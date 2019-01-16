Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Прогнозы и статистика
Рынки Финансы Производство Страхование Сырье Правила игры Аграрный сектор Прогнозы и статистика
Автор Дмитрий Судаков

Американская мечта практически уничтожена

Экономика » Прогнозы и статистика

Словосочетание "экономический крах" обычно вызывает ассоциации с экономическим кризисом, который происходит в таких странах, как, например, Венесуэла или Греция. Мы думаем о голоде, полном отсутствии системы здравоохранения и волнах самоубийств, совершаемых в отчаянии теми, кто не может выжить в таких условиях.

Американская мечта стремительно рушится прямо сейчас. 397228.jpeg

Возможен ли похожий экономический крах в развитых странах, например, в США? Дейзи Лютер пишет на портале The Organic Prepper, что экономическая катастрофа в Соединенных Штатах не произойдет в одночасье, а будет нарастать постепенно.

Обычно СМИ рассказывают нам о результатах целой цепочки событий, которые происходили в определенном государстве на протяжении нескольких лет и в итоге привели к экономическому краху. К примеру, Венесуэла была одной из самых богатых стран мира благодаря своим запасам нефти до середины 1980-х годов. Затем цены на нефть рухнули, что спровоцировало падение экономики Венесуэлы, но на то, чтобы понять всю глубину кризиса, потребовалось несколько десятилетий.

В США разговоры о надвигающемся кризисе стали вестись с 2008 года, когда был зафиксирован спад американской экономики. США удалось найти выход из кризиса, создав иллюзию экономического процветания. Однако, остается сомнительным, в какой степени пропаганда американских властей отражает реальное положение вещей в американской экономике. Конечно же, американцы не смогут выявить для себя какое-либо определённое событие, после которого они все однозначно скажут: "Наша экономика рухнула".

Вместо этого обычные люди будут по-прежнему видеть признаки экономического спада, такие как отсутствие постоянных рабочих мест с льготами, растущие долги студентов и потребителей, постоянно растущее количество граждан, которые не могут позволить себе арендную плату и еду, а также один за другим закрывающиеся большие сетевые магазины розничной торговли.

В настоящее время большинство американцев по-прежнему могут пользоваться своими кредитными картами и банковскими займами. На первый взгляд может показаться, что все не так уж и плохо. Люди продолжают покупать ненужные им вещи, ходить в рестораны и тратить миллиарды долларов на подарки к Рождеству. Тем не менее, несмотря на то, что люди тратят деньги, это не значит, что они могут похвастаться финансовым благополучием. Кажется, что просто отдельные американские семьи испытывают трудности.

Текущее состояние дел в американской экономике не говорит о том, что страна сталкивается с национальным кризисом. Потребители потребляют. Люди работают, устраивают барбекю с соседями и собираются на праздничные тусовки.

Но американская мечта постепенно улетучивается, потому что под мишурой беззаботной жизни люди на самом деле живут на грани кризиса.

Сорок процентов американцев не смогли бы справиться с необходимостью срочно потратить всего 400 долларов, не продавав что-либо для этого из своих вещей. 78% американцев живут от зарплаты до зарплаты. Это означает, что только одна недополученная зарплата станет финансовой катастрофой для большинства американцев.

Когда наступит время невыплаченной зарплаты или внезапных расходов, люди будут полностью винить в этом себя. Они будут молча чувствовать себя полными неудачниками, не осознавая тот факт, что вокруг них рушится вся система. Они будут твёрдо верить в то, что страдает при этом только их семья и только из-за их собственных неправильных решений.

Конечно, все мы должны научиться принимать рациональные решения. Можно, например, не поехать в этом году в отпуск, не тратить много денег на подарки да детей, или сократить расходы на продукты, отказавшись от дорогих. Можно отказаться от кредитных карт, жить по средствам и вести спартанский образ жизни.

