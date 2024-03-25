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Олег Артюков
Постпред России при ВТО объяснил, почему не будет пользы от выхода из организации

Ничего не выиграем: постпред России о том, почему не стоит выходить из ВТО

Экономика

Новый постоянный представитель РФ при Всемирной торговой организации Николай Платонов считает, что выход из ВТО не принесет России никакой пользы.

Ничего не выиграем: постпред России о том, почему не стоит выходить из ВТО
Фото: flickr.com by World Trade Organization is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Оценка торговых аспектов показывает, что минусов от такого шага будет значительно больше, чем плюсов, отметил постпред в интервью РИА "Новости".

Не секрет, что в нашей стране есть достаточно много сторонников того, чтобы Россия вышла из этой организации. Вступила РФ в ВТО в 2012 году, этому предшествовали переговоры, которые длились 18 лет.

Соседняя Белоруссия, к слову, в ВТО так и не вступила, хотя заявку подала в 1993 году. А недавно в Минске объявили, что отказываются от планов вступления во Всемирную торговую организацию.

Однако в правительстве России постоянно подчёркивают, что выходить из ВТО нашей стране невыгодно.

Николай Платонов перечислил преимущества, которые получает Россия в организации:

  • доступ к более благоприятным условиям на рынках многих торговых партнеров;
  • возможность влиять на формирование многосторонних правил торговли (электронная коммерция, сельское хозяйство, субсидии в области рыболовства);
  • недискриминационный режим для российской продукции, что привело к увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции на 156,7%, а текстильной продукции — на 126,7% (по сравнению с 2012 годом);
  • правовая опредёленность и предсказуемость в торговле.

Постпред отметил, что покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко. Однако вернуться обратно на тех же условиях, на которых России удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно.

В случае же выхода из ВТО Россия, по словам Платонова, утратит возможность влиять на правила торговли, доступ российской продукции на рынки других стран будет ограничен, что повлечёт за собой снижение экспорта. Кроме того, возникнут сложности с доступом к иностранному сырью и технологиям.

По словам постпреда, наша страна сейчас наращивает сотрудничество с государствами, которые не относятся к западному лагерю. И Россия наращивает торгово-экономическое сотрудничество именно с такими государствами, используя инструменты ВТО.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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