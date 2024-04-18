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Олег Артюков
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли

Два транспортных коридора сделают Россию одним из центров мировой торговли

2:37
Экономика

В условиях давления со стороны Запада Россия активно развивает новые транспортные маршруты, призванные диверсифицировать торговые потоки и снизить влияние санкций.

Два транспортных коридора сделают Россию одним из центров мировой торговли
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Агентство Bloomberg обращает внимание, что Россия сейчас работает над реализацией двух ключевых проектов — Северный морской путь (СМП) и транспортный коридор "Север — Юг" через Иран.

Например, СМП, проходящий по арктическим морям, имеет ряд преимуществ:

  • транзитный путь из Азии через СМП на 30-50% короче, чем через Суэцкий канал;
  • в отличие от маршрута через Красное море, СМП не подвержен пиратству и другим угрозам безопасности;
  • развитие Севморпути открывает доступ к богатым арктическим ресурсам.

А транспортный коридор "Север — Юг" соединит Россию с Индией и другими странами Южной Азии через Иран. Ожидается, что эти маршруты станут важнейшими торговыми артериями, связывающими Россию с Азией, Ближним Востоком и Африкой.

Развитие альтернативных транспортных коридоров совпадает с разворотом России от Европы в сторону Китая, Индии и других стран Азии. Государства этого региона, с их динамично развивающимися экономиками, представляют собой привлекательный рынок для российского экспорта.

Несмотря на западные санкции, со стороны крупнейших экономик Восточной, Южной, Юго-Восточной Азии и Персидского залива наблюдается живой интерес к поддержанным Россией маршрутам.

А вот США и их союзники, напротив, избегают использования этих коридоров.

Потому вполне объяснимо, почему развитие новых транспортных коридоров является ключевым элементом стратегии России по противостоянию санкциям и укреплению своей роли в мировой торговле. Переориентация на Восток открывает перед нашей страной новые возможности для экономического роста и развития.

Стоит отметить, автор Bloomberg утверждает, что Россия развивает оба транспортных коридора, чтобы "ослабить введенные против нее санкции". Однако разработка этих маршрутов началась задолго до конфликта на Украине.

Ранее о том, что транспортный коридор "Север — Юг" между Россией, Индией, Ираном и соседними странами позволит Москве "окончательно отвернуться от Запада", сообщала The New York Times. Так что Запад тема развития этих маршрутов, судя по вниманию к ней прессы, весьма интересует.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы торговля
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