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Автор Любовь Степушова

Отсталые и счастливые: почему России не страшна кибератака

Экспертное мнение

Министр обороны Великобритании обеспокоен возможной кибератакой России против систем инфраструктуры и энергоснабжения Великобритании, что принесет "тысячи и тысячи жертв", пишет The Telegraph.

Когда отстающим везет: Россия выдержит кибератаку. 382273.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

Москва изучает "критическую национальную инфраструктуру" Великобритании и то, как она соединяется с континентальными источниками питания с целью создания "паники" и "хаоса", бьет тревогу министр. Ранее о "перерезании" подводных кабелей, которые обеспечивают стратегическую связь и финансовые транзакции страны, говорил начальник генштаба Великобритании.

Как сказал "Правде.Ру" директор юридической фирмы "Интернет и право" Антон Серго, позиции военных с политической точки зрения понятны: отгородиться от внешнего врага — это хороший способ получить дополнительное государственное финансирование. Что касается технического аспекта, пояснил эксперт, то на сегодняшний день "очень многие стратегические инфраструктуры прямо или косвенно выходят на интернет, и теоретически существует возможность кибервоздействия на них со стороны профессионалов очень высокого уровня".

Антон Серго напомнил, что "еще лет 10-15 назад получали широкий резонанс события, связанные с доступом к системам жизнеобеспечения пациентов в больницах ряда стран". С той поры человечество "не очень сильно продвинулось с точки зрения обеспечения кибербезопасности". Что касается России, то "наша в некоторых отраслях технологическая отсталость работает на нас", заметил эксперт.

"На трактор, который занимается уборкой снега, вы априори не сможете осуществить прямое воздействие кибератакой. А вот когда ему на смену придет трактор-робот с искусственным интеллектом, который контролируется оператором, и таких тракторов у того десяток, тогда такая система со временем станет более уязвимой", — пояснил Серго.

Пока наша "отсталость в некоторых отраслях" не ликвидирована, стоит задуматься о будущем. Некоторые сигналы о тестировании нас на прочность поступают. Атака компьютерного вируса Petya в ноябре прошлого года стала серьезным вызовом для медицинской компании "Инвитро", офисы которой перестали работать. Но в России, в отличие от Украины, не пострадали аэропорты и банковская система. Это обнадеживает.

России нужно свое программное обеспечение, компьютеры, коммуникационное оборудование. "Если говорить совсем упрощенно, американцы могут просто нажать кнопку, и вся наша компьютерная система в один момент отрубится", — считает генеральный директор обеспечивающей кибербезопасность "Аэрофлота", "Роснефти", ВТБ и Сбербанка компании Zecurion Алексей Раевский.

Недооценивать эту угрозу не стоит, поскольку первое, что будет предпринято в условиях войны, — это попытка парализовать командные центры и системы жизнеобеспечения потенциального противника, его инфраструктуру.

Поэтому давайте не будем говорить о политических аспектах заявления британского министра, подумаем о технических. Правительство России говорит, что к IV кварталу 2018 года в органах исполнительной власти и органах местного значения должно быть внедрено российское офисное программное обеспечение (ПО).

"У нас есть реестр отечественного ПО, там более 4 тысяч продуктов, — сказал советник президента РФ по интернету Герман Клименко. — У нас есть одна служба, полностью перешедшая на ОС "Гослинукс" с Microsoft, — Федеральная служба приставов. В Крыму ведутся работы. Внутри там нет Microsoft. Есть Минсельхоз, который в этом году собирается перейти на разработки компании "Ред Софт". Это доказывает, что мы можем".

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«Везде шпионы»: Великобритания боится кибератак со стороны России
Темы кибератаки безопасность великобритания инфраструктура
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