В России оперативно отремонтировали ряд нефтеперерабатывающих заводов, оборудование которых было повреждено в результате атак украинских беспилотников, удивляется агентство Reuters.
В результате мощности, находившиеся в нерабочем состоянии из-за атак, сократились до десяти процентов по сравнению с почти 14 процентами в конце марта. Это означает, что значительная часть ущерба была оперативно устранена, что является важным шагом в обеспечении стабильности нефтеперерабатывающей отрасли в стране, отмечает агентство.
Оценки Reuters, однако, не совпадают с оценками российских экспертов, которые отмечают, что выбытие нефтеперерабатывающих мощностей составило примерно 8,3 процентов, отмечает издание "Нефть и капитал".
Но несмотря на разницу в оценках, факт восстановления и введения в эксплуатацию значительной части мощностей подтверждает успешность мероприятий, проведенных российскими компаниями.
Это является важным показателем способности быстро и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации и минимизировать их негативные последствия.
На фоне успешного восстановления поврежденных мощностей, следует отметить, что перед российской нефтеперерабатывающей промышленностью всё ещё стоят вызовы. Дело в том, что начинается пора сезонных ремонтов.
Общие объёмы первичной переработки сырья в стране, которые будут выведены на техническое обслуживание в апреле, по оценкам агентства Reuters, составят 4,4 млн тонн, что превышает объемы марта (4,1 млн тонн).
Это указывает на необходимость продолжения усилий по обеспечению надёжной работы нефтеперерабатывающих заводов и поддержанию устойчивости отрасли в целом.
Отметим, сегодня Washington Post сообщила о предупреждении вице-президента США Камалы Харрис, которое было передано ей Владимиру Зеленскому. Ему было настоятельно рекомендовано, чтобы Украина воздержалась от атак на российские НПЗ.
В Вашингтоне опасаются, что подобные атаки спровоцируют рост цен на мировом рынке нефтепродуктов. Что в год президентских выборов Джо Байдену и его окружению, разумеется, совершенно не надо.
Ранее о предупреждениях американцев сообщалось, подтверждал, что такое было, и Зеленский. При этом в Киеве пытаются играть в самостоятельность и делают вид, будто сами будут решать, как им поступать. Хотя очевидно, что американцы едва ли потерпят, если их мнение будет игнорироваться, причём демонстративно.
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