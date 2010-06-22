Катехизация обязательна, но должна быть бесплатной

Во многих епархиях Русской православной церкви теперь нельзя прийти в храм с улицы и немедленно принять крещение. Сначала нужно познакомиться с основами веры, пройти оглашение. Это непривычно: в прежние годы не было ничего подобного. О том, что такое катехизация и почему без нее нельзя обойтись, Pravda.Ru рассказали в Московском Патриархате.

Священник Игорь Киреев о катехизации

— Отец Игорь, в редакцию рубрики "Религия" Pravda.Ru поступали от читателей жалобы на то, что в ряде епархий ввели обязательную и в то же время платную катехизацию перед крещением. Из-за этого малоимущие люди не могут креститься. Как вы это прокомментируете?

Священник Игорь Киреев, заведующий сектором катехизации и воскресных школ синодального Отдела религиозного образования и катехизации: Брать деньги за катехизацию — это совершенно не в традициях нашей Церкви. Если такое происходит, это самочиние на местах.

— На ваш взгляд, катехизация перед крещением нужна обязательно?

— Да, безусловно.

— А что можно ответить тем людям, которые не понимают, зачем нужны огласительные беседы, и стремятся найти такой храм, где их крестят без катехизации?

— Крещение — это ответственный выбор в жизни, и его нужно делать с открытыми глазами. Иногда человек крестится и не знает, во что крестится, не знает элементарных вещей церковной жизни. Но ведь он берет на себя ответственность, которую должен понести. В итоге получается, что спрос с него, как с крещеного, а он — наивный младенец, если не прошел катехизацию.

— Как вы думаете, будет ли катехизация перед крещением признана обязательной во всех епархиях Русской православной церкви постановлением Синода?

— Пока такого постановления еще не было, но оно готовится.

— А в отдельных епархиях могли быть приняты постановления об обязательной катехизации?

— Да. В отдельных епархиях властью правящих архиереев это могло быть принято.

— Что делать человеку, если от него потребовали денег за оглашение?

— Можно просто пойти в другой храм. Как вариант — обратиться к благочинному, выяснить у него ситуацию.

Протоиерей Игорь Пчелинцев о катехизации

Протоиерей Игорь Пчелинцев, член Межсоборного Присутствия: Мы давно перегнали все православные Церкви и по количеству народа, и по храмам и монастырям. Теперь бы догнать по качеству. Мы продолжаем считать себя наследниками Визанитии и Третьего Рима — у нас все православные, ну, или 80%. Поэтому нужно кропотливо, но бесповоротно вводить катехизацию: подготовку ко крещению, и к венчанию, и к исповеди и причащению, и даже, быть может, и к соборованию. К любому таинству нужно приступать через подготовку, а не просто формально: поговел, сосисок не поел, "вычитал" какие-то там молитвы без понимания что там за молитва.

Нужно определить приход как центр церковной жизни, а не только как хозяйствующий субъект, который дает доход, ввести членство и ответственность прихожан.

Возможно, следует пойти на серьезный шаг — мягко вывести за границы церкви всех, кто не причащался год-два-три-десять, и возвращать их в церковь, вести среди них миссию.

Катехизировать священников тоже надо — такой опыт есть в нашей епархии. Всех, кто не имеетбогословского образования или окончил духовные учебные заведения более 10 лет назад, владыка Георгий послал на курсы повышения квалификации. Раз в год месяц с отрывом от прихода отцы учатся и сдают экзамен — причем все это не является формальностью и проходит достаточно жестко. Квалификацию священники обязаны подтверждать до 60 лет по возрасту. Архиерей с ними встречается, отвечает на вопросы.

Не следует забывать, что центр катехизации, то, что нас объединяет — это евхаристия, а не партии и не православно-общественные организации.

Мнение катехизатора Юрия Белановского

— Юрий, почему в Москве тема катехизации очень непопулярна?

Юрий Белановский, штатный катехизатор Свято-Данилова монастыря, заместитель руководителя Патриаршего центра духовного развития молодежи: Пока нет общего правила об обязательной подготовке к вступлению в Церковь, храмы предлагающие катехизические беседы, останутся почти без крестящихся. Люди будут уходить туда, где достаточно заплатить деньги. А это значит, что священники, предлагающие подготовку к крещению, останутся без ощутимой прибавки к жалованию. Многие священники содержат свои семьи (где, как правило, несколько детей и неработающая жена) во многом с этой статьи доходов — совершение треб. Получается, что для духовенства катехизация по желанию — это не только забота о людях, но и урезание им дохода.

— Вы уверены, что желающие креститься в большинстве своем выберут тот храм, где катехизация не проводится?

— Многие священники свидетельствуют, что людям лень не только пройти несколько огласительных бесед. Один знакомый батюшка у себя в деревне говорит людям, пришедшим креститься: "Я не буду от вас требовать ничего лишнего, давайте только договоримся, что Вы прочтете Евангелие от Марка. И если после прочтения Евангелия от Марка Вы скажете, что по-прежнему хотите креститься, я Вас крещу". Из десяти после этого во второй раз пришел один, а остальные отправились креститься в соседнюю деревню. При этом люди готовы платить за требы большие деньги. Думаю, тысяч пять, — это не вопрос: как же, это ведь как свадьба, рождение ребенка, надо как следует отметить!

— А какое лично у вас отношение к катехизации?

— Моя позиция сложная. Надо быть, прежде всего, ответственными за то, что сделано за 20 лет постсоветской жизни. Скажу категорично, безответственно крестили полстраны. В этом смысле, со стороны Церкви должно быть (и часто есть) снисхождение по отношению к тем, кого крестили. Но по отношению к новым крещаемым я категорически за то, чтобы повсеместно ввести пусть даже минимальные, но требования. Ведь это же вступление в Церковь! Чтобы человек перед крещением прочел Евангелие от Марка и прослушал как минимум две-три беседы, и уже после этого принял решение креститься или нет. Я думаю, от людей, которые были крещены без катехизации, мы не имеем права жестко требовать "канонической" жизни, потому что их о ней не предупредили до крещения. Например, если человеку ничего не рассказывали про супружеские посты, а потом, после того, как он крестился, скажут: "Ну вот, дорогуша! Все, теперь давай, соблюдай". Это нечестно. Я считаю, так нельзя. В то же время для людей, которых когда-то крестили без подготовки, нужно разрабатывать специальные просветительские программы.

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