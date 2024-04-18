Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли

В условиях давления со стороны Запада Россия активно развивает новые транспортные маршруты, призванные диверсифицировать торговые потоки и снизить влияние санкций.
Агентство Bloomberg обращает внимание, что Россия сейчас работает над реализацией двух ключевых проектов — Северный морской путь (СМП) и транспортный коридор "Север — Юг" через Иран.
Например, СМП, проходящий по арктическим морям, имеет ряд преимуществ:
А транспортный коридор "Север — Юг" соединит Россию с Индией и другими странами Южной Азии через Иран. Ожидается, что эти маршруты станут важнейшими торговыми артериями, связывающими Россию с Азией, Ближним Востоком и Африкой.
Развитие альтернативных транспортных коридоров совпадает с разворотом России от Европы в сторону Китая, Индии и других стран Азии. Государства этого региона, с их динамично развивающимися экономиками, представляют собой привлекательный рынок для российского экспорта.
Несмотря на западные санкции, со стороны крупнейших экономик Восточной, Южной, Юго-Восточной Азии и Персидского залива наблюдается живой интерес к поддержанным Россией маршрутам.
А вот США и их союзники, напротив, избегают использования этих коридоров.
Потому вполне объяснимо, почему развитие новых транспортных коридоров является ключевым элементом стратегии России по противостоянию санкциям и укреплению своей роли в мировой торговле. Переориентация на Восток открывает перед нашей страной новые возможности для экономического роста и развития.
Стоит отметить, автор Bloomberg утверждает, что Россия развивает оба транспортных коридора, чтобы "ослабить введенные против нее санкции". Однако разработка этих маршрутов началась задолго до конфликта на Украине.
Ранее о том, что транспортный коридор "Север — Юг" между Россией, Индией, Ираном и соседними странами позволит Москве "окончательно отвернуться от Запада", сообщала The New York Times. Так что Запад тема развития этих маршрутов, судя по вниманию к ней прессы, весьма интересует.