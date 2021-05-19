Как избавиться от сныти на участке
Одним из самых распространенных сорняков на садовых участках является — сныть. Её способность разрастаться и пронизывать своими длинными корневищами почти всю грядку приводит в ярость многих огородников. И начинается бой с этим сорняком длиной в лето. Сегодня поговорим о том, какие есть эффективные способы побороть этого незваного гостя.
Сныть
- Понизить кислотность почвы. Опытные дачники пристально следят за кислотностью почвы, тем более, что для большинства благородных растений кислая почва — не самый хороший грунт для их развития и роста. Соответственно, надо вовремя раскислять землю. Для понижения кислотности вносят, мел, доломитовую муку, известь.
- Провести мульчирование. С молодыми растениями можно бороться при помощи мульчирования. Сначала, сныть обрывают близко к корням, а затем грядку или посадки мульчируют соломой или сухим сеном. Слой мульчи должен быть достаточно большим не менее 15 см. Если у вас под рукой нет ни соломы, ни сена, то мульчируют любым тёмным (светонепропускающим) материалом (полиэтилен, черный спанбонд и т. д.). Самое главное, чтобы выбранный материал действительно не пропускал свет. Мульчу из тёмного материала надо наложить на грядку и держать в течение 2 недель. После снять, накрыть картоном и присыпать землей. Пробовала на своем участке — достаточно эффективный метод. Чтобы ограничить расползание сныти на другие участки, можно воспользоваться загораживающей металлической лентой.
- Использовать гербициды. Применение химических препаратов подобного действия, конечно, не особо приветствуется. Можно сказать только, что они имеются в продаже и по отзывам некоторых огородников — очень эффективные.
- Скосить. Процесс трудоёмкий, но результаты даёт. В течение сезона необходимо скашивать сныть под самый корень. При постоянном ослаблении сорняк начинает вырождаться.
- Обработать вилами. Наверно, это самый древний способ борьбы с сорняком. Вилами подкапываются растения и корни сныти появляются на поверхности, остается только их удалять.
- Прополоть. Тут уж и говорить не приходится, ручной труд — самый эффективный и знаком каждому огороднику не понаслышке.
- Вытеснить другими растениями. Если вам позволяет место, где расположилась сныть, можно посадить клевер, он постепенно вытеснит этот сорняк.
- Изменить химический состав грунта. Не секрет, что сныть очень любит "селиться" на кислых почвах. Исходя из этого факта, нетрудно понять, что в целях полного избавления сада или огорода от сорняка, нужно сделать привычный ему субстрат непривлекательным. В подобной ситуации на помощь придут такие действенные методы, как: известкование; внесение доломитовой муки (минеральное удобрение, обогащенное кальцием); посадка сидератов (особый сорт растений, предназначенных для улучшения структуры различных типов почв, например: озимая рожь, горчица, масличная редька и т. д.).
Сныть в саду. Как бороться?