Капитализм и социализм не противоречат христианству

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Значительное число американцев считает, что капитализм и свободная рыночная экономика противоречат христианским принципам. С таким утверждением согласились 44 процента и не согласились 36 процентов американцев, опрошенных фондом Public Religion Research Institute. Так ли это на самом деле? Какой ответ на этот вопрос дает православная традиция?

Две недели назад православные христиане праздновали Вход Господень в Иерусалим. Во всех храмах читался один и тот же евангельский отрывок, где есть такие слова: "На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле" (Ин. 12:12-15).

Иудеи признали Иисуса из Назарета своим Царем, Он Своим поведением подтвердил, что они не ошиблись. По логике политической жизни, следующим шагом Христа должен был быть захват власти. Но мы читаем Библию дальше и становимся свидетелями предательства и казни Царя. "Что ж, такое в политике тоже случается", — могли бы сказать мы, если бы не одно "но": Иисус Христос пошел на крест добровольно. Он знал, кто и когда предаст Его. Он мог этого не допустить, будучи Богом, мог вмешаться в любой момент и изменить ход истории в любом направлении. Но все закончилось так, как закончилось.

Если бы две тысячи лет назад существовали политологи и социологи, они, наверное, сломали бы головы над этим парадоксом. Ключ к его пониманию — в евангельских словах "Царство Мое не от мира сего" (Ин. 18:36) и "Царствие Божие внутри вас" (Лк. 17:21). Евангелие — это не благая весть о результатах президентских выборов или о государственном перевороте. Евангелие — это благая весть о том, что отныне человеческая свобода не зависит от политики.

Христианство не о том, как устроить государственную жизнь, "чтобы всем все хватило". Оно о том, как жить на земле, будучи гражданином Неба.

"Христианство не устанавливает тип социального устройства государства, в котором должны жить люди. Христианин может жить и спасться не только в том обществе, которое не соответствует каким-то идеалам, но даже во враждебном окружении — там, где обстоятельства очень неблагоприятны. Ожидать, что государство будет соответствовать во всем христианству, наивно. Такого государства еще никто не создал. Кроме того, можно перечитать Новый Завет от корки до корки и не найти там ни одного указания на то, что нам строить: коммунизм, социализм или капитализм. Христос не принес никаких политических преобразований. Если какое-то количество людей считает, что в Америке государственное устройство не соответствует христианским принципам, можно с ними соглашаться, можно не соглашаться, но вряд ли это что-то изменит", — отметил священник и секретарь Совета по биоэтике при Московском патриархате, кандидат медицинских наук, руководитель православного медико-просветительского центра "Жизнь" Максим Обухов.

Исторически христианство существовало при разных политических и экономических системах. В апостольских посланиях можно найти советы рабам и рабовладельцам. Средневековый феодализм, капитализм, социализм, коммунизм, снова капитализм — где-то с человеческим лицом, где-то со звериным оскалом… Цари, короли, президенты, партии… Церковь имеет опыт жизни в любых условиях. Она пережила периоды гонений и периоды расцвета. В разные времена в церковной жизни появлялись разные опасности и соблазны, но духовная жизнь не прерывалась никогда. Нет такого времени или поколения, которые бы не явили миру святых — людей, реализовавших в своей жизни христианский идеал. Две тысячи лет истории христианства свидетельствуют о том, что 44 процента американцев чего-то недопоняли в этой вере.

Если говорить исключительно о христианском этическом учении, то его можно приложить не к капитализму или рыночной экономике как таковым, а к людям, которые живут и работают внутри этих систем. Тот или иной политик, бизнесмен, политолог может быть праведником или грешником, может строить свою жизнь на основе заповедей Божиих или вопреки им.

Пока стоит этот мир, в нем будет несправедливость, социальное и имущественное расслоение. Вопрос в том, как к этому относиться. Если ты богат и влиятелен — по-христиански будет помогать нуждающимся. Если беден — не считать деньги в чужих кошельках. Устраивать революции, отнимать и делить — дело не христианское. Этому Христос не учил.