Однако же, мы не несём ответственности за то, что происходит с деньгами. Что, если, не дай Бог, кто-нибудь в семье заболеет тяжелой болезнью? Даже при наличии медицинской страховки, которую уже, кстати, не могут позволить себе все большее количество семей среднего класса в США, расходы станут астрономическими, даже не учитывая долговременную потерю дохода заболевшего.

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с семьей, которая испытывает финансовые трудности, вы должны понимать, что очень немногие из нас защищены от подобных проблем. Мы все по-разному справляемся с нашими финансовыми проблемами. Некоторым везет при этом больше, чем другим — такие люди могут найти вторую и третью работу. Некоторые могут резко сократить расходы.

Многим матерям-одиночкам в Америке приходится устраиваться на вторую работу только для того, чтобы покрыть расходы на детский сад. Таким женщинам приходится работать по семь дней в неделю, поскольку плата за детский сад может быть равна арендной. Люди не имеют возможности проводить время со своими детьми.

В Соединенных Штатах можно наблюдать постепенное исчезновение среднего класса. Совсем недавно считалось, что средняя американская семья должна иметь нескольких детей, собственный дом, две машины, большой гараж и бассейн на заднем дворе. Для очень многих семей среднего класса достичь такого уровня жизни становится все труднее. Дело не только в том, что американцы ленивы и привыкли тратить деньги, которых у них нет.

По мнению автора, самым большим ударом, который был нанесён среднему классу США, стал закон о доступном медицинском обслуживании, известный как Obamacare. Хотя закон помог многим людям, которые вообще не могли позволить себе какое-либо медицинское обслуживание ранее, для многих других он стал катастрофой с финансовой точки зрения. В Америке было много историй о семьях, плативших тысячи долларов в месяц за докторов, которые для них не делали ничего, пока расходы не достигали 10 тысяч долларов. Их ежемесячные страховые платежи не были списаны, они не могли получить субсидии. Получилось так, что власти заставили людей платить и не покрывали расходы по их здравоохранению.

В конце концов, нормальные вещи станут предметами роскоши. Несмотря на то, что дела в США обстоят непросто, даже самые бедные граждане страны все еще имеют то, что не имеют более чем 2/3 населения мира: крышу над головой, отопление зимой, водопровод, еду и электричество. Все это может поменяться.

По мере того, как экономика США падает, национальный долг страны растет. Что если электричество, отопление и водопроводная вода станут доступны только богатым?

Ученые говорят, что одна сверхмощная солнечная вспышка может уничтожить всю электроэнергию на Земле и отбросить нас назад на 200 лет. Не станет ни холодильников, ни транспорта, ни освещения. Но в этой ситуации мы все окажемся в одной лодке. Что если экономический коллапс будет выглядеть примерно также? Что, если цены вырастут до такой степени, что людям придется выбирать между едой, водопроводной водой и электричеством? Несколько лет назад в округе Джефферсон, штат Алабама, цена на воду выросла в четыре раза, и ежемесячные счета за воду превысили 300 долларов.

Округ Джефферсон в штате Алабама является самым густонаселенным округом штата, а также самым бедным. В Бирмингеме, самом большом городе округа Джефферсон, счета за воду и канализацию выросли в четыре раза за последние 15 лет, а совокупные расходы на канализацию и воду составляют около 300 долларов в месяц. Люди решили покупать бочки с водой на автозаправочных станциях, а не оплачивать свои постоянно растущие счета. Они используют эти бочки с водой для питья, стирки и для своих туалетов, которые можно увидеть на задних дворах домов по всему району. Они платят санитарной службе за вывоз нечистот — это дешевле, чем позволить городским властям позаботиться о том же самом.

Что, если бы людям придется разбогатеть, чтобы иметь электричество и водопроводную воду? Обычные люди не смогут найти ясное объяснение их проблем, показать на это пальцем и сказать: "Вот почему рухнула американская экономика". Вместо этого им становится все труднее оплачивать счета. Люди влезают в долги, чтобы оплатить расходы по здравоохранению и тд. Работа, если она еще есть, не обеспечивает рост заработной платы, который бы позволил компенсировать увеличение стоимости жизни, потому что работодатель также пытается выжить.

