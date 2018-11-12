Обустройство альпийской горки в саду: правила оформления, пошаговое выполнение
Создание альпийской горки — один из популярнейших способов украсить и облагородить свой дачный участок. Многие дачники в этом деле прибегают к помощи профессионалов — ландшафтных дизайнеров, а некоторые самостоятельно берутся за воплощение своей мечты и добиваются цели.
Как оформить альпийскую горку у себя в саду с наименьшей затратой сил и средств, расскажем в этой статье.
- Альпийская горка — это рукотворный горный склон в миниатюре, который может расположиться под окном вашего загородного дома.
- Альпинарий представляет собой гармоничное единство камней — как больших, так и маленьких, с растениями, произрастающими в горах.
Правила оформления альпийской горки
Альпийская горка
Чтобы грамотно оформить этот элемент ландшафтного дизайна собственными руками, нужно строго следовать следующим правилам:
- Залог успеха — четко продуманный план будущего альпинария, запечатленный на бумаге. Может показаться, что красиво расставить камни и посадить растения в нужных местах совершенно несложно, и план вам вовсе не нужен. Но это большое заблуждение. Лучше, а главное, намного легче, расположить все элементы сначала на бумаге, чем несколько раз переносить камни с одного места на другое.
- Особое внимание уделите выбору места для альпийской горки: она требует много солнца и не очень любит места, продуваемые со всех сторон ветром.Предпочтение отдавайте пространству у клумб или водоема, беседки или террасы. Можно "прислонить" альпинарий к стене дома, при этом не рекомендуется возводить его среди хозяйственных построек.Альпийская горка должна гармонировать с окружением и быть соразмерной площади участка, тогда она непременно станет гордостью вашего сада.
- Выбор камней — также дело серьезное. Самый нейтральный по воздействию на почву материал — это песчаник.
В отличие от известняка и гранита он не защелачивает и не закисляет почву. Желаемую форму вы самостоятельно можете придать песчанику с помощью долота, а погодные условия наших краев завершат это дело за вас: в итоге вы получите естественный плавный рельеф, напоминающий склон горы.
Пошаговое создание альпийской горки
Этапы сооружения альпийской горки:
- Разметьте границы будущего альпинария.
- Подготовьте качественный дренаж, чтобы в будущем камни альпийской горки не смещались и не портили общую конструкцию. Для этой цели сгодится щебень, обломки кирпича, гравий. Снимите верхний плодородный слой почвы приблизительно до глубины 10-15 сантиметров, поместите на дно дренаж, хорошо утрамбуйте и полейте водой для еще большей утрамбовки. Затем засыпаем дренаж грунтом и опять хорошо утрамбовываем.
- Разделите выбранные вами камни на крупные и мелкие и приступайте к их укладке, строго придерживаясь заранее составленного плана. Для первого, самого важного слоя, вам понадобятся самые большие камни: выкладываем их на утрамбованную поверхность и засыпаем землей на 2/3 высоты. Промежутки между камнями также должны быть засыпаны землей. Таким же образом выкладываем и последующие ярусы, используя камни поменьше. Средняя альпийская горка обычно состоит из трех-пяти слоев камней. Увенчать вашу горку должны самые красивые и необычные экземпляры;
- Дайте альпинарию отдохнуть: до высадки растений должно пройти не менее двух недель, пока все камни не примут свое окончательное положение;
- Выберите растения и приступайте к посадке. Количество видов растений — на ваше усмотрение. Главное — подумать об акцентах и выбрать парочку ярких цветов, которые станут изюминкой вашей горки;
- Не забывайте про уход и поддерживайте красоту вашего творения. Регулярно поливайте и подкармливайте растения, удаляйте слишком разросшиеся или погибшие растения, и тогда ваш собственный горный склон будет долго вас радовать.
Источник фото: torange.biz
Как сделать альпийскую горку. Альпинарий своими руками