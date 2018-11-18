Стелющийся сад в Сибири: как обустроить в холодном климате

В Сибири, где господствует суровый, морозный климат, достаточно тяжело выращивать что-либо в том же качестве и количестве, как в средней полосе России. Однако ученый-агроном Александр Кизюрин нашел способ, как выйти из затруднительной ситуации. Имя этому способу — стелющийся сад.

Преимущества стелющегося сада

Яблоня

Суть стелющегося сада состоит в том, что кроны деревьев формируются в самом теплом приземистом слое воздуха — около 25-30 сантиметров. Деревья в стелющихся формах раньше начинают свою "подготовку" к зиме, в результате чего намного легче переносят холода и отличаются скороплодностью.

Стелющиеся сады обычно устраивают из разных сортов яблонь, с этой целью они и были изначально созданы.

Как сделать?

Формирование стелющегося сада начинается с осторожного пригибания однолетнего саженца до горизонтального положения через "шип". В итоге деревце должно уместиться в высоту 15-20 сантиметров от земли, чтобы в дальнейшем было легко засыпать его снегом.

Далее производят обрезку плодовых деревьев.

На следующий год, весной, почки дают побеги, из которых выбирают около пяти наиболее сильных, остальные вырезают. В июле побеги также приводят в горизонтальное положение путем отгибания и приковывания крючками к земле. Крона таким образом размещается на высоте 40 сантиметров в приземном слое воздуха.

Как только дерево вступает в плодоношение, пригибание несущих ветвей прекращается. При сильном загущении ветки стоить прореживать, а больные и поломанные — удалять.

В течение лета верхние части — вертикально растущие побеги средней части кроны — прищипывают (пинцируют). Вместо пинцировки можно использовать пригибание побегов к земле.

Выбор участка для стелющегося сада

Если у вас есть желание создать на участке стелющийся сад, необходимо понимать, что для него требования особенно высоки.

В первую очередь почва на участке должна быть хорошо дренирована, иметь легкую структуру. Сам же участок ни в коем случае не должен находиться в понижениях рельефа, поскольку там имеют место значительные колебания температуры.

Необходимо учитывать особенности воздушно-теплового режима и не обустраивать стелющийся сад на южных склонах во избежание перегрева поверхности почвы летом. Другой важный фактор — достаточное накопление снега на участке зимой.

Лучшие сорта яблонь для стелющегося сада

Предпочтение в выборе яблок для выращивания в Сибири отдается, конечно же, морозостойким сортам, которые могут приспособиться к жестким условиям.

Анис алый

К сортам яблонь наивысшей морозостойкости относятся:

Сибирская красавица;

Папировка;

Астраханское белое;

Анис алый;

Славянка;

Осенняя радость;

Грушовка московская;

Боровинка;

Антоновка шафранная.

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