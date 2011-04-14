Как найти духовника: практические советы

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В наши дни духовника порой воспринимают как атрибут престижа, который стоит где-то в одном ряду с личным тренером по фитнесу, возможностью одеваться у известных модельеров и лечиться у врачей с мировым именем. Но обязательно ли православному человеку иметь духовника? А если да, то где его найти и как правильно выстроить с ним отношения?

Духовную жизнь можно сравнить с занятиями спортом, и в этом нет кощунства: апостол Павел в своих посланиях неоднократно сравнивает путь христианина с трудами атлета, желающего победить на соревнованиях и получить награду. Разница только в том, что спортсмен ищет земной награды, победы над соперниками и человеческой славы, а христианин — победы над страстями и нетленного венца от Господа.

Как известно, для регулярных занятий спортом разным людям с разными характерами подходят разные варианты организации тренировок. Кому-то не хватает силы воли, чтобы ежедневно заставить себя совершать пробежку в парке или выполнять дома комплекс упражнений, записанных на диск. Зато в группе этот человек почувствует себя совсем иначе и будет тренироваться эффективно. Особенно если найдет друзей, с которыми можно будет обсуждать физические нагрузки и их результаты.

Церковные каноны не предписывают каждому христианину непременно жить под руководством духовного наставника, однако практика показывает, что при поддержке духовника настроиться на духовную жизнь бывает легче, чем самому по себе.

Некоторые считают, что в наше время уже не встретишь таких великих духовников, какими были, например, знаменитые Оптинские старцы, а потому лучше спасаться самостоятельно, читая православную литературу. С одной стороны, такая форма духовной жизни учит христианина ответственности — за свои решения и поступки приходится отвечать самому, а не ссылаться на благословения старца. С другой стороны, по книгам невозможно научиться массе простых, практических и незаметных на первый взгляд вещей. Все-таки вера передается от сердца к сердцу, а не путем копипаста с одной страницы на другую.

Если вы все же чувствуете потребность в духовном наставнике, то искать его следует опытным путем. Попробуйте побеседовать с одним священником, со вторым, с третьим… Люди часто спрашивают: а когда вообще можно побеседовать со священником? Он ведь заканчивает службу и сразу уходит. Во-первых, можно прийти на исповедь, предварительно выяснив, в какое именно время она совершается в этой церкви. Во-вторых, в некоторых храмах у священников бывают приемные дни и часы, нужно только выяснить их расписание.

В Московской области существует добрая традиция — номера мобильных телефонов всех священников обязательно указываются на доске объявлений у входа в храм. Можно позвонить и договориться о встрече.

Духовника можно искать таким же способом, каким находят хорошего зубного врача или преподавателя английского языка для детей, — по отзывам знакомых. В Евангелии сказано, что о древе судят по плодам. Обратите внимание на тех верующих людей, которые лично вам симпатичны: с ними приятно общаться, они всегда готовы прийти на помощь и вообще служат олицетворением христианской любви. Если вам нравятся плоды, познакомьтесь с духовником и приходом, который их взрастил.

Если вы исповедуетесь и просите духовных советов у одного священника, это отнюдь не означает, что вы немедленно должны принять бесповоротное решение жить под его руководством до самого гроба. Вы имеете полное право поисповедаться у одного батюшки, второго, третьего, а потом решить, кто приносит вам больше духовной пользы. Пока вы ничем не связаны — можете присматриваться и выбирать.

Что лучше: раз в год иметь возможность попасть к великому старцу, обитающему в каком-нибудь труднодоступном скиту, или беседовать с самым простым батюшкой из соседней церкви, но зато каждую неделю? Трудно дать четкий ответ. У тех же Оптинских старцев были духовные чада, с которыми они общались очень редко, в основном в письмах, а не лично. Тем не менее Оптинские преподобные смогли указать этим людям путь ко спасению души. В то же время есть люди, которые утешают себя мыслью о том, что у них есть святой духовник, который непременно вымолит их душу из ада. К нему в Печоры или на Афон можно съездить и раз в год, а все остальное время — спокойно грешить. Конечно, правильной христианской аскетикой такой подход не назовешь.

Полезно ли мирским людям исповедоваться и просить духовного совета у монахов, живущих в монастыре? Или лучше найти белого священника, у которого тоже есть семья, дети, бытовые хлопоты, которому эта сторона жизни знакома? На самом деле, монашество не служит гарантией строгости духовника, равно как и наличие у него семьи не гарантирует либерализма. Строгий с виду игумен может оказаться вполне снисходительным к людям семейным, а многодетный протоиерей требовать от своих духовных чад жизни почти монашеской.

И, конечно, все духовно опытные люди согласны в том, что о даровании духовника нужно молиться. Просите у Бога того, кто укажет вам путь, и ответ на молитву обязательно последует. Встреча с духовником произойдет, только не надо сразу решать для себя, что вот это именно и есть мой духовный отец. Отношения сложатся постепенно.