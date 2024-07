Султан Ербулатов: "Влияние цифровизации на нефтегазовую область будет огромным"

Your browser does not support the audio element.

Ведущий инженер по обработке и аналитике данных ТОО "Тенгизшевройл" — о том, как цифровые решения в области IT помогают компании оставаться лидером отрасли.

Казахстан входит в двадцатку мировых лидеров по добыче жидких углеводородов. В ближайшие два года, согласно мартовскому отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), объем добычи нефти и газа в стране возрастет и составит 1,9 млн баррелей в 2024 году и 2,1 млн баррелей в 2025 году ежесуточно. Главная причина роста — увеличение добычи на Тенгизском нефтяном месторождении. Один из факторов, которые позволяют ТОО "Тенгизшевройл", работающему на месторождении, наращивать добычу, — умелое использование цифровых технологий. По словам ведущего инженера по обработке и аналитике данных компании Султана Ербулатова, именно благодаря своевременному внедрению IT-систем евразийское подразделение американской корпорации Chevron сумело усилить конкурентные преимущества. Расспросили Султана Ербулатова о том, как облачные вычисления и методы машинного обучения, которые он использует на разных этапах производственного процесса, помогают "Тенгизшевройлу" оставаться лидером отрасли и вносить значительный вклад в экономику Казахстана.

* На протяжении 4 лет Султан Ербулатов работал на предприятии "Тенгизшевройл" как аналитик в области информационной защиты и реагирования на инциденты. Сейчас занимает позицию ведущего инженера по обработке и аналитике данных. Инициировал и внедрил в работу компании цифровые решения, обеспечивающие конкурентные преимущества и развитие предприятия. Пишет научные статьи, которые публикуют международные журналы International Journal of All Research Education and Scientific Methods и International Journal of Scientific Engineering and Science. Член жюри конкурсов "Топ-40 диджитал-экспертов", и Digital Leaders Award, в этом году стал обладателем Национальной бизнес-премии "Креативные индустрии".