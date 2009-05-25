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Павел Урушев

"Недостающие звенья" эволюции найдены. Но не все

Эврика » Гипотезы

Палеонтология — наука "белых пятен", где любое открытие отвечает на массу вопросов об эволюции жизни на Земле. Ученые могут предполагать существование древних организмов, но доказательства получают лишь в раскопках. Поэтому в палеонтологии возникло понятие "недостающего звена" — создания, которое должно было существовать, но его останки еще не найдены. О некоторых "звеньях" рассказывает старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Алексей Пахневич.

"Недостающие звенья" эволюции найдены. Но не все

Обнаружение на днях останков Darwinius masillae — создания, получившего имя Ида и статус праматери приматов — закрыло еще одну брешь в палеонтологической теории. "Недостающих звеньев" по-прежнему остается немало, и не одному поколению ученых еще предстоит проникать в древние тайны жизни. Однако с момента появления самой науки "палеонтология" было сделано немало исторических открытий, о которых стоило бы вспомнить.

Пожалуй, самым известным из "недостающих звеньев" палеонтологии является археоптерикс (Archaeopteryx) — первый ящер, поднявшийся в небо на маховом оперении. Его предки планировали и набирали высоту за счет площади кожаных перепонок на крыльях, но эволюция не стояла на месте, и появился археоптерикс, покрытый маховыми и рулевыми перьями.

Это создание считается первой птицей на Земле, а его существование было предположено еще Чарльзом Дарвином в соответствии с теорией эволюции. Находка произошла вскоре после публикации "Происхождения видов" — в 1861 году и стала сокрушительным аргументом эволюционистов в развернувшейся тогда полемике.

Еще одной находкой, сыгравшей ключевую роль в теории эволюции, стал "шагающий кит" Ambulocetus. Его останки обнаружили в 1996 году в Пакистане. Это гигантское млекопитающее обитало 50 миллионов лет назад, когда эту территорию покрывали моря. Ambulocetus в равной степени отлично плавал и уверенно передвигался по суше на четырех лапах.

Он стал тем элементом эволюционной цепочки, который связал китообразных с их наземными родственниками … бегемотами. Именно толстокожие парнокопытные оказались двоюродными братьями китов и касаток, решивших перебрать с суши обратно в водную среду.

Но еще раньше, когда происходил обратный процесс исхода живых организмов из Мирового океана на твердь, на Земле обитали тиктаалик (Tiktaalik roseae). Обнаружение останков этих созданий стало самым громким событием за всю историю палеонтологии — ведь именно через них рыбы превратились в наземных позвоночных.

Палеонтологи изначально предполагали, что рептилии являются потомками рыб, приспособившихся к выживанию на суше. Однако найти такое создание, которое обладало бы признаками это перехода, долгое время не удавалось. Открытие состоялось лишь в 2004 году, когда на острове Элсмир (Канада) нашли хорошо сохранившиеся останки тиктаалик, обитавших здесь примерно 360 миллионов лет назад.

Не стоит забывать и о ближайших родственниках человека — прямоходящих приматах. Раскопки в районе эфиопских городов Хадар и Дикика принесли множество останков Australopithecus afarensis, среди которых знаменитые Люси и Селам — практически полностью сохранившиеся скелеты древних гоминидов.

Австралопитеки, жившие 3,2 миллиона лет назад, совмещают в себе внешние признаки как человека, так и обезьян. От первых им досталась прямой позвоночный столб и вертикальная походка, а с приматами их роднит маленькая черепная коробка и, следовательно, слабо развитый головной мозг. Позднее аналогичные останки были обнаружены в других регионах Эфиопии и Кении, что стало еще одним доказательством теории африканского происхождения человека.

Однако на эволюционной карте животного мира осталось еще немало неоткрытых областей — "недостающих звеньев" между различными семействами и видами. О некоторых нам рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Алексей Пахневич:

"Среди множества "недостающих звеньев" особый интерес представляет происхождение черепах. Мы до сих пор не можем проследить эволюцию этого семейства и найти его прародителей. Очень мало известно о возникновении водных динозавров — ихтиозавров.

В случае изучения позвоночных созданий, у палеонтологов всегда есть возможности найти останки ранее неизвестного существа, которые прольют свет на те или иные вопросы эволюции. Однако практически невозможно реконструировать происхождение

некоторых видов беспозвоночных, например, брахиоподов. В этом случае остается лишь предположить внешний облик их предков по тем свойствам, которыми они должны были обладать".

Палеонтология — сравнительно молодая наука. Ее отделение от археологии и геологии произошло в последней четверти XIX века. При этом зона ее интересов охватывает огромный временной период, который начинается с появления жизни на Земле 3,8 миллиарда лет назад. Столь огромное поле для исследований открывает широчайшие возможности для ученых совершить интересное открытие и разгадать загадку, скрытую очередным "белым пятном".

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы животные динозавры белое море археология
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