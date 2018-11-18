В Сибири, где господствует суровый, морозный климат, достаточно тяжело выращивать что-либо в том же качестве и количестве, как в средней полосе России. Однако ученый-агроном Александр Кизюрин нашел способ, как выйти из затруднительной ситуации. Имя этому способу — стелющийся сад.
Суть стелющегося сада состоит в том, что кроны деревьев формируются в самом теплом приземистом слое воздуха — около 25-30 сантиметров. Деревья в стелющихся формах раньше начинают свою "подготовку" к зиме, в результате чего намного легче переносят холода и отличаются скороплодностью.
Стелющиеся сады обычно устраивают из разных сортов яблонь, с этой целью они и были изначально созданы.
Формирование стелющегося сада начинается с осторожного пригибания однолетнего саженца до горизонтального положения через "шип". В итоге деревце должно уместиться в высоту 15-20 сантиметров от земли, чтобы в дальнейшем было легко засыпать его снегом.
Далее производят обрезку плодовых деревьев.
На следующий год, весной, почки дают побеги, из которых выбирают около пяти наиболее сильных, остальные вырезают. В июле побеги также приводят в горизонтальное положение путем отгибания и приковывания крючками к земле. Крона таким образом размещается на высоте 40 сантиметров в приземном слое воздуха.
Как только дерево вступает в плодоношение, пригибание несущих ветвей прекращается. При сильном загущении ветки стоить прореживать, а больные и поломанные — удалять.
Если у вас есть желание создать на участке стелющийся сад, необходимо понимать, что для него требования особенно высоки.
Необходимо учитывать особенности воздушно-теплового режима и не обустраивать стелющийся сад на южных склонах во избежание перегрева поверхности почвы летом. Другой важный фактор — достаточное накопление снега на участке зимой.
Предпочтение в выборе яблок для выращивания в Сибири отдается, конечно же, морозостойким сортам, которые могут приспособиться к жестким условиям.
К сортам яблонь наивысшей морозостойкости относятся:
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