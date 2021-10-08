Размер имеет значение: змеи пережили динозавров после падения метеорита

Конечно, каждый слышал, что некогда на нашей планете обитали динозавры, которые затем вымерли. Но вот при каких обстоятельствах это случилось, ответить можно, только углубившись в тему. А недавно появилась ещё одна научная сенсация: оказывается, змеи, которые уже тогда жили на Земле, смогли пережить катаклизм и победить в эволюционной борьбе видов.

Вымершие хозяева планеты

Большинство учёных сходятся на том, что 66,5 миллиона лет назад приключилось массовое вымирание жизни на Земле. И причиной этого, скорее всего, стало падение на поверхность планеты очень крупного метеорита или даже астероида. В результате множество видов животных и растений безвозвратно погибли, но со временем появились другие виды, и эволюция снова пошла по нарастающей.

Среди представителей фауны, уничтоженных космической катастрофой, были и динозавры, которых сегодня можно увидеть только в фантастических фильмах. Да, они появились на нашей планете значительно раньше людей и доминировали среди других видов в мезозойскую эру, продлившуюся около 160 миллионов лет. При этом считается, что самые отдалённые предшественники человечества населили Землю всего около 1 миллиона лет назад.

Предки ящериц и птиц

Хотя внешне большинство разновидностей ящеров выглядели очень внушительно — массивное тело, жёсткий панцирь, большие острые зубы, мощные лапы и когти — они не смогли противостоять катаклизму.

Существуют теории, что якобы некоторые виды всё же выжили и их можно обнаружить где-то в глухих местах, но пока в мире нет ни одного официально зафиксированного случая обнаружения живых динозавров в том виде, в каком они существовали в далёком прошлом. Ближайшими их родичами, по мнению экспертов, являются ящерицы. А ещё они являются предками современных птиц. Но это, как говорится, уже совсем не то…

Змеи рулят!

Однако есть ещё и змеи. Мы привыкли воспринимать их как самостоятельный биологический вид, однако на самом деле именно они, возможно, являются прямыми "наследниками" древних хозяев Земли. Во всяком случае, есть версии, что рептилии появились даже раньше динозавров или были их очень близкими родственниками.

Недавно исследователи из Университета Бата (Британия) сравнили данные ДНК 4000 видов современных змей и окаменелых останков древних рептилий, погибших в результате падения космического тела, которое привело к глобальной катастрофе. Выяснилось, что нынешние змеи несомненно являются потомками тех, что жили на планете миллионы лет назад. Значит, можно предположить, что по крайней мере часть рептилий тогда выжила. Скорее всего, им помогла привычка прятаться под землей в случае опасности, а также длительное время обходиться без пищи. Огромным динозаврам такое было недоступно.

После того как конкурентные виды были уничтожены, змеи смогли занять свободную нишу и так дожили до наших времён.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.