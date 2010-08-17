Молиться в метро — очень даже неплохо

Церковь предписывает мирянину совершать ежедневное молитвенное правило и читать главу из Евангелия. В современных условиях выполнить это непросто. Можно ли молится в метро? А мирянам произносить сугубо монашеские просьбы? Об этом рассказывает протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

Уместность молитвы

— В последнее время в метро замечаю все больше сонных девушек с молитвословами, они выполняют молитвенное правило. Насколько действенна такая молитва из-под палки? Нельзя ли найти ей альтернативу? Кроме того, молитвы правила в основном написаны святыми монахами, и там есть сугубо монашеские просьбы, которые мирянину ничего хорошего не сулят…

— Какие, например?

— "Сохрани меня от восстания телесного". Как такую молитву может читать верующий муж, который хочет продолжить свой род? Для него это, вероятно, не очень актуальная просьба?

— Да, это момент, на который я тоже давно обратил внимание. Монашество оказалось духовной гвардией Православной церкви, и мирянам трудно жаловаться на то, что большая часть молитв, которыми мы любим пользоваться, составлены монахами. Это ведь, наверно, говорит о том, что сами миряне хуже молились Богу и значительно меньше сложили таких емких, духовно содержательных молитв, которые отложились бы в сокровищницу церковного благочестия.

Вопрос адаптации молитвенного правила к действительному состоянию духовной жизни христианина — это серьезный вопрос. Здесь, как и в дисциплине поста, надо идти путем постепенного возрастания.

Люди, которые иногда пытаются примерить на себя молитвенное правило больших подвижников, похожи на человека, который неудачно пытается надеть какую-то маску. Они не преображаются в героев духа, не превращаются от этого в людей, похожих на тех, молитве которых они подражают. Иногда даже получается какая-то карикатура. Это происходит не по злому умыслу, конечно, а по неофитской ревности.

Главное — чувствовать потребность обращения к Богу

Непреложным является то, что каждому человеку недостаточно просто спонтанно обращаться к Богу, когда он чувствует такую потребность в своем сердце. Такой опыт, конечно, есть у каждого верующего человека, когда совершенно независимо от времени суток или от чего-либо, что называется правилом, он испытывает внутреннее побуждение обращаться к Богу. Это бывает и в радости, и в печали, иногда вообще непонятно отчего, когда человек идет домой из булочной.

Вместе с тем каждому христианину нужно и побуждать себя к молитве.

Опыт показывает, что у людей, которые не привыкли к молитве себя регулярно побуждать, и такой радостный духовный опыт спонтанной устремленности к Богу постепенно становится очень редким.

Молитва — внутренняя устремленность к Богу, силу которой человек не может произвольно регулировать, но тем не менее этой устремленности к Богу тоже надо учиться, так же, как порой людям надо учиться общаться с людьми.

Есть книга под названием "Школа молитвы", состоящая из ряда бесед митрополита Сурожского Антония. Это интересная, замечательная книга для современного человека, который открывает для себя опыт богообщения.

Правило утренних и вечерних молитв

То правило утренних и вечерних молитв, которое приведено в наших молитвенниках, имеет характер общего ориентира: какой должна быть молитва христианина. Ведь очень многие из подвижников благочестия прямо говорили о том, что молитвенное правило может, а иногда даже должно варьироваться. Об этом писал в своих письмах святитель Феофан Затворник, подобные советы давал и святитель Игнатий (Брянчанинов).

Святоотеческие рекомендации XIX века говорят, что в известных случаях хорошим молитвенным правилом вместо утренних и вечерних молитв может быть многократное повторение двадцати четырех кратких молитв святого Иоанна Златоуста, которые содержатся в нашем вечернем правиле. Многократное и вдумчивое повторение каждой из этих коротких молитовок вполне может заменить собой утреннее или вечернее молитвенное правило в тех случаях, когда словами кратких молитв нам легче сосредоточиться в своем стремлении к Богу.

И, конечно, есть совсем краткая Иисусова молитва: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного".

Этих немногих слов целым поколениям святых было вполне довольно, чтобы войти в глубину беседы с Богом. Многие опытные учители духовной жизни, такие как святой праведный Иоанн Кронштадтский или Феофан Затворник, учили, что простая бесхитростная молитва своими словами бывает не менее угодна Богу, чем повторение писаных молитв из молитвослова.

Духовными ориентирами нужно правильно пользоваться

Другое дело, что молитвослов дает правильные духовные ориентиры. Но пользоваться ими надо ответственно. Не всякое слово ты имеешь право повторить, не всякое тебе именно сейчас подходит.

Когда я был человеком с совсем небольшим опытом пребывания в Церкви, я однажды поехал в один из самых удаленных приходов Московской области, где служил очень-очень известный теперь московский священник, тогда тоже еще совсем молодой. Я остался там ночевать на какой-то веранде, кажется. Было довольно холодно. Я укрывался теплой зимней рясой покойного священника, прежнего настоятеля этого прихода, и пользовался молитвенником, который от этого же старого батюшки остался.

И вот, читая молитвы ко святому Причащению по очень изношенному молитвеннику, которым его обладатель много лет усердно пользовался, я обнаружил, что слова "якоже зриши, со слезами" в молитве святого Симеона Нового Богослова перед Причастием были взяты в жирные карандашные скобки. Батюшка, видимо, не находил себя столь наделенным слезным даром и потому считал, что будет честнее перед Богом, если он эти слова не будет произносить. Для меня тогда, в начале моего церковного пути, это стало очень хорошим уроком, который я запомнил навсегда.

Никогда не говори Богу тех слов, которые не оправдываются твоей жизнью.

Этот маленький случай стал для меня хорошей прививкой от лицемерия в молитве. Хотя я не могу похвалиться, что мне всегда удавалось его избежать.

А молиться в метро, по-моему, очень даже неплохо. И сонным девушкам, и не сонным.

По правде говоря, для многих городских христиан это едва ли не основное место совершения молитвенного правила. И молиться среди людей иногда бывает даже легче. Хотя в таких случаях много удобнее, конечно, делать это без книжки, по памяти, чтобы внутренняя беседа с Богом оставалась твоей тайной.