Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога

Под страхом смерти древним иудеям запрещалось упоминать имя Господа. Написанное на самом древнем из найденных текстов на иврите имя Бога "Яхве" свидетельствует о том, что его знали намного ранее, чем учёные предполагали.

Археолог Скотт Стриплинг и его коллеги из разных стран представили на пресс-конференции в городе Хьюстон (штат Техас) артефакт, найденный на горе Гевал, которая известна из Второзакония (11:29) как место, где произносятся проклятия.

Имя Яхве нельзя произносить, но можно записать

Если дата — поздний бронзовый век (около 1200 г. до н. э.) — подтвердится, эта крошечная сложенная свинцовая табличка размером 2х2 сантиметра может стать одним из величайших археологических открытий. Это будет первое задокументированное использование имени Бога на Земле обетованной.

Данный предмет будет служить наглядным доказательством того, что израильтяне уже владели грамотой, когда вошли в Святую Землю, и, следовательно, могли написать Ветхий Завет, поскольку некоторые из описанных событий происходили на глазах летописцев.

"Это текст, который находят лишь раз в тысячу лет", — сказал в беседе с корреспондентом The Times of Israel профессор университета Хайфы Гершон Галил.

Галил расшифровал скрытый внутри сложенной свинцовой таблички текст, который при помощи высокотехнологичного оборудования помогли открыть сотрудники Академии наук Чешской Республики в Праге.

Табличка с проклятиями

Основываясь на эпиграфическом (т.е. относящимся к надписям) анализе и датировке свинцового артефакта, Стриплинг и его команда датируют табличку с проклятиями (или defixio) поздним бронзовым веком. При подтверждении этой датировки, как утверждает Галил, представленный текст будет на несколько столетий старше предыдущего рекордсмена среди старейших текстов на иврите в Израиле и на 500 лет старше ранее засвидетельствованного использования тетраграмматона — имени YHWH.

В настоящее время исследователи пока не опубликовали заметку о своей находке в академическом журнале. Кроме того, они так и не предоставили чёткие изображения и сканы надписи, чтобы другие учёные могли их оценить.

Настораживает и тот факт, что артефакт обнаружили только во время повторного исследования в 2019 году. Сухой грунт, образовавшийся во время раскопок на горе Гевал в 1980-е годы, тогда просеивали через сито, а в 2019 году сотрудники Стриплинга использовали метод влажного просеивания, который был разработан в ходе осуществления проекта Temple Mount Sifting Project, где когда-то трудился удачливый археолог Стриплинг.

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