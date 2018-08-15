ICO = Обман?

В то время как на рынке уже появилось достаточно много новых ICO-проектов, которые действительно принесли какую-то прибыль своим инвесторам, в сети также процветают и некоторые проекты, которые ставят своей целью не обогащение своих вкладчиков, а самих себя, и такие проекты, надо сказать, уже успели разбить много сердец.

В настоящий момент, по различным данным, инвесторы уже успели потерять почти $100 миллионов собственных вложений, которые достались владельцам "выходных" ICO.

Криптовалюта высасывает деньги

Стоит отметить, что с тех пор, как многие ICO были признаны мошенническими, китайские регуляторы позаботились о своей стране и своём капитале, и запретили любую деятельность ICO-проектов, а также операции с криптовалютой, хотя эта мера остановила лишь ленивых, поскольку мошеннические ICO всё же нашли множество лазеек, с помощью которых они запросто могут обойти наложенное эмбарго.

Как сообщают Diar, по иронии судьбы, самый массивный выходной ICO-проект, Shenzhen Puyin Blockchain Group, был зарегистрирован именно в Китае.

По официальным данным, фальшивый стартап, в ходе своей деятельности, с помощью обмана смог увести $60 миллионов. Деятельность стартапа осуществлялась посредством трёх выходных ICO-проектов: ACChain, Puyin Coin, и BioLifeChain.

Источник также упомянул случай с ICO-проектом NVO, руководители которого заявляли о том, что они намерены построить децентрализованную биржу и кошелёк, однако, как только проект получил капиталовложения на сумму 3,000 биткоинов (BTC), мошенники исчезли.

Число 1,600 вам о чём-нибудь говорит? Да, именно столько криптовалют в настоящий момент зарегистрировано на рынке. Однако, это число не должно внушать никаких эмоций, кроме, разве что, грусти, поскольку, как сообщили BTCManager ещё в июле этого года, более чем 1,000 криптовалют, представленных на рынке, являются "мёртвыми проектами". Эти 1,000 мертвецов — это проекты, у которых нет никаких планов на будущее, а их стоимость обеспечивается только спекуляцией.

Пока криптовалюты продолжают набирать ценность, а также усердно ищут всевозможные выходы в более широкую аудиторию, выходные ICO, и остальные методы мошенничества, вовсе не стоят в стороне, и, скорее всего, никогда не исчезнут. Они не исчезнут ровно так же, как и не исчезают мошенники из традиционной финансовой индустрии.

Даже несмотря на то, что регуляторы усиленно вводят всё новые законы и правила для ICO-проектов, пожалуй, самым важным фактором для любого инвестора, который не хочет попадаться на удочку мошенников, будет читать между строк, а также внимательно изучать каждый потенциальный проект для инвестиций на тревожные звоночки, по которым, обычно, довольно легко можно определить мошеннический проект.

Как уже ранее сообщалось, большинство мошеннических ICO-проектов имеют почти одинаковые признаки, по которым их можно запросто отделить от тех, которые действительно заслуживают внимания. Среди таких признаков, например, плагиат и множество ошибок в технической документации, обещание высокой прибыли в короткие сроки, а также низкая активность на платформе GitHub, помимо прочих знаков.

Надежда не потеряна

Даже учитывая недавнюю просадку биткоина, а также ряда альткоинов, на рынке всё же есть множество "настоящих" проектов, которые даже после своего запуска не канули в лету.

Например, краудсейл Ethereum прошёл ещё в июле-августе 2014 года, и с тех поре проект имеет достаточно долгую историю успеха.

А вот ещё один проект, Binance, крупнейшая криптобиржа в мире, которая начала свой путь с ICO, проведённого в 2017 году, а уже сегодня это один из наиболее стремительно растущих проектов.

В прошлом месяце, 1 июля, Binance запустили первую крипто-фиатную торговую платформу в Уганде, дружественной к криптовалютам нации Восточной Африки.