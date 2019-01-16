Американская мечта практически уничтожена

Словосочетание "экономический крах" обычно вызывает ассоциации с экономическим кризисом, который происходит в таких странах, как, например, Венесуэла или Греция. Мы думаем о голоде, полном отсутствии системы здравоохранения и волнах самоубийств, совершаемых в отчаянии теми, кто не может выжить в таких условиях.

Возможен ли похожий экономический крах в развитых странах, например, в США? Дейзи Лютер пишет на портале The Organic Prepper, что экономическая катастрофа в Соединенных Штатах не произойдет в одночасье, а будет нарастать постепенно.

Обычно СМИ рассказывают нам о результатах целой цепочки событий, которые происходили в определенном государстве на протяжении нескольких лет и в итоге привели к экономическому краху. К примеру, Венесуэла была одной из самых богатых стран мира благодаря своим запасам нефти до середины 1980-х годов. Затем цены на нефть рухнули, что спровоцировало падение экономики Венесуэлы, но на то, чтобы понять всю глубину кризиса, потребовалось несколько десятилетий.

В США разговоры о надвигающемся кризисе стали вестись с 2008 года, когда был зафиксирован спад американской экономики. США удалось найти выход из кризиса, создав иллюзию экономического процветания. Однако, остается сомнительным, в какой степени пропаганда американских властей отражает реальное положение вещей в американской экономике. Конечно же, американцы не смогут выявить для себя какое-либо определённое событие, после которого они все однозначно скажут: "Наша экономика рухнула".

Вместо этого обычные люди будут по-прежнему видеть признаки экономического спада, такие как отсутствие постоянных рабочих мест с льготами, растущие долги студентов и потребителей, постоянно растущее количество граждан, которые не могут позволить себе арендную плату и еду, а также один за другим закрывающиеся большие сетевые магазины розничной торговли.

В настоящее время большинство американцев по-прежнему могут пользоваться своими кредитными картами и банковскими займами. На первый взгляд может показаться, что все не так уж и плохо. Люди продолжают покупать ненужные им вещи, ходить в рестораны и тратить миллиарды долларов на подарки к Рождеству. Тем не менее, несмотря на то, что люди тратят деньги, это не значит, что они могут похвастаться финансовым благополучием. Кажется, что просто отдельные американские семьи испытывают трудности.

Текущее состояние дел в американской экономике не говорит о том, что страна сталкивается с национальным кризисом. Потребители потребляют. Люди работают, устраивают барбекю с соседями и собираются на праздничные тусовки.

Но американская мечта постепенно улетучивается, потому что под мишурой беззаботной жизни люди на самом деле живут на грани кризиса.

Сорок процентов американцев не смогли бы справиться с необходимостью срочно потратить всего 400 долларов, не продавав что-либо для этого из своих вещей. 78% американцев живут от зарплаты до зарплаты. Это означает, что только одна недополученная зарплата станет финансовой катастрофой для большинства американцев.

Когда наступит время невыплаченной зарплаты или внезапных расходов, люди будут полностью винить в этом себя. Они будут молча чувствовать себя полными неудачниками, не осознавая тот факт, что вокруг них рушится вся система. Они будут твёрдо верить в то, что страдает при этом только их семья и только из-за их собственных неправильных решений.

Конечно, все мы должны научиться принимать рациональные решения. Можно, например, не поехать в этом году в отпуск, не тратить много денег на подарки да детей, или сократить расходы на продукты, отказавшись от дорогих. Можно отказаться от кредитных карт, жить по средствам и вести спартанский образ жизни.

Однако же, мы не несём ответственности за то, что происходит с деньгами. Что, если, не дай Бог, кто-нибудь в семье заболеет тяжелой болезнью? Даже при наличии медицинской страховки, которую уже, кстати, не могут позволить себе все большее количество семей среднего класса в США, расходы станут астрономическими, даже не учитывая долговременную потерю дохода заболевшего.

