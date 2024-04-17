Сюрприз для Польши: в России рассмотрят иск о признании банкротом компании PGNiG

В России рассмотрят иск о признании банкротом польской нефтегазовой компании

3:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Московский арбитраж рассмотрит в июне иск, поданный налоговой службой Российской Федерации, в котором содержится требование признать банкротом акционерное общество "Польская нефтяная и газовая промышленность" (PGNiG).

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Поводом для иска стала задолженность PGNiG по уплате налогов в размере 902 тысяч рублей. Согласно установленной процедуре, предлагается назначить арбитражного управляющего. PGNiG, являющийся подразделением польского энергетического концерна Orlen, был поглощён последним в 2022 году, напоминает ТАСС.

С 2022 года "Газпром" остановил поставку газа в Польшу, поскольку польская сторона отказался платить за импорт российских энергоресурсов в рублях.

Также следует отметить, что российский газовый гигант подал иск в Ленинградский суд о взыскании средств в размере более 930 миллионов долларов у Orlen и Europol Gaz (СП "Газпрома" и PGNiG, владелец трубопровода Ямал — Европа на польской территории), а также у Ernst and Young.

В "Газпроме" заявляют, что ответчики совместными усилиями забрали у него актив — долю в Europol Gaz, операторе "Ямал — Европа", что привело к убыткам для концерна.

Стоит заметить, что история судебных тяжб "Газпрома" с польской компанией насчитывает не один год. Например, в 2022 году PGNiG потребовала от "Газпрома" и "Газпром экспорта" выплаты процентов по полтора миллиарда долларов за якобы переплаты по поставкам в 2014–2020 годах.

А в 2015 году PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против российских компаний, потребовав пересмотреть цену на природный газ, который ей поставлялся по контракту 1996 года. Соглашение предусматривало отгрузку примерно десяти миллиардов кубометров газа в год.

В 2020 году Стокгольмский арбитраж решил скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" с 1 ноября 2014 года с нефтяной привязки на биржевой индекс.

В том же году "Газпром" выплатил 1,6 миллиарда долларов, которые присудил арбитраж. Однако решение суда о ретроактивном изменении формулы цены пошло на пользу российской компании, когда цены на газ начали расти до рекордных значений.

А в концерне Orlen, дочерей компанией которого, напомним, является PGNiG, заявляли о том, что хотят добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа. Впрочем, о каких-либо достижениях на этом поприще после этих заявлений не сообщалось.