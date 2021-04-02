Одобряет ли Церковь современные медицинские инновации

В эфире "Правды. Ру" архимандрит Александр (Глоба) — доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря рассказал главному редактору издания Инне Новиковой об отношении Православной Церкви к суррогатному материнству, ЭКО, пересадке органов и другим современным научно-революционным методам и тенденциям. Какими мы будем "в жизни будущего века"?

— Отец Александр, очень важная тема — не только медицинская, но также общественная и духовная, — уже вошедшее в нашу жизнь суррогатное материнство и многие другие современные технологии в этой сфере. А вы — как раз медик, общественный деятель и священнослужитель.

Православная Церковь в отношении этого выступает достаточно последовательна: это плохо, грех. ЭКО-технологии тоже совсем не поддерживались, хотя для многих людей было огромным счастьем, когда появилась возможность стать родителями. То же самое сейчас — с суррогатным материнством. Почему Церковь высказывает несогласие.

— На самом деле, Церковь много с чем не соглашается, потому что есть такие острые темы, которые очень остро заточены на личности человека. Это — тема аборта, тема суррогатного материнства, тема использования тела человека не по назначению.

Церковь всегда стояла на страже духовных законов. Эти законы — непреложны, потому что это — воля Божия. И воля Божия не затачивается под хотелки человека. Это мы должны запомнить.

Если человек может сделать что-то технически, совсем не значит, что с духовной точки зрения это будет правильным решением и действием человека. Хотя Церковь очень приветствует инновации, новые технологии в целом, в том числе в травматологии, допустим, искусственные суставы могут поставить человека на ноги.

Пересадка органов

Православная Церковь одобрительно относится к посмертному донорству, использованию органов, чтобы людям было хорошо, чтобы человек мог жить. Если орган усопшего, умершего человека может принести пользу, то Церковь относится к этому только положительно.

Главное, чтобы не было криминала, таких "левых" смертей, потому что жизнь человека — бесценна. Поэтому вырабатываются определенные правила, действия, алгоритмы для того, чтобы забор органов, пересадка органов была правильным явлением и действием со стороны врачей, чтобы не было черных трансплантологов, купли-продажи, чтобы это явление не носило криминального характера.

Потому что жизнь — это всё-таки благословение Божие. Поэтому мы должны здесь правильно и очень продуманно ставить акценты, должны быть правильные духовные ориентиры и не должно быть эксплуататорского отношения к человеку.

Если же человек умирает по случайным, независящим от этого обстоятельствам, а его органы могут сохранить кому-то жизнь, это тоже будет во благо. Поэтому в России есть такое понятие как заведомое согласие…

— У нас — да, если не написал заранее заявление, что не согласен, то считается, что согласен.

— Да. И поэтому, может быть, это и правильно. Потому что, если человек вдруг погибает, конечно, это очень печальная история. Но вместе с тем, если можно спасти другого человека, здесь — чисто такой утилитарный практический подход.

— Потому что тело — бренное?

— Да, тело — бренное, конечно, оно в земле сгнивает. И по христианскому учению мы ожидаем воскресения мертвых и жизнь будущего века.

Поэтому всё-таки когда Христос придет во Славе — будет второе пришествие Христово — вот тогда вострубит ангельская труба, и тогда по этому зову восстанут все, кто в могилах. А те, кто живые, изменятся определенным образом.

— Так все-таки восстанут… Тогда, может быть, это — кощунство? Они восстанут, а нет жизненно важных органов…

— Дело в том, что восстанут — это значит Господь Своей силой, благодатью и определенными действиями, которые известны только Богу, восстановит человеческое естество и сделает его совершенным, пригодным для Царствия Небесного.

Жизнь будущего века в Царствии Небес

Как это будет сделано нам знать не дано. Но прообраз этого будущего воскресения людей мы можем видеть в явлениях Спасителя. Ведь он имел такое же тело, как и мы — люди. Но оно изменилось Силой и Славой Божией.

И наши тела тоже так же изменятся и будут иметь такую же способность. Допустим, как Христос проявлялся среди учеников, и так же мог уйти, исчезнуть, стать невидимым. Но это — как бы только одно из известным нам свойств. Многого мы совершенно не знаем.

А там уже Господь наделяет человека определенными благодатными свойствами, и человек будет по своим определенным свойствам очень близким к Богу. Близким настолько, что мы сейчас этого просто не можем понять и представить.

— Это — про тело. А как будет с душой?

— Это и про тело, и про душу. Они соединятся. Душа с телом опять соединятся и будет едино — душа и тело.