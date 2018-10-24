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Автор Елизавета Морозова

Пересадка роз: с августа следует прекратить обильные удобрение и полив кустов

Садоводство » Цветы

Знаете ли вы, что наиболее благоприятным и подходящим периодом для пересаживания роз среди опытных садоводов считается как раз промежуток с конца сентября и до середины октября

Пересадка роз: с августа следует прекратить обильные удобрение и полив кустов

Осень — самое время для пересадки роз

Не надо бояться холодов и окончания садовых работ, для роз осенний сезон является вполне подходящим.

Конечно, стоит подготовиться к пересадке заблаговременно. Примерно с августа, как правило, уже прекращается обильное удобрение кустов, и постепенно стоит начать уменьшать частоту полива.

Будущее новое место для вашего куста розы, на которое вы его собираетесь пересадить, обязательно должно хорошо освещаться, и на нем не должна застаиваться влага. Иначе вам не удастся избежать подмерзания корней и последующего их загнивания.

Пересаживать розы обязательно нужно в пасмурную погоду: яркое солнце губительно для растения, которому и без того придется адаптироваться к новым условиям. Если сентябрь ожидается солнечным, то розу нужно будет дополнительно укрывать и хорошо поливать.

Периодически менять место обитания нужно многим растениям. Розы не исключение. Дело в том, что постепенно почва, в которой произрастает цветок, беднеет, даже несмотря на все подкормки. Вредители же, наоборот, активизируются, и бороться с ними становится проблемно даже при помощи эффективных и проверенных средств. Вот поэтому розы, как и другие растения, нуждаются в перемене места "жительства".

Розы любят рыхлую и плодородную почву

Поэтому заранее убедитесь, что выбранное вами место подойдет для куста розы и подготовьте его с учетом особенностей растения. Стоит позаботиться о мульчировании почвы под кустом с помощью соломы, перепревших опилок или перегноя.

Чтобы избежать повреждения корней при пересадке, предварительно как следует пролейте куст.

Если вы планируете перевозить куда-то выкопанную розу, оберните плотной тканью корни и тщательно закрепите ее возле корневой шейки.

Ветки вместе с листьями обрезают обязательно.

Также нужно будет подрезать еще и кончики корешков: это делается с той целью, чтобы растение как можно активнее впитывало максимум всех питательных и полезных веществ из почвы.

Впрочем, корни трогать необязательно, хотя и очень желательно.

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Пересадка роз. Как правильно пересадить розу на другое место осенью
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