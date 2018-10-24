Знаете ли вы, что наиболее благоприятным и подходящим периодом для пересаживания роз среди опытных садоводов считается как раз промежуток с конца сентября и до середины октября
Не надо бояться холодов и окончания садовых работ, для роз осенний сезон является вполне подходящим.
Конечно, стоит подготовиться к пересадке заблаговременно. Примерно с августа, как правило, уже прекращается обильное удобрение кустов, и постепенно стоит начать уменьшать частоту полива.
Будущее новое место для вашего куста розы, на которое вы его собираетесь пересадить, обязательно должно хорошо освещаться, и на нем не должна застаиваться влага. Иначе вам не удастся избежать подмерзания корней и последующего их загнивания.
Пересаживать розы обязательно нужно в пасмурную погоду: яркое солнце губительно для растения, которому и без того придется адаптироваться к новым условиям. Если сентябрь ожидается солнечным, то розу нужно будет дополнительно укрывать и хорошо поливать.
Периодически менять место обитания нужно многим растениям. Розы не исключение. Дело в том, что постепенно почва, в которой произрастает цветок, беднеет, даже несмотря на все подкормки. Вредители же, наоборот, активизируются, и бороться с ними становится проблемно даже при помощи эффективных и проверенных средств. Вот поэтому розы, как и другие растения, нуждаются в перемене места "жительства".
Поэтому заранее убедитесь, что выбранное вами место подойдет для куста розы и подготовьте его с учетом особенностей растения. Стоит позаботиться о мульчировании почвы под кустом с помощью соломы, перепревших опилок или перегноя.
Чтобы избежать повреждения корней при пересадке, предварительно как следует пролейте куст.
Если вы планируете перевозить куда-то выкопанную розу, оберните плотной тканью корни и тщательно закрепите ее возле корневой шейки.
Ветки вместе с листьями обрезают обязательно.
Также нужно будет подрезать еще и кончики корешков: это делается с той целью, чтобы растение как можно активнее впитывало максимум всех питательных и полезных веществ из почвы.
Впрочем, корни трогать необязательно, хотя и очень желательно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американский наёмник поделился мнением об анонсированном Украиной контрнаступлении на Херсон.