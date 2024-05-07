Россия нашла, где применить индийские рупии

Вопрос решён — Россия нашла применение индийским рупиям

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Значительная часть индийских рупий, которые находились на счетах российских экспортёров в банках Индии, была использована. Так что проблемы в этом вопросе более нет, сообщает со ссылкой на источники издание The Hindustan Times.

Фото: flickr.com by Monito - Money Transfer Comparison is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Большая часть рупий, накопленных в Индии, была использована, и это больше не проблема", — сказал один из собеседников издания. Источники утверждают, что эти средства были направлены на инвестиции в акции, государственные облигации и инфраструктурные проекты в Индии.

Ранее генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций доктор Аджай Сахай сообщил ТАСС, что на счетах российских экспортёров в индийских банках находятся миллиарды рупий. При этом точную сумму он не уточнил. Но подчеркнул, что торговля между Россией и Индией в рупиях продолжается.

В мае 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая после заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества, заявил о наличии миллиардов рупий на счетах в индийских банках. Глава МИД России назвал это проблемой, решение которой обсуждается.

Товарооборот между Россией и Индией в 2023 году достиг 65 миллиардов долларов. Россия занимает четвёртое место среди ведущих торговых партнёров Индии. Однако такой рост привел к дисбалансу в торговле в пользу России, превышающему 55 миллиардов долларов.

Основной экспорт России в Индию составляют энергоносители. В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов удвоился, достигнув 45 миллиардов и 4,5 миллиардов долларов соответственно. Помимо рупий, торговые расчеты между Москвой и Нью-Дели также ведутся в долларах США, дирхамах ОАЭ и китайских юанях.

Напомним, в апреле Индия предоставила разрешение на оказание услуг по морскому страхованию российским компаниям "Альфастрахование", ВСК и "Согаз".

Согласно данным Генеральной дирекции судоходства Индии, первые эти компании получили разрешение действовать до 20 февраля 2025 года. А ещё одна — "Ингосстрах" — продлила аккредитацию до марта 2029 года. Страховое покрытие всех четырёх провайдеров обеспечивается государственной Российской национальной перестраховочной компанией.

Ранее Россия пользовалась услугами западных страховщиков для танкерного флота, в том числе и при поставках нефти в Индию. Но потолок цена в 60 долларов за баррель, установленный Группой семи и ЕС для грузов с использованием их сервисов, давал им рычаги влияния на российский экспорт энергоресурсов.

Переход на собственные страховые услуги поможет России как минимум сократить зависимость от западных страховщиков (а в перспективе и вовсе отказаться от их услуг) и облегчить выполнение требований индийских покупателей. Менее четверти российских поставок в марте во все регионы мира были застрахованы членами Международной группы клубов взаимного страхования в Лондоне.