий год, весной, почки дают побеги, из которых выбирают около пяти наиболее сильных, остальные вырезают. В июле побеги также приводят в горизонтальное положение путем отгибания и приковывания крючками к земле. Крона таким образом размещается на высоте 40 сантиметров в приземном слое воздуха.

Как только дерево вступает в плодоношение, пригибание несущих ветвей прекращается. При сильном загущении ветки стоить прореживать, а больные и поломанные — удалять.

  • В течение лета верхние части — вертикально растущие побеги средней части кроны — прищипывают (пинцируют). Вместо пинцировки можно использовать пригибание побегов к земле.

Выбор участка для стелющегося сада

Дача
 

Если у вас есть желание создать на участке стелющийся сад, необходимо понимать, что для него требования особенно высоки.

  • В первую очередь почва на участке должна быть хорошо дренирована, иметь легкую структуру. Сам же участок ни в коем случае не должен находиться в понижениях рельефа, поскольку там имеют место значительные колебания температуры.

Необходимо учитывать особенности воздушно-теплового режима и не обустраивать стелющийся сад на южных склонах во избежание перегрева поверхности почвы летом. Другой важный фактор — достаточное накопление снега на участке зимой.

Лучшие сорта яблонь для стелющегося сада

Предпочтение в выборе яблок для выращивания в Сибири отдается, конечно же, морозостойким сортам, которые могут приспособиться к жестким условиям.

Как обустроить стелющийся сад?. Анис алый
Анис алый

К сортам яблонь наивысшей морозостойкости относятся:

  • Сибирская красавица;
  • Папировка;
  • Астраханское белое;
  • Анис алый;
  • Славянка;
  • Осенняя радость;
  • Грушовка московская;
  • Боровинка;
  • Антоновка шафранная.

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Фруктовый сад в Сибири. Возможно ли?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Темы сибирь
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