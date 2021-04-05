Церковь — против абортов, потому что право на жизнь даёт Бог

Православная Церковь категорически против абортов, потому что это — убийство. А для чего рождаются дети с ужасными патологиями? Как быть с глубоко умственно-отсталыми, совершенно ничего не понимающими и не чувствующими людьми? Зачем Бог даёт людям такой крест? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр (Глоба).

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— Отец Александр, Церковь последовательно и упорно выступает против абортов.

— Да.

— Потому что аборт…

— Это — убийство.

— Это — убийство, потому что там — уже есть человек, душа, хотя еще и нерожденная.

— Да. Дело в том, что в современном мире мы живем в определенной парадигме такого нецерковного бытия. Тем не менее, мы всё-таки должны понимать оплодотворенную яйцеклетку, которая находится в утробе матери, уже как зародившийся организм, который проходит определенный этап своего развития.

А у нас получается так, что женщине даются определенные права распоряжаться не только своей личностью, не только своим телом, но еще и личностью, которая развивается внутри нее.

— Тарас Бульба сказал сыну: "Я тебя породил, я тебя и убью".

— Ну, это — ошибка с точки зрения христианского мироощущения, мировосприятия.

— То есть — родители не вольны распоряжаться по своему усмотрению судьбами, а тем более — жизнью, детей, даже если они ошибаются.

— Да. Неправильно это делать, потому что Господь наделил определенными функциями человеческое тело. Но эти функции не переходят определенных границ. Человек не вправе быть Богом по отношению к другому человеку. Он может быть помощником, другом и братом.

— А если идет речь о медицинском аборте? Как поступать, если плод развивается с серьезными отклонениями? Современные технологии позволяют определить какие-то серьезные патологии, когда ребенок еще не родился. Что Церковь говорит о таких случаях?

— Это — уже идет некое селекционирование, которое позволяет кому-то решать чужую судьбу, распоряжаться чужой жизнью. Любой живой организм имеет право на существование, особенно, если это человек. Поэтому человек должен родиться.

Если естественные природные условия складываются таким образом, что происходит выкидыш, то здесь — одна ситуация. Но когда человек вмешивается, определив по набору хромосом, что будет какое-то уродство, это — уже происходит умышленно.

Православная Церковь не поддерживает мнения, что в таких случаях нужно прибегать к родовспомогательным технологиям преждерождения плода.

Материнство по разным поводам

— В 1990-е годы я делала материал из интерната для глубоко умственно отсталых детей. В третьем — самом тяжелом — корпусе находились и уже выросшие — взрослые люди. Они просто не могли находиться в семьях, потому что не могли оставаться в обычных условиях без присмотра. Туда приходили их родители, за ними ухаживали.

К одному такому пациенту, которому было уже 25 лет, постоянно приходил отец. Он помогал во всем, возил его в коляске на прогулки, а сын его даже не узнавал. Для отца же вся жизнь строилась вокруг этого интернета. У меня от всего этого было ощущение кошмара и ужаса.

Они абсолютно ничего не понимали, многие даже чувствовали боли. Они не понимали даже состояния сытости, поэтому не могли наесться, зато могли железную кровать пальчиками разобрать. Конечно, наверное, нельзя говорить, что такие люди не имеют права на жизнь. Наверное, для чего-то появляются на свет дети с такими тяжелейшими патологиями.

— Жизнь человеческая бывает очень разной… Имеют право на существование в этой жизни все проявления. Это — их крест, это…

— Это — и крест их родителей.

— Это — и крест родителей. И мы не имеем права мешать им жить. Кто мы такие, чтобы решать за Бога?… Если Господь допускает до такого, кто мы такие, чтобы прекращать "заблаговременно", как это называется, жизнь этих людей?…

Потому что, если мы опустимся до такого низа, тогда — уже конец. Давайте вспомним историю. Еще 50-60 лет назад было очень много инвалидов в наших городах. А сразу после Великой Отечественной войны их было еще больше…

— Но эти инвалиды были в разуме.

— А сколько людей потеряли разум? Которые имели ранения, контузии в голову? В принципе они стали людьми, которые жили рефлексами и инстинктами. Таких было очень много. Как к ним относиться?… Судя этой логике, надо тогда от всех подобных избавляться, правильно?…

Просто общество боится сталкиваться с такими вопросами. А общество боится почему? Потому что оно — нерелигиозно. И потому, что оно бездуховно.

Ангел

Божий дар любви и заботы

А духовный и религиозный человек знает, что Господь может дать и такие условия, чтобы проявить человеческую мудрость, человеческую заботу, человеческий акт милосердия для того, чтобы кто-то мог проявить свою заботу, помогать тем, кто в этом нуждается. Чтобы он мог стать примером для всех остальных.

Именно в этом проявляется настоящая любовь. Любовь — очень высокое чувство, качество, это — дар Божий, который предназначен для того, чтобы человек уподоблялся Богу. Проявляя качества милосердия, заботы и любви по отношению к своему близкому, мы таким образом уподобляемся Богу.

Некоторые могут спросить: ну и что толку от всего этого? Что с ними будет потом? — Ну, они тоже умрут, как и все мы. Они также будут посеяны в землю, как сказано в Священном Писании.

Но для Бога ничего не стоит сделать так, что потом эти люди получат новые тела, измененные, в которых не будет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Священное Писание нам говорит, как будет. И мы в это верим, мы уверены в том, что мы должны проявить своё любовное отношение к человеку. Проявить любовь, заботу и таким образом постигнуть Царствие Небесное.