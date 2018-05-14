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Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

NASDAQ запустит собственную криптобиржу в следующем месяце

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Несмотря на то, что в последнее время недостатка с криптобиржами на рынке цифровых денег явно не наблюдается, NASDAQ всё же решили ввести собственное предприятие в экосистему. Более известный под названием dx. exchange проект криптобиржи начнёт функционировать уже в следующем месяце.

"Преимущество данного предприятия заключается в сильном брэнде, в детально продуманной технологии, а также в свободе от регуляторов", — комментирует исполнительный директор DX Exchange, Дэниел Скоуронски.

В то время, как первое преимущество (сильный брэнд) биржи — довольно понятно, то, что касается технической части, Скоуронски объясняет так: "криптобиржа будет построена целиком на инфраструктуре NASDAQ. Она используется ещё в 70 биржах по всему миру".

Что же до регуляторов, то Скоуронски отмечает, что поскольку биржа будет функционировать под эгидой NASDAQ, то и требования к ней будут соответствующие. На данный момент, уже встроена защита от обычных багов и ошибок, проведена работа по устранению лазеек по "багу двойной траты", а также есть механизм, защищающий от некоторых мошеннических угроз.

Все вышеперечисленные стандарты позволили бирже уже получить эстонскую лицензию и лицензию от кипрского регулятора, CySEC. Разработанный фреймворк позволит DX без труда проводить операции с любыми цифровыми активами и хранить пользовательские депозиты и средства.

Впрочем, пока что участие в торгах на этой бирже не смогут принимать граждане США. Тем не менее, руководство биржи активно ведёт переговоры с местными регуляторами, чтобы получить федеральную лицензию и право на осуществление деятельности.

Криптобиржа позволит клиентам покупать и продавать криптовалюту за фиатные деньги, а также за другие токены. "Мы создали такой сервис, такую платформу, которая бы позволила проводить операции и с криптовалютами и с фиатными деньгами. Более того, на ней можно без опасений хранить свои активы", — отмечает Скоуронски.

Сначала, на платформе будут вымещены только шесть ведущих токенов, таких как биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. На второй фазе, будут введены ещё 20-25 токенов. "Мы активно поддерживаем блокчейн-технологию. И чтобы позволить ей, со своей стороны, развиваться, нам нужно внимательно выбирать те токены, которые стоит включить в свои списки. Стоит отметить, что мы добавим не те токены, которые нам платят, а те, которые чего-то стоят, которые представляют какую-то ценность, которые бы мы сами хотели видеть у себя на бирже", — добавляет Скоуронски.

По его словам, любой токен будет проходить через три этапа регистрации:

1. Подача заявления

2. Интервью с разработчиками

3. Внутреннее исследование: изучение истории команды разработчиков и технической документации.

Платформа не будет брать денег за проведение операций со своих пользователей, впрочем, трейдерам придётся ежемесячно платить налог около 10 евро. Согласно Скоуронски, политика KYC будет осуществляться, если пользователь предоставит адрес своей электронной почты и мобильного телефона. "Всё это — требование регулятора, сами мы ничего не придумываем", — отмечает он.

Кибербезопасность — одна из причин недоверия к криптобиржам, поскольку криптосообщество уже ощутило последствия пренебрежительного отношения к ней. Проблема безопасности DX была решена благодаря инфраструктуре NASDAQ, а сам Скоуронски ответил, что наймёт лучших специалистов, которые будут постоянно следить за безопасностью биржи. "Людям нужна безопасность. Мы стараемся быть максимально честными со своими клиентами, чтобы они знали, что они получают, сотрудничая с нами", — говорит он.

Платформа также будет иметь внутренний чат, который позволит пользователям общаться между собой и будет предоставлять им свежую информацию о токенах.

Компания находится под управлением трёх "ветеранов трейдинга". Скоуронски ранее был исполнительным директором в OANDA. Главный операционный директор компании, Раз Каплан, ранее был главой отдела по риск-менеджменту в SpotBroker. А главный технологический директор, Йарон Бен Шосан, ранее занимал пост директора по стратегическому развитию в Forex Manage.

На данный момент, DX Exchange уже наняли команду из 72 человек из Израиля в свою научно-исследовательскую лабораторию. Нанятые сотрудники будут заниматься развитием платформы.

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