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с семьей, которая испытывает финансовые трудности, вы должны понимать, что очень немногие из нас защищены от подобных проблем. Мы все по-разному справляемся с нашими финансовыми проблемами. Некоторым везет при этом больше, чем другим — такие люди могут найти вторую и третью работу. Некоторые могут резко сократить расходы.

Многим матерям-одиночкам в Америке приходится устраиваться на вторую работу только для того, чтобы покрыть расходы на детский сад. Таким женщинам приходится работать по семь дней в неделю, поскольку плата за детский сад может быть равна арендной. Люди не имеют возможности проводить время со своими детьми.

В Соединенных Штатах можно наблюдать постепенное исчезновение среднего класса. Совсем недавно считалось, что средняя американская семья должна иметь нескольких детей, собственный дом, две машины, большой гараж и бассейн на заднем дворе. Для очень многих семей среднего класса достичь такого уровня жизни становится все труднее. Дело не только в том, что американцы ленивы и привыкли тратить деньги, которых у них нет.

По мнению автора, самым большим ударом, который был нанесён среднему классу США, стал закон о доступном медицинском обслуживании, известный как Obamacare. Хотя закон помог многим людям, которые вообще не могли позволить себе какое-либо медицинское обслуживание ранее, для многих других он стал катастрофой с финансовой точки зрения. В Америке было много историй о семьях, плативших тысячи долларов в месяц за докторов, которые для них не делали ничего, пока расходы не достигали 10 тысяч долларов. Их ежемесячные страховые платежи не были списаны, они не могли получить субсидии. Получилось так, что власти заставили людей платить и не покрывали расходы по их здравоохранению.

В конце концов, нормальные вещи станут предметами роскоши. Несмотря на то, что дела в США обстоят непросто, даже самые бедные граждане страны все еще имеют то, что не имеют более чем 2/3 населения мира: крышу над головой, отопление зимой, водопровод, еду и электричество. Все это может поменяться.

По мере того, как экономика США падает, национальный долг страны растет. Что если электричество, отопление и водопроводная вода станут доступны только богатым?

Ученые говорят, что одна сверхмощная солнечная вспышка может уничтожить всю электроэнергию на Земле и отбросить нас назад на 200 лет. Не станет ни холодильников, ни транспорта, ни освещения. Но в этой ситуации мы все окажемся в одной лодке. Что если экономический коллапс будет выглядеть примерно также? Что, если цены вырастут до такой степени, что людям придется выбирать между едой, водопроводной водой и электричеством? Несколько лет назад в округе Джефферсон, штат Алабама, цена на воду выросла в четыре раза, и ежемесячные счета за воду превысили 300 долларов.

Округ Джефферсон в штате Алабама является самым густонаселенным округом штата, а также самым бедным. В Бирмингеме, самом большом городе округа Джефферсон, счета за воду и канализацию выросли в четыре раза за последние 15 лет, а совокупные расходы на канализацию и воду составляют около 300 долларов в месяц. Люди решили покупать бочки с водой на автозаправочных станциях, а не оплачивать свои постоянно растущие счета. Они используют эти бочки с водой для питья, стирки и для своих туалетов, которые можно увидеть на задних дворах домов по всему району. Они платят санитарной службе за вывоз нечистот — это дешевле, чем позволить городским властям позаботиться о том же самом.

Что, если бы людям придется разбогатеть, чтобы иметь электричество и водопроводную воду? Обычные люди не смогут найти ясное объяснение их проблем, показать на это пальцем и сказать: "Вот почему рухнула американская экономика". Вместо этого им становится все труднее оплачивать счета. Люди влезают в долги, чтобы оплатить расходы по здравоохранению и тд. Работа, если она еще есть, не обеспечивает рост заработной платы, который бы позволил компенсировать увеличение стоимости жизни, потому что работодатель также пытается выжить.

Затем человек пытается понять, на что ему нужно тратить деньги, а на что нет. Что важнее, медицина или детский сад? Водопроводная вода или электричество? Аренда или еда?

Это будущее, к которому должны готовиться многие американцы уже сегодня.

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