Европа требует от России восстановить экспорт древесины

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европейском сообществе крайне недовольны тем, что Россия установила 80-процентную пошлину на экспорт древесины. Кроме того, наша страна ранее установила всего два пропускных для вывоза древесины.

Фото: pixabay.com

В ЕС таким положением дел крайне недовольны, полагая, что действия России наносят существенный ущерб деревообрабатывающей промышленности Европы.

Якобы это ещё создает неопределённость на мировом рынке. Было предпринято много усилий, чтобы вернуться к прежним показателям, но все попытки оказались бесполезными. Теперь разбираться собираются в рамках Всемирной торговой организации.

По мнению европейских чиновников, такая высокая заградительная пошлина недопустима, она должна быть не более 15-20 процентов.

В 2021 году древесина и древесные изделия занимали два процента в экспортной структуре России. В Китай поставлялось около 31 процента всего объёма, в Финляндию — шесть процентов, в Японию — пять процентов.

Остальными потребителями были страны Европы, большинство из которых в 2022 году отказались от поставок.

В России, напомним, сосредоточено 20 процентов мировых запасов леса.

Поставки пиломатериалов (но не древесины) из России в ЕС были приостановлены с июля 2022 года после вступления в силу пятого пакета санкций.

Но ещё в марте прошлого года Россия ввела запрет на экспорт древесины, сырья для производства бумаги и фанеры в недружественные страны, включая США и государства Евросