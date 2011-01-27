За крещение без подготовки накажут

Епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин распорядился в 2011 году совершать в своей епархии таинство крещения только над людьми, прошедшими подготовку, то есть катехизические беседы. Если крестят младенца, то курс оглашения должны пройти его родители или крестные. Священники, нарушившие это распоряжение, будут оштрафованы или сняты с должности настоятеля.

На собрании благочинных епископ Пензенский и Кузнецкий Вениамин огласил распоряжение о необходимости возрождения институтов оглашения. Как сообщал официальный сайт Пензенской и Кузнецкой епархии, владыка Вениамин распорядился, что теперь духовенство обязано проводить катехизические беседы со взрослыми и детьми старше 12 лет, а в случае крещения младенцев данную подготовку должны проходить родители и восприемники. Требование минимального обязательного оглашения — проведение двух предварительных бесед.

Наказанием за нарушение данного архиерейского распоряжения может быть выплата в размере пяти тысяч рублей на уставные нужды Епархиального управления или отрешение от должности настоятеля. Распоряжением правящего архиерея священникам теперь также предписывается "при совершении таинства крещения над неимущими лицами, взимать пожертвование либо частично, либо совершать таинство безвозмездно". Епископ Пензенский и Кузнецкий потребовал от благочинных лично следить за выполнением данного распоряжения, а обо всех нарушениях докладывать рапортом на свое имя.

Миллионы людей, которые крещены и считают себя православными, но понятия не имеют даже об основных положениях церковного учения, — одна из самых болезненных проблем Русской православной церкви на протяжении последних 20 лет религиозной свободы. Согласно 78-му правилу VI Вселенского Собора, "готовящимся ко крещению надлежит обучаться вере и в пятый день седмицы давать обет епископу или пресвитерам". В древней Церкви подготовка новообращенного христианина ко крещению занимала от 40 дней до трех лет. От крещаемого требовалось не только знание основ веры и ее исповедание, но и обещание проводить христианскую жизнь.

В наши дни в России вряд ли кто-то из православных священников совершает таинство крещения, совсем ничего не объясняя желающим его принять людям. Как минимум совершение таинства предваряет проповедь на 10-15 минут. В некоторых храмах желающие принять крещение посещают огласительные беседы (где-то две, где-то четыре, где-то больше), в ходе которых им рассказывают о смысле таинства и об основах церковного учения в целом. Но проблема остается — и после краткой проповеди, и после небольшой серии бесед люди принимают крещение и больше не появляются в церкви до следующего редкого повода: крестин, венчания или отпевания в кругу близких.

Практика длительного оглашения в древней Церкви имела в том числе и педагогическое значение — новообращенному давалось время на размышление, на то, чтобы понять, во что, собственно, он верует и во что готов креститься. Человек, приходивший в Церковь из среды язычников или иудеев, обрывал свои прежние социальные связи, получал новое христианское имя и становился членом христианской общины. Все время оглашения новообращенный мог и обязан был присутствовать на литургии до возгласа "Оглашенные, изыдите!".

Противники длительного оглашения перед крещением часто приводят такой аргумент: а вдруг человек, особенно младенец, умрет, так и не сподобившись крещения? На это можно ответить, что для людей, находящихся в условиях смертной опасности: тяжелобольных, солдат, отправляющихся на войну, Церковь всегда делала исключения. В таких ситуациях людей крестили с минимальной подготовкой, но все крещаемые тем не менее давали обет, что в случае выздоровления или возвращения с войны живыми они серьезно изучат христианскую веру. "Принявшие Крещение в болезни и потом получившие здравие, должны изучать веру и познавать, какого Божественного дара сподобились", — гласит 47-е правило Лаодикийского собора.

Есть в Пензе и свои региональные особенности религиозной жизни, которые вынудили местную епархию более активно заняться просвещением народа. Область стала скандально известной благодаря Пензенской пещере, в которой укрылись в ожидании конца света сектанты-затворники, захватившие с собой и детей. А когда в 19 регионах России стартовал эксперимент по обучению четвероклассников "Основам религиозной культуры и светской этики", то оказалось, что из шести модулей курса пензенские школьники смогут выбрать только два: либо "Основы светской этики", либо "Историю мировых религий".

Каким образом картина выбора в Пензе получилась столь отличной от ситуации по всей России, местные чиновники так и не дали ответа. Протодиакон Андрей Кураев, выступая перед местными СМИ, отметил, что "то, что произошло в Пензе, выходит за всякие рамки".

"Хотя, с одной стороны, я этому очень рад — тому, что в Пензе ноль родителей, избравших основы православной или исламской культуры. Это совершенно очевидный факт (и для всей страны, и для Кремля в том числе), что идет мухлеж. Ну не может такого быть! Даже в Чечне несколько сот родителей избрали "Основы православной культуры" для своих детей", — продолжил он.

В древней Церкви подготовка оглашенных к крещению была в том числе и подготовкой к возможному подвигу мученичества или исповедничества ради Христа. Сегодняшним пензенским новообращенным тоже не обойтись без "курса молодого бойца" для выживания в условиях воинствующего секуляризма. Да и сектантам, если они снова надумают скрываться в пензенских лесах, нужно иметь что ответить.