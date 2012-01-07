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Автор Дарья Сивашенкова

Рождество по-грузински - праздник для всех

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Рождество в Грузии — один из величайших праздников. Здесь его отмечают буквально испокон веков — ведь именно на этой земле при императоре Константине создалась одна из древнейших православных церквей. От всех других стран грузинское празднование Рождества отличается необычайно красивым зрелищем, которое начинается после торжественного ночного богослужения.

Рождающегося Христа в Грузии встречают с открытым сердцем и с подлинно кавказским гостеприимством. Как и все православные церкви, Грузинская церковь празднует Рождество торжественным ночным богослужением. Но праздник этим не кончается — после того, как заканчивается служба, начинается праздничное шествие "Алило". Это огромный крестный ход, который захватывает и вливает в себя всех, кто только захочет поучаствовать.

Священники несут хоругви, кресты и иконы, а по пути к ним присоединяются все желающие. Крестный ход идет навстречу родившемуся Христу, и кто-то, как подобает настоящему волхву, несет с собой дары, которые после праздника будут отданы в детские дома и приюты.

Ведь Христос был не царским сыном и родился не во дворце. И дары незнакомым обездоленным детям — это словно сквозь все века приношение Сыну Божьему, лежащему в колыбели, сделанной из ослиной кормушки.

Из храмов прихожане уносят свечи, которые после торжественного шествия по ночным улицам принесут домой и поставят на подоконник — как знак того, что сегодня ночью здесь готовы принять уставшую Богоматерь с младенцем. Эта традиция — напоминание о том, как святой Деве, пришедшей с мужем Иосифом из Галилеи, не нашлось места в вифлеемских гостиницах, и рожать Христа ей пришлось в пещере, недалеко от города. Минуло две тысячи лет — и сотни огоньков мерцают, выдавая человеческую надежду, что Богородица удостоит дом своей милостью.

А дома, за столом, к которому подают обязательные рождественские лепешки — "кверци" — грузины, как и остальные православные, вспоминают чудеса этой ночи, освещенной Вифлеемской звездой.

По преданию, в год Рождества на земле не было войн, и, учитывая кровавую историю человечества, одно это — уже чудо. Христос принес мир Своим появлением на свет.

Но мирное время — не единственное чудо, связанное с Его рождением. Предание гласит, что Христос родился в полночь с субботы на воскресение, и эту ночь запомнила вся вселенная.

Первыми о рождении Сына Божьего узнали израильские пастухи, которые пасли овец недалеко от пещеры. Им явились ангелы и, ликуя, сообщили о пришествии в мир Мессии-Христа. Они стали первыми людьми, которые узнали об этом открыто.

Вслед за ними пришли и волхвы, ведомые Вифлеемской звездой, которая по преданию зажглась в день и час, когда архангел Гавриил благовестил Деве Марии о том, что она родит Сына Божьего. Звезда зажглась над Вавилоном, и три языческих царя-мудреца не знали, что значит эта неожиданная небесная вспышка. Но им стало ясно — это неспроста, и они пошли за звездой, чтобы, в конце концов, в ночь Рождества прийти к колыбели Иисуса.

Грузинам Вифлеемская история близка еще и потому, что, по преданию, в Вифлееме воспитывался один из покровителей Грузии — святой Георгий, изображенный на гербе Тбилиси. Грузины по праву могут считать свою страну своеобразным "побратимом" города, где родился Христос. Ведь святой Георгий считается хранителем не только грузинской земли, но и Вифлеема.

Выходит, что святой Георгий незримо стоит у двух колыбелей. В одной из них, Вифлеемской, спит младенец Христос — и это колыбель всего христианства. А Грузия издавна считается колыбелью православия. И праздник Рождества — воистину ее праздник.

Темы грузия праздник рождество дева мария крестный ход христианство иисус христос
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Рождество по-грузински - праздник для всех
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