Иоанн Предтеча: жизнь как чудо

Иоанн Предтеча — самый почитаемый святой после Богородицы, родственник и Креститель Иисуса Христа, первым провозгласивший Его Мессией. Жизнь Иоанна совершенно не похожа на судьбу "среднего человека", она вся состоит из знаковых событий и невероятных ситуаций. "Жизнь как чудо" — так можно было бы озаглавить рассказ о нем. Память Иоанна Предтечи, иначе именуемого Крестителем, Православная Церковь празднует 20 января.

Иоанн был сыном благочестивых иудеев Захарии и Елисаветы. В древнем Израиле все мужчины из колена Ааронова были священниками. Но из-за своей многочисленности — около 120 тысяч человек — они не могли одновременно совершать богослужение в Иерусалимском Храме, единственном храме Израиля. Еще царь Давид разделил их на 24 группы, служившие в храме поочередно. Возглавлял группу самый достойный из священников. В своей группе таким был Захария, сын Варахии, будущий отец Предтечи.

Однажды во время служения в храме Захария получил откровение о рождении сына, который доставит радость не только родителям, но и множеству людей: он будет "велик пред Господом" и обратит к Богу сердца многих израильтян. Захария засомневался: они с Елисаветой были уже немолодой бездетной парой. За свои сомнения он был наказан немотой, свидетелем чему был удивленный народ, молившийся снаружи храма. А чудо произошло: вскоре жена священника зачала ребенка. "Господь снял с меня поношение между людьми" — так сказала об этом сама Елисавета. Чтобы понять, насколько большим горем для иудея была бездетность, нужно учесть, что ветхозаветный Израиль жил ожиданием Мессии. Каждый надеялся, что Мессия произойдет из его потомства. Бесплодие воспринималось как наказание Божие за какие-то тайные грехи.

За три месяца до того, как Елисавете был срок родить, ее навестила Дева Мария, бывшая в то время беременной Иисусом. Мария приходилась Елисавете родственницей, дочерью ее сестры Анны. Младенец во чреве Елисаветы, как сказано в греческом оригинале Евангелия от Луки, "запрыгал в ликовании", когда услышал голос Пресвятой Девы. Так Иоанн стал пророком, еще находясь в утробе матери.

Захария же оставался немым до самого рождения сына. На восьмой день, по закону Моисея, мальчика должны были обрезать и дать имя. Вопреки семейной традиции, и на удивление собравшимся друзьям и родственникам, его назвали Иоанном, что по-еврейски значит "благодать Божия". Имя это отец написал на поданной ему дощечке, после чего сразу заговорил и стал вслух прославлять Бога. "Кто будет этот младенец?" — удивлялись люди.

Но вот наступило время, когда в Вифлееме родился Иисус Христос. Волхвы рассказали Ироду о появившемся Царе. Сам Ирод не был законным израильским правителем. При поддержке римского сената и армии он насильно захватил власть в Иудее, убив последнего наследственного царя Антигона. Ирод был ловким политиком, за что получил от своих придворных льстецов именование Великий, под которым и вошел в историю. Евангелие тоже говорит о нем как о великом… злодее, не пожалевшем жизни 14 тысяч младенцев, чтобы удержать власть. Конечно, он знал обо всех событиях, сопровождавших рождение Иоанна и, наверняка, задался вопросом: "Не этот ли будет царем иудейским?".

Задумав убить младенца, царь послал в дом Захарии солдат. Но они никого не нашли — когда распространился слух об убийстве детей в Вифлееме, Елисавета с полуторагодовалым Иоанном бежала в горы. Захария в это время совершал богослужение. Солдаты ворвались в храм, приказывая священнику выдать местонахождение сына. За отказ он был убит на месте, прямо между храмом и жертвенником, стоявшем на храмовом дворе. Вскоре в горах скончалась и праведная Елисавета. Ребенок остался жить один в Иудейской пустыне — гористой местности на западном побережье Мертвого Моря, питаясь "акридами и диким медом". Акриды, по одним мнениям, — вид саранчи, которую до сих пор употребляют в пищу некоторые арабы, по другим — растение. Одежду он сделал из грубой верблюжьей шерсти.

Чем занимался Иоанн до тридцатилетнего возраста? Об этом писать трудно. Нам, живущим в шумных городах, жизнь монахов-отшельников, бедная на внешние события, кажется странной и даже… пустой. Но при отсуттвии внешних движений в душе у монаха происходят внутренние изменения, ради которых он и удаляется от мира. Вот и в Евангелии передана не форма, а смысл пребывания Иоанна в пустыне: там он "возрастал и укреплялся духом". На иконах Иоанна Крестителя иногда изображают с крыльями, чтобы подчеркнуть его ангельскую жизнь. "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною" (Мал.3:1) — так позже говорил об Иоанне Христос, ссылаясь на слова библейского пророка Малахии.

По закону Моисееву, священники должны были начинать свое служение с тридцати лет. Именно в этом возрасте вышел к людям Иоанн. К берегам Иордана в большом количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Предтеча. Это было и ожидаемым, и неожиданным событием. Ожидаемым — потому что каждый еврей, начиная с 12 лет, ежегодно прочитывал Священное Писание и знал предсказание пророка Исайи о Мессии и Его предшественнике, приготавливающем Ему путь: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему" (Ис. 40:3). Неожиданным же было это событие потому, что пророков в Израиле не появлялось уже 400 лет.

