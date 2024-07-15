Султан Ербулатов: "Влияние цифровизации на нефтегазовую область будет огромным"

9:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий инженер по обработке и аналитике данных ТОО "Тенгизшевройл" — о том, как цифровые решения в области IT помогают компании оставаться лидером отрасли.

Фото: Фото из личного архива Султана Ербулатова

Казахстан входит в двадцатку мировых лидеров по добыче жидких углеводородов. В ближайшие два года, согласно мартовскому отчету Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), объем добычи нефти и газа в стране возрастет и составит 1,9 млн баррелей в 2024 году и 2,1 млн баррелей в 2025 году ежесуточно. Главная причина роста — увеличение добычи на Тенгизском нефтяном месторождении. Один из факторов, которые позволяют ТОО "Тенгизшевройл", работающему на месторождении, наращивать добычу, — умелое использование цифровых технологий. По словам ведущего инженера по обработке и аналитике данных компании Султана Ербулатова, именно благодаря своевременному внедрению IT-систем евразийское подразделение американской корпорации Chevron сумело усилить конкурентные преимущества. Расспросили Султана Ербулатова о том, как облачные вычисления и методы машинного обучения, которые он использует на разных этапах производственного процесса, помогают "Тенгизшевройлу" оставаться лидером отрасли и вносить значительный вклад в экономику Казахстана.

* На протяжении 4 лет Султан Ербулатов работал на предприятии "Тенгизшевройл" как аналитик в области информационной защиты и реагирования на инциденты. Сейчас занимает позицию ведущего инженера по обработке и аналитике данных. Инициировал и внедрил в работу компании цифровые решения, обеспечивающие конкурентные преимущества и развитие предприятия. Пишет научные статьи, которые публикуют международные журналы International Journal of All Research Education and Scientific Methods и International Journal of Scientific Engineering and Science. Член жюри конкурсов "Топ-40 диджитал-экспертов", и Digital Leaders Award, в этом году стал обладателем Национальной бизнес-премии "Креативные индустрии".

— Султан, как эксперт, который занимается цифровизацией ведущей нефтегазовой компании Казахстана, скажите, как сейчас обстоят дела с применением IT-технологий в нефтегазе?

— Нефтегазовые компании генерируют огромное количество данных, однако их сбор, анализ и использование, на мой взгляд дата-инженера, часто проводят неэффективно. Интеграция и унификация данных из различных источников и их анализ для получения бизнес-результатов сегодня невозможен без облачных цифровых решений. Лидеры отрасли, например, компания Chevron, которая входит в первую десятку в мире среди компаний нефтегаза по использованию IT, применяют в своей работе и эту прорывную технологию, и решения в области искусственного интеллекта и интернета вещей. Например, для контроля за состоянием трубопроводов, а также для мониторинга работы нефтяных скважин в режиме реального времени Chevron использует IoT-датчики. Это позволило компании не только повысить эффективность работы на 10-15%, но и обнаруживать проблемы на ранней стадии, предотвращая аварии и простои.

— "Тенгизшевройл" также активно применяет в своей работе IT, и многие решения инициируете и внедряете вы. Каким образом дата-инжиниринг — направление, которое вы возглавляете в компании, — влияет на производственные процессы, например, добычу нефти?

— Если говорить про отслеживание и оптимизацию добычи нефти, то я координирую действия дата-инженеров предприятия, которые разрабатывают системы сбора данных для интеграции из различных источников: датчиков на скважинах, насосных станций, системы измерения расхода и системы управления производством, в том числе IoT-платформ. Необработанные данные часто бывают неполными, "шумными" и несогласованными, поэтому мы применяем методы очистки данных, чтобы подготовить их к анализу. Далее с помощью различных методов машинного обучения и статистического анализа мы извлекаем ценную информацию из очищенных данных о добыче и визуализируем результаты анализа с помощью интерактивных панелей управления и дашбордов. Это помогает инженерам и менеджерам понимать тенденции, выявлять проблемы и оптимизировать решения.

— Насколько я знаю, дата-инжиниринг помогает также экономить ресурсы и сокращать благодаря этому бюджетные расходы предприятия. Какие технологии вы внедрили для этого?

— Действительно, IT-решения помогают оптимизировать использование производственных ресурсов. К примеру, мы, дата-инженеры, собираем данные о потреблении энергии на различных этапах производственного процесса с различных умных счетчиков или систем мониторинга энергопотребления. Далее разрабатываем модели, которые предсказывают влияние различных факторов — температуры, давления, режима работы — на энергопотребление. После этого благодаря использованию линейного программирования и симуляции система генерирует рекомендации по оптимизации режимов работы, настройке оборудования и использованию ресурсов для повышения энергоэффективности.

— Кибербезопасность имеет особое значение для предприятия, поскольку ТШО "Тенгизшевройл" — филиал крупнейшей компании энергетического сектора США и подчиняется строгим правилам в отношении сохранности конфиденциальной информации. Насколько мне известно, для решения этой проблемы вы внедрили в работу процесс управления доступом подрядчиков. Что он собой представляет?

— Процесс, который я внедрил, регулирует доступ сотрудников подрядных организаций к конфиденциальной информации и ресурсам компании Chevron, в частности ТШО, и представляет собой важнейший инструмент для предотвращения утечки данных. Строгое соблюдение правил экспортного контроля США гарантировало, что "Тенгизшевройл" избежит юридических последствий и потенциальных штрафов за несанкционированный доступ к конфиденциальной информации. Это также позволило организации соответствовать внутренним политикам безопасности данных и избежать потенциальных судебных разбирательств со стороны пострадавших сторон. Внедренный процесс обеспечил четкую картину того, кто имеет доступ к конфиденциальной и защищенной товарным знаком информации Chevron, что предотвратило неправомерное использование конфиденциальных данных, которые являются жизненно важными для конкурентного преимущества. Кроме того, понимание того, какая информация доступна каждому подрядчику, позволило заказчику в лице моей компании принимать обоснованные решения о совместной работе над проектами и обмене данными, а это привело к более эффективному распределению ролей и обязанностей.

— В июне этого года вы были членом экспертного совета премии Digital Leaders Award, которой награждают за достижения в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов. Какие IT-тренды и технологии, на ваш взгляд, окажут наибольшее влияние на глобальную нефтегазовую отрасль в ближайшие годы?

— Я считаю, что инновационные IT-тренды и технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, облачные вычисления, дополненная и виртуальная реальность и блокчейн, изменят все аспекты нефтегазовой индустрии, от разведки и добычи до транспортировки и сбыта. Например, блокчейн может обеспечить прозрачность цепочек поставок, предотвращая фальсификацию и повышая доверие к продуктам. Используя блокчейн, можно создать неизменяемую запись о движении нефти и газа от скважины до конечного потребителя. Это позволит прослеживать происхождение продукции и гарантировать ее подлинность. Еще один способ применения блокчейна — смарт-контракты на его основе, которые могут автоматизировать процесс торговли нефтью и газом. Это позволит сократить время и издержки на сделки, а также минимизировать риски ошибок и мошенничества. Конечно, внедрение технологий сопряжено с рядом вызовов, поэтому компании, стремящиеся воспользоваться IT-преимуществами, должны будут обеспечить точное соблюдение кибербезопасности, добиться значительных инвестиций, изменить корпоративную культуру и подходы к работе. Но высокая конкуренция на рынке требует от производителей скорейшей цифровой трансформации, и влияние IT-трендов и технологий на нефтегазовую отрасль будет огромным.