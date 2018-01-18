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Автор Редакция рубрики "Мир"

Закон с двойным дном: как Киев "убил" Минские соглашения

Экспертное мнение

Принятый Радой закон о реинтеграции Донбасса — на самом деле совсем не о реинтеграции, а том, как аннулировать Минские соглашения, не выходя из них, сказал "Правде.Ру" политолог Ростислав Ищенко.

Как Украина похоронила Минские соглашения. 381965.jpeg

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон об "Особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". За принятие документа проголосовали 280 депутатов.

В тексте закона "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" признаны оккупированными Россией территориями. На РФ возлагается ответственность за материальный ущерб, нанесенный Украине, а также за моральный и материальный ущерб людям, проживающим в указанных районах.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Ростислав Ищенко, Крым не упомянут в документе, потому что "Европа выносила его за скобки договоренностей в Минске". И второе: если на основании закона признать полуостров оккупированной территорией, то придется действительно воевать с Россией — нельзя же вернуть его, не проведя военную операцию.

"Агрессия Украины против Крыма не будет сейчас воспринята ни Европой, ни даже США. Им вполне хватает проблем с Донбассом, от которых они уже пытаются дистанцироваться"-, сказал политолог.

Принятый Радой документ де-факто дезавуирует Минские соглашения, в которых Россия выступает как гарант, а новый украинский закон трактует ее как "страну-агрессора", продолжил Ростислав Ищенко.

Таким образом, Украина создает внутреннее законодательство, которое фактически аннулирует минский процесс: "Теперь украинцы будут на всех переговорах пожимать плечами и говорить: "Вот видите, законодательный орган принял соответствующий закон, там расписано, как мы все это должны понимать".

По словам эксперта, Киев не собирался и не будет выполнять Минские соглашения, потому что федерализация, права русского языка, фактически автономный статус Донбассу — всё это означает для режима Порошенко утрату власти над Украиной (а в перспективе и уголовную ответственность).

Вступая в противоречия с Минскими соглашениями, которые являются международным документом, новый закон одновременно нарушает украинскую Конституцию, которая провозглашает превалирование подписанных страной международных договоров над национальным законодательством, пояснил Ищенко.

Запад уже высказывался по поводу того, что закон не надо принимать в той редакции, в какой его внесли в украинский парламент. Но и особо возмущаться он тоже не будет.

США, как считает политолог, "вообще не особо заинтересованы в том, чтобы что-то менялось", "потому что Украина не дает Европейскому союзу сотрудничать с Россией, а это США и надо — не вкладывая ни копейки, они имеют серьезные рычаги политического влияния".

Формально Соединенные Штаты, Франция и Германия требуют выполнения Минских соглашений, поскольку это международный правовой документ, утвержденный в ООН, на практике. Они, по словам Ищенко, не могут просто так закрыть дверь, сказав: "Ребята, мы мимо проходили и не знаем, что там было у вас".

Европа, считает эксперт, заинтересована в том, чтобы "российско-украинская проблема рассосалась, и можно было приступать к нормальному сотрудничеству с Россией". И постоянно выступают с какими-то компромиссными инициативами, которые, однако, не устраивают ни Москву, ни Киев. А повлиять на Украину в действительности не могут:

"Даже если Макрон, Меркель и Трамп скажут: "Плохой закон, не нравится он нам", ну и дальше что? — задался вопросом наш собеседник. — Кого они назначат на место Порошенко? Там нет, по сути дела, ни одного человека, который бы стремился к выполнению Минских соглашений".

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