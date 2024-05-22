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Олег Артюков
N-TV: глава Минфина США читает нотации Германии

В Германии недовольны нотациями главы Минфина США

3:03
Экономика

Протокольное мероприятие по вручению почётного докторского звания министру финансов США Джаннет Йеллен сопровождалось её резкой критикой в адрес Германии, говорится в материале немецкого телеканала N-TV.

В Германии недовольны нотациями главы Минфина США
Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Выступление Йеллен стало неожиданностью для министерства финансов Германии и его главы Кристиана Линднера. Глава Минфина США не упомянула ни одного достижения Берлина в противостоянии с Россией, отмечается в материале (перевод "ИноТВ").

Целью визита Джанет Йеллен во Франкфурт было получение почётной докторской степени, однако её речь содержала чёткий политический посыл.

"В этой аудитории промышленная политика Китая может показаться чем-то далёким, но если мы не отреагируем стратегически и сообща, выживание компаний как в наших странах, так и во всём мире может оказаться под угрозой", — заявила министр финансов США.

Соединённые Штаты уже отреагировали на ситуацию и ввели специальные пошлины на китайскую продукцию. Например, теперь за ввоз электромобилей из Китая необходимо платить не 25, а сто процентов от их стоимости.

Джанет Йеллен потребовала от Евросоюза последовать примеру США и предпринять совместные действия против Китая.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, в ответ начал рассказывать об успехе совместных усилий США и Европы в ограничении доступа России к её глобальным активам. И выразил признательность Джанет Йеллен, говоря, что большая часть этого якобы успеха стала возможна благодаря её усилиям.

Однако отвечать любезностью на любезность глава Минфина США не стала. Она потребовала от немецких банков пресекать уклонения от антироссийских санкций.

В принципе, достаточно показательная история. Причём проигнорировать её в Германии не смогли, настолько вопиющим было поведение главы американского Минфина.

Стоит напомнить, что именно Вашингтон является инициатором идеи конфискации российских активов, которые были заморожены в западных банках. В Берлине её восприняли без особого энтузиазма.

Сейчас американцы продвигают ещё одну идею — выдать Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, а компенсировать его доходами от российских активов. В Германии поначалу и этому не особо обрадовались. Но теперь в западной прессе сообщают, что эту инициативу немцы могут и поддержать.

Ну а заявления Йеллен, в общем-то, даже не то что намёк, а открытая демонстрация, что в Вашингтоне не готовы к длительным дискуссиям со своими союзниками по вопросам, касающимся в том числе и экономики. Хотя очевидно, что любые шаги, касающиеся российских активов, в первую очередь отразятся именно на странах Евросоюза и Германии в том числе.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия джанет йеллен
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