Смысл проповеди Иоанна заключался в том, что нужно не только получить внешнее омовение, но и внутренне очиститься, приготовив себя покаянием к принятию Мессии. Он сильно обличал грехи человеческие, но, тем не менее, его слушали. Почему? Наверное, только с огромной любовью к людям можно говорить необидно обидные вещи. Люди исповедовались, стоя в воде, а после этого погружались в воду в знак очищения. "Крещение" так и переводится с греческого — "баптизма", "погружение в воду". Конечно, это еще не было христианским таинством крещения (ибо еще не было Креста Господня), а только подготавливало будущее крещение водой и Святым Духом.

Иоанн пророчествовал о Спасителе, который придет избавить людей от их грехов. "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его" (Мк. 1:7). Когда ожидание Мессии достигло предела, креститься к Иоанну пришел Сам Христос.

Иоанн в тот момент был, говоря современным языком, очень популярен, за ним ходили массы людей, вокруг него собирались ученики. Сын одного из первосвященников, родившийся от бесплодной матери, живший до того в пустыне и не требовавший себе никаких земных благ, даже нормальной еды и одежды, имевший о себе предсказание библейского пророка, и не проповедующий, как предыдущие пророки, ни о чем земном, а только о небесных вещах, он пользовался всеобщим уважением. Иисус же, по человеческому взгляду, был сыном плотника и незнатной Марии, жил в городе, ел обычную пищу, носил обычную одежду и общался с обычными людьми. Но, будучи пророком, Иоанн увидел в Нем безгрешного Мессию: "Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира" — сказал он народу. "Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю" (Ин.1:29-34).

Крещение Христа, необходимое, чтобы исполнить весь ветхозаветный закон, сопровождалось необычайными явлениями: схождением Святого Духа в виде голубя, как символа кротости, и голосом с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный…". Такие чудеса, по словам толкователя Священного Писания Иоанна Златоуста, были нужны для того, чтобы удостоверить маловерующих иудеев, что Иисус — это ожидаемый Мессия и Сын Божий. Услышав от Предтечи свидетельство о Христе, двое из его учеников — будущие апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный — пошли за Иисусом.

Крещением Христа Иоанн завершил свое пророческое служение. Вскоре он был заключен в тюрьму правителем Галилеи Иродом Антипой, сыном того Ирода, который приказал убить вифлеемских младенцев и священника Захарию. Пророк обличал Ирода за сожительство с Иродиадой. Ирод Антипа долгое время был женат на дочери Аравийского царя Арефы, Иродиада же была замужем за братом Антипы Филиппом. Оба оставили своих супругов. Закон Моисея запрещал жениться на жене брата и рассматривал такой брак как кровосмешение. Можно было брать только жену умершего брата и только в том случае, если он не оставит потомства.

Вряд ли пророк говорил царю неприятные слова из желания покритиковать убийцу своего отца. Не таков был Иоанн Креститель. Он надеялся спасти Ирода от греха перед Богом. На это были основания: царь уважал Иоанна за святую жизнь и с удовольствием слушал его проповеди. Видимо, даже к Ироду Иоанн относился так, как может относиться только святой. Но царь позволил страсти взять над собой верх. Сначала, наверняка, не без "подсказки" властной жены, Ирод заключил Иоанна в темницу. Иродиада же мечтала вовсе убить Предтечу, но не могла — Ирод охранял его, боясь народных волнений.

Народ любил и почитал своего пророка. Святой Иоанн пробыл в тюрьме долгое время, и, судя по всему, ему не возбранялось общаться с гостями. К нему собирались ученики. Из Евангелия известен случай, когда Иоанна спросили: Мессия ли Христос? Иоанн же послал учеников посмотреть дела Христовы, чтобы они собственными глазами увидели и убедились.

Однажды Ирод устраивал праздник по случаю своего дня рождения. Он собрал придворных, высшее военное начальство и правителей галилейских областей. Подобные пиры на Востоке были исключительно мужскими. Иродиада пошла на низкую хитрость. Она послала Саломею, свою дочь от первого брака, исполнить зажигательный танец перед подвыпившими мужчинами. Ирод обещал дать девушке за это все, чего ни пожелает, хоть все царство. Саломея, по подсказке матери, попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Слабохарактерный Ирод, хотя и опечалился, но испугался осуждения гостей за несдержанное слово. Оруженосец по приказу царя тотчас отсек голову Иоанну Крестителю. Так святой Иоанн стал первым мучеником за Христа.

Правитель Иудеи ни удержал ни власть, ни популярность. Аравийский царь Арефа, чтобы отомстить за свою оставленную дочь, выдвинул войска против Ирода и победил. За поражение римский император Калигула в 38 году от Рождества Христова сослал Ирода с Иродиадой в заточение в город Лион в Галлии, а потом в Илерду в Испании. Саломия же, переходя зимой реку Сикорис, приток Ибера, провалилась под лед. Острая льдина перерезала ей шею. Тело ее не нашли, а голову Саломеи принесли Иродиаде так же, как некогда — голову Иоанна Крестителя.

О пророке Иоанне Предтече Иисус Христос сказал: "Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя". Святой Иоанн сейчас прославляется Церковью как последний и высших из пророков, начало апостолов, образец для монахов, земной ангел, небесный человек, Креститель и друг Христов.