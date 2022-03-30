EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога

Эврика » Открытия

Под страхом смерти древним иудеям запрещалось упоминать имя Господа. Написанное на самом древнем из найденных текстов на иврите имя Бога "Яхве" свидетельствует о том, что его знали намного ранее, чем учёные предполагали.

Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога

Археолог Скотт Стриплинг и его коллеги из разных стран представили на пресс-конференции в городе Хьюстон (штат Техас) артефакт, найденный на горе Гевал, которая известна из Второзакония (11:29) как место, где произносятся проклятия.

Имя Яхве нельзя произносить, но можно записать

Если дата — поздний бронзовый век (около 1200 г. до н. э.) — подтвердится, эта крошечная сложенная свинцовая табличка размером 2х2 сантиметра может стать одним из величайших археологических открытий. Это будет первое задокументированное использование имени Бога на Земле обетованной.

Данный предмет будет служить наглядным доказательством того, что израильтяне уже владели грамотой, когда вошли в Святую Землю, и, следовательно, могли написать Ветхий Завет, поскольку некоторые из описанных событий происходили на глазах летописцев.

"Это текст, который находят лишь раз в тысячу лет", — сказал в беседе с корреспондентом The Times of Israel профессор университета Хайфы Гершон Галил.

Галил расшифровал скрытый внутри сложенной свинцовой таблички текст, который при помощи высокотехнологичного оборудования помогли открыть сотрудники Академии наук Чешской Республики в Праге.

Табличка с проклятиями

Основываясь на эпиграфическом (т.е. относящимся к надписям) анализе и датировке свинцового артефакта, Стриплинг и его команда датируют табличку с проклятиями (или defixio) поздним бронзовым веком. При подтверждении этой датировки, как утверждает Галил, представленный текст будет на несколько столетий старше предыдущего рекордсмена среди старейших текстов на иврите в Израиле и на 500 лет старше ранее засвидетельствованного использования тетраграмматона — имени YHWH.

В настоящее время исследователи пока не опубликовали заметку о своей находке в академическом журнале. Кроме того, они так и не предоставили чёткие изображения и сканы надписи, чтобы другие учёные могли их оценить.

Настораживает и тот факт, что артефакт обнаружили только во время повторного исследования в 2019 году. Сухой грунт, образовавшийся во время раскопок на горе Гевал в 1980-е годы, тогда просеивали через сито, а в 2019 году сотрудники Стриплинга использовали метод влажного просеивания, который был разработан в ходе осуществления проекта Temple Mount Sifting Project, где когда-то трудился удачливый археолог Стриплинг.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Ученые раскрыли тайну Армагеддона
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы археология
Sberbank
Новости
Минобороны РФ объявило о стягивании войск в Донбасс из-под Киева и Чернигова
В РФ легализовали параллельный импорт на иностранные фильмы, музыку и ПО
Политолог Шаповалов: Украина искажает представление о переговорах с Россией
Эксперт: оформлять ипотечный кредит сейчас невыгодно из-за турбулентности рынков
Глава ДНР Пушилин решил ускорить операцию в Донбассе
Советника губернатора Самарской области уволили за публикацию в соцсетях
Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО
Лоза объяснил отъезд своих коллег за границу отсутствием работы
Из состава Украины могут выйти ещё несколько регионов, заявили в Крыму
Политолог Подлесный: ВСУ не могут толком использовать «смертоносное оружие"
Популярное
Мир. Новости мира
Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене

Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.

Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Общество
Из Совбеза РФ исключили учёных, призывающих к выходу из конфликта на Украине
Игорь Буккер Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога Игорь Буккер Усам Оздемиров Эмбарго и "зелёный" переход: Европа оказалась в ловушке Усам Оздемиров Шиям Ядагири России суждено выиграть битву с силами зла Шиям Ядагири
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Политика. Новости и аналитика
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Последние материалы
Глава ДНР Пушилин решил ускорить операцию в Донбассе
Советника губернатора Самарской области уволили за публикацию в соцсетях
Путин запретил госорганам использовать иностранное ПО
Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога
Лоза объяснил отъезд своих коллег за границу отсутствием работы
Из состава Украины могут выйти ещё несколько регионов, заявили в Крыму
Политолог Подлесный: ВСУ не могут толком использовать «смертоносное оружие"
Украина передала РФ главные принципы будущего соглашения — Мединский
Эксперт: Евросоюз откажет Польше в введении углеродного налога на поставки из РФ
Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников