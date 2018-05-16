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Автор Редакция рубрики "Мир"

Си Цзиньпин уже победил Трампа, ход за Меркель

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Дональд Трамп пообещал отменить санкции против китайского телекоммуникационного гиганта ZTE, мотивировав это беспокойством за "китайские рабочие места". Странно, не правда ли, видеть такую заботу от прагматика, который ставит Америку на первое место и объявляет Китаю торговую войну?

Си Цзиньпин уже победил Трампа, ход за Меркель. 386940.jpeg

13 мая Дональд Трамп в Twitter пообещал снять санкции с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, наложенные США в апреле. ZTE запретили торговать с американскими поставщиками, мотивируя это "воровством их интеллектуальной собственности".

"Китайский председатель Си и я сотрудничаем, с тем чтобы крупная китайская телефонная компания ZTE могла вернуться в бизнес быстро. Слишком много рабочих мест в Китае потеряно. Министерство торговли получило указание решить этот вопрос!" — написал Трамп.

С чего бы Трамп был обеспокоен "слишком большим количеством рабочих мест, потерянных в Китае", спрашивает на страницах портала TheMaven. net известный американский экономический и финансовый блогер Майк Шедлок (Mike Mish Shedlock). "Какая цель у бесконечных торговых ограничений и санкций Трампа? Возможно, это ЕС, а не Китай?" — продолжает он.

Китай не страдает от политики Трампа

Блогер указывает, что санкции против Ирана никак не затрагивают объявленного "недобросовестным торговым партнером" Китай. Так, Bloomberg в статье "Дверь Ирана на Запад закрывается, и Китай остается с выгодой" пишет, что торговля Китая с Ираном опережает его торговлю с тремя крупнейшими экономиками еврозоны (Германия, Франция и Италия).

"Китай уже победил, — сказала изданию Дина Эсфандиар, сотрудник Королевского колледжа оборонных исследований в Лондоне и соавтор книги "Тройная ось: отношения Ирана с Россией и Китаем". — Китайцы находятся в Иране последние 30 лет. У них есть контакты, агенты в Иране, связи с местными банками. И они смелее бросают вызов американскому давлению, когда Трамп снова накладывает санкции".

Прощай, Европа!

Не Китай и не Иран пострадают от санкций, а Европа, делает вывод Майк Шедлок. В доказательство он цитирует статью в Spiegel Online о том, что 5000 немецких корпораций пострадали от политики Трампа в отношении Ирана. Обложка Der Spiegel на этой неделе с тезисом "Goodbye Europe" говорит сама за себя, пишет блогер.

"За последние три дня немцы постепенно поняли, что санкции Дональда Трампа против Ирана на самом деле являются санкциями против Европы, и в частности Германии. Сочетание сторонних санкций и изменений в налоговом законодательстве США привело к ситуации, когда большое количество немецких компаний теперь имеют огромный интерес для перевода своего бизнеса в США", — сообщает Spiegel Online.

FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) отмечает, что беспомощность немецкого правительства становится все более очевидной, как экономическая, так и политическая. Ангела Меркель сомневается в том, можно ли сохранить ядерное соглашение Ирана после решения Трампа, цитирует немецкие издания Шедлок.

Так как же Си заставил Трампа отменить санкции?

Очень просто — американская свинина, так же как и фрукты из Калифорнии, начала гнить в портах Китая, а автомобили "Форда" — задерживаться с "растаможкой". Китай напомнил США о том, насколько важен его рынок для американских экспортеров. А вот после воскресного "твита" Трампа китайские регуляторы возобновили рассмотрение заявки американской Qualcomm на приобретение акций китайского производителя чипов NXP Semiconductors, замечает блогер.

"Легко понять, что единственное, что понимает Трамп, — это сила. Также возможно, что Трамп не умеет мыслить стратегически", — пишет Майк Шелдон. Но можно сделать вывод и о том, что истинное намерение Трампа — подорвать солидарность ЕС, а все остальное — лишь второстепенные цели. Независимо от выбранного варианта этой дилеммы "уверенный неудачник ситуации — это ЕС, а верный победитель — Китай". "Мяч на стороне ЕС. На прошлой неделе Меркель заявила, что пришло время "Европе взять свою судьбу в свои руки". Так сделайте это", — заключает блогер.

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