Затем человек пытается понять, на что ему нужно тратить деньги, а на что нет. Что важнее, медицина или детский сад? Водопроводная вода или электричество? Аренда или еда?

Это будущее, к которому должны готовиться многие американцы уже сегодня.

Читайте также:

Slate: Новая американская мечта — выжить в кризис

Американская мечта — мистификация и провал

Переживут ли США смерть американской мечты

В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован В Сербии предотвращено покушение на Путина. Киллер арестован

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы obamacare коллапс американцы экономика США здравоохранение американская мечта экономический кризис
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
США думают, как уничтожить Великую подземную стену Китая
Недвижимость
Бизнес: квартиры посуточно, с чего начать?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Новости Все >
Глава МИД Германии обсудит в Москве участие России в Совете Европы
Африканских рыбаков напугала красная река
Помощник президента России: отношения с США хуже некуда
Квартиру мамы солиста "Сектора Газа" Юрия Хоя в Воронеже купят под музей﻿
Nature: магнитный полюс Земли смещается в Россию
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Технологии "умных городов" будут внедрены в регионах в течение пяти лет
Украина решила возобновить производство "Русланов" без помощи России
"Грязная" энергия: ученые против строительства угольных электростанций
Сейчас читают
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи
Евросоюз
Почему Россия не учится на ошибках Каддафи Видео 
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Видео 
Как нашу экономику воспринимают на Западе
Правила игры
Как нашу экономику воспринимают на Западе Видео 
Читательский топ
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Запад раскрывает все секреты Гитлера
Любовь д'Артаньяна: реальность горче сказки
Расплата за предков: христианское мнение
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Военные новости
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Дальний Восток
Китай планирует казнить канадца несмотря на возмущение Запада
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Общество
Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?

После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.

Живущим в домах с газом придется менять плиты и окна?
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Единая Россия
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Политика. Новости и аналитика
Лужков посоветовал отдать Японии "два маленьких острова"
Новости Украины
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Советское наследие
Советского солдата гнобят, потому что боятся

Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.

Советского солдата гнобят, потому что боятся
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
Рихард Зорге - русский герой с немецкой душой
Советское наследие
"Петра Войкова коварно оклеветали"
Советское наследие
Советский убийца американских авианосцев
Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Андрей Михайлов Города-герои - 12 столпов Великой Победы Андрей Михайлов Любовь Степушова Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле? Любовь Степушова
Комментарии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
США задействуют Украину для давления на Европу
Чиновники отобрали у ветерана "ошибочно подаренные" белье и конфеты
Россияне беднеют и отказываются от новой одежды и телефонов
Изменения экзамена в ГИБДД: что в лоб, что по лбу - мнение
Чубайс поддержал введение соцнорм энергопотребления
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
США задействуют Украину для давления на Европу
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
Как избавиться от гегемонии правительства "Единой России"
В Москве не отвергают возможности обмена украинских моряков
США задействуют Украину для давления на Европу
Кудрин призвал улучшать отношения с другими странами - иначе не будет роста экономики
Возможен ли референдум по Курилам "взамен" на Крым
Чубайс поддержал введение соцнорм энергопотребления
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Шойгу анонсировал "Гром": по всей России пройдут ядерные учения
Смертная казнь не актуальна для чиновников-теневиков. Есть способ лучше
История и современность Все >
Невидимые злоумышленники: "призрачный стекольщик"
Невидимые злоумышленники: "призрачный стекольщик"
В Египте обнаружили сохранившиеся гробницы Римской эпохи
В Египте обнаружили сохранившиеся гробницы Римской эпохи
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Американский адмирал заявил о конце периода господства США на море
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Секретарь Совбеза раскрыл дальность "нарушающей ДРСМД" ракеты
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Солдаты США учились носить ядерные рюкзаки
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
Новый самолет-заправщик ВВС США изменит технологию дозаправки в воздухе
По кому прозвучит ядерный "Гром" из России
По кому прозвучит ядерный "Гром" из России
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Дворцовые перевороты: почему похожи Россия и Дания
Кудрин призвал улучшать отношения России с другими странами
Кудрин призвал улучшать отношения России с другими странами
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Как Путин приказал расселить взорванный дом в Магнитогорске
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Озвучен сценарий развала Украины после выборов
Женское Все >
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Легкоусвояемая древесная зола: секреты подкормки
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Подготовка теплиц и парников к новому дачному сезону
Шесть способов варки риса: выбери свой
Шесть способов варки риса: выбери свой
Пластырь с микроиголками заменит гормональные контрацептивы
Пластырь с микроиголками заменит гормональные контрацептивы
Ребенка вырвало: что делать?
Ребенка вырвало: что делать?
Если скучно в отношениях...
Если скучно в отношениях...
В Европе молодежь работает за троих, а в России – инфантильна
В Европе молодежь работает за троих, а в России – инфантильна
Весенняя коллекция Clarins уже в продаже
Весенняя коллекция Clarins уже в продаже
Роспотребнадзор изъял икру
Роспотребнадзор изъял икру
Поклонники сравнили Ольгу Бузову со Скарлет О'Хара из "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл
Поклонники сравнили Ольгу Бузову со Скарлет О'Хара из "Унесённые ветром" Маргарет Митчелл
Проблемы в кишечнике влияют на психические болезни у женщин
Проблемы в кишечнике влияют на психические болезни у женщин
Женщину с опухолью яичников лечили от одержимости бесами
Женщину с опухолью яичников лечили от одержимости бесами
Мужское Все >
В Китае нашли новый опасный вирус
В Китае нашли новый опасный вирус
Что предложить рыбе вместо живца?
Что предложить рыбе вместо живца?
Преимущества совмещения кухни со столовой
Преимущества совмещения кухни со столовой
Освещение в доме: как сделать его правильным
Освещение в доме: как сделать его правильным
Тенденции 2019 года в интерьере
Тенденции 2019 года в интерьере
Не нужно выбрасывать эти вещи
Не нужно выбрасывать эти вещи
Что делать с маленькой прихожей? Расширяем пространство
Что делать с маленькой прихожей? Расширяем пространство
Заблуждения о питании и тренировках
Заблуждения о питании и тренировках
Десять заповедей обретения мощной спины
Десять заповедей обретения мощной спины
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Украинский священник: "Я проклял их, и они умерли"
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Путин назвал ПЦУ угрозой мировому православию
Бездомные животные: каков мировой опыт
Бездомные животные: каков мировой опыт
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Топ-8 сомнительных методов дрессировки собак
Попугай ара: особенности содержания
Попугай ара: особенности содержания
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Хвост трубой: расшифровываем кошачьи знаки
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Ни слова хозяину! Кошачьи секреты
Город Роддиктон-Биде Арм заполонили тюлени
Город Роддиктон-Биде Арм заполонили тюлени
Японский дизайнер разработал стеклянную мебель
Японский дизайнер разработал стеклянную мебель
В Льюисберге у пенсионерки исчез пруд
В Льюисберге у пенсионерки исчез пруд
В Улан-Удэ жителей обязали согласовывать перепланировку туалетов
В Улан-Удэ жителей обязали согласовывать перепланировку туалетов
Эти удивительные птицы: интересные факты о сороках
Эти удивительные птицы: интересные факты о сороках
Правило пяти секунд
Правило пяти секунд
Тают ледники Антарктиды, повышается уровень воды в океанах
Тают ледники Антарктиды, повышается уровень воды в океанах
Работники почты порой ведут себя неадекватно
Работники почты порой ведут себя неадекватно
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.

Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
Новости Украины
Нужна ли Европе Украина с Бандерой
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Мир. Новости мира
2019 год рискует стать самым опасным годом века
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Новости Украины
Последнее китайское предупреждение Украина получила
Это победа: арабские страны признали Асада
Ближний Восток
Это победа: арабские страны признали Асада
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