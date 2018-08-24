Надежда умирает последней: SEC и ETF

Стало известно, что американский регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), всё же пересмотрит своё решение по поводу заявок на открытие торгуемых на бирже биткоиновых фондов (ETF). Однако, точная дата вынесения окончательного решения регулятора по данному вопросу, пока не называется.

Напомним, что ранее, на этой неделе, мы уже сообщали вам о том, что SEC отклонила очередную партию заявок на открытие торгуемых на бирже биткоиновых фондов. В настоящий момент, регулятор заявляет, что три заявки (отправленные компанией Proshares, GraniteShares, а также Direxion), будут рассмотрены заново. Впрочем, пока регулятор отказывается называть точные сроки, когда именно завершится рассмотрение этих заявок, а потому, криптосообществу остаётся лишь надеяться и ждать.

Новости о том, что Комиссия намерена пересмотреть ряд заявок по открытию ETF, появились в минувшую среду. О намерениях регулятора рассказала один из членов Комиссии, Хестер Пеирс, которая также объяснила, что Комиссия (а именно главный председатель, а также остальные члены собрания), раздадут кое-какие поручения командам, подавшим эти заявки. По словам Пеирс, "Комиссия может проследить за исполнением выданных поручений", что только подчёркивает серьёзность ситуации.

Стоит также отметить и тот факт, что Пеирс в очередной раз расходится во мнениях с остальными членами Комиссии. Можно сделать такой вывод из того, как она отреагировала на отклонение заявки об открытии ETF от братьев-близнецов Уинклвосс. В тот момент Пеирс почувствовала, что "Комиссия душит инновации", как женщина сама сообщила в интервью для Reuters.

Секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам, Брент Филдс, также сообщил в своём письме Дэвиду Де Грегорио, старшему советнику NYSE Group, что решение Комиссии пока не окончательное: "Настоящим письмом информирую вас, что согласно правилу 43, части I, из Свода Практических Правил Комиссии, 17 CFR 20 I. 43 1, Комиссия пронаблюдает за выполнением данного вам поручения. Согласно правилу 431 (е), приказ, выданный вам 22 августа, будет действителен до тех пор, пока Комиссия не примет обратное решение".

Мечты о биткоиновых ETF станут реальностью?

Напомним, что SEC отложили решение ещё по двум торгуемым на бирже биткоиновым фондам на первое сентября — VanEck и SolidX. Несмотря на то, что обе заявки уже были отклонены SEC дважды, аналитики уверены, что на третий раз регулятор всё же примет положительное решение.

Вице-президент компании Hexa Trading, Илан Стерк, сообщает, что VanEck, управляющие $46 миллиардами, являются "всемирно признанным, и умеющим добиваться своего инвестиционным менеджером", но лишь за пределами криптоиндустрии, а ETF, возможно, представляет для них единственную возможность проникнуть ещё и в эту отрасль. Он также упомянул, что безупречная репутация и гарантии этой компании вполне могут оказать положительный эффект и повлиять на решение регулятора.

Впрочем, не все имеют такой глубокий энтузиазм. Основатель компании Bitcoin IRA, Крис Клин заявляет, что "поскольку, лично я не верю, что все эти акулы финансового мира получат такое же широкое признание внутри криптоиндустрии, я уверен, что SEC сейчас представляет интересы пользователей криптовалют и всей индустрии в целом, а потому важно, чтобы они сохраняли хладнокровие и трезвый ум".