Как избавиться от сныти на участке

Одним из самых распространенных сорняков на садовых участках является — сныть. Её способность разрастаться и пронизывать своими длинными корневищами почти всю грядку приводит в ярость многих огородников. И начинается бой с этим сорняком длиной в лето. Сегодня поговорим о том, какие есть эффективные способы побороть этого незваного гостя.

Сныть

Понизить кислотность почвы. Опытные дачники пристально следят за кислотностью почвы, тем более, что для большинства благородных растений кислая почва — не самый хороший грунт для их развития и роста. Соответственно, надо вовремя раскислять землю. Для понижения кислотности вносят, мел, доломитовую муку, известь. Провести мульчирование. С молодыми растениями можно бороться при помощи мульчирования. Сначала, сныть обрывают близко к корням, а затем грядку или посадки мульчируют соломой или сухим сеном. Слой мульчи должен быть достаточно большим не менее 15 см. Если у вас под рукой нет ни соломы, ни сена, то мульчируют любым тёмным (светонепропускающим) материалом (полиэтилен, черный спанбонд и т. д.). Самое главное, чтобы выбранный материал действительно не пропускал свет. Мульчу из тёмного материала надо наложить на грядку и держать в течение 2 недель. После снять, накрыть картоном и присыпать землей. Пробовала на своем участке — достаточно эффективный метод. Чтобы ограничить расползание сныти на другие участки, можно воспользоваться загораживающей металлической лентой. Использовать гербициды. Применение химических препаратов подобного действия, конечно, не особо приветствуется. Можно сказать только, что они имеются в продаже и по отзывам некоторых огородников — очень эффективные. Скосить. Процесс трудоёмкий, но результаты даёт. В течение сезона необходимо скашивать сныть под самый корень. При постоянном ослаблении сорняк начинает вырождаться. Обработать вилами. Наверно, это самый древний способ борьбы с сорняком. Вилами подкапываются растения и корни сныти появляются на поверхности, остается только их удалять. Прополоть. Тут уж и говорить не приходится, ручной труд — самый эффективный и знаком каждому огороднику не понаслышке. Вытеснить другими растениями. Если вам позволяет место, где расположилась сныть, можно посадить клевер, он постепенно вытеснит этот сорняк. Изменить химический состав грунта. Не секрет, что сныть очень любит "селиться" на кислых почвах. Исходя из этого факта, нетрудно понять, что в целях полного избавления сада или огорода от сорняка, нужно сделать привычный ему субстрат непривлекательным. В подобной ситуации на помощь придут такие действенные методы, как: известкование; внесение доломитовой муки (минеральное удобрение, обогащенное кальцием); посадка сидератов (особый сорт растений, предназначенных для улучшения структуры различных типов почв, например: озимая рожь, горчица, масличная редька и т. д.).

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