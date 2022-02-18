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Автор Ирина Шлионская

Обнять по телефону: скоро ли такое станет реальностью?

Эврика » Изобретения

Сейчас, во время пандемии, часто приходится заменять живое общение дистанционным. Среди прочих его "неудобств" — невозможность прикоснуться к собеседнику.

 

Одно дело, если вы общаетесь по работе, например. А если это ваш близкий человек, которого так хочется обнять? Инженер-исследователь лаборатории интегральной фотоники Пермского государственного национального исследовательского университета Валерий Кожевников обещает, что в ближайшие десятилетия тактильная связь между дистанционными собеседниками станет реальностью.

Главное — быстрый Интернет

По словам Кожевникова, "эффект присутствия" появится благодаря развитию высокоскоростного Интернета, способного мгновенно передавать гигантские объёмы данных, а также фотонным технологиям. Всё это при желании позволит почувствовать прикосновение собеседника.

"С помощью новых тактильных систем связи люди в будущем смогут прикоснуться к собеседнику на расстоянии в тысячи километров, — считает эксперт. — Благодаря развитию технологий это станет возможным в ближайшие 30 лет".

Но надо отдавать себе отчёт в том, что вряд ли это будет обычная телефонная связь, к которой мы привыкли сегодня. Возможно, к тому времени и стационарные, и мобильные аппараты в том виде, в каком мы их знаем, уже отойдут в прошлое.

Скорее всего, распространение получат многофункциональные коммуникаторы, которые смогут заменить одновременно компьютеры и мобильные устройства всех форматов. Связь же будет осуществляться исключительно при помощи сетевых технологий.

Оборудование для имитации

 

Уже сегодня мы можем совершать видеозвонки по электронным мессенджерам — почти во всех есть такая функция. Вероятно, именно по этому пути пойдёт развитие коммуникаций. При этом картинка вместе со звуком будет проецироваться в трёхмерном формате на различные подходящие для этого поверхности. Так что вам будет казаться, что собеседник находится в одном помещении или пространстве с вами и вы общаетесь с ним в реале.

Но, разумеется, для создания эффекта тактильности придётся использовать специальное оборудование. Сегодня оно уже существует, однако пока используется лишь в ограниченных масштабах.

"Например, перчатки со встроенным вибродатчиками для имитации прикосновений, распылитель ферментов для имитации ароматов и устройство приёма и передачи данных в помещении", — предсказывает Кожевников.

Когда всё будет по-настоящему?

 

Тем не менее, надо понимать, что это всего лишь иллюзия, и настоящие прикосновения передать по Интернету будет всё-таки невозможно. Вам лишь будет казаться, что вы прикасаетесь к человеку. На самом деле генерировать ощущения будут гаджеты. Хотя, возможно, многим и этого вполне хватит.

Впрочем, не исключено, что по мере совершенствования технологий тактильная информация будет передаваться во всё более достоверном виде и когда-нибудь появятся устройства, способные не просто имитировать или генерировать эффекты, а заменять собой цепочки нейронных связей. И тогда станет относительно неважным, находится человек рядом с нами или где-то в другом месте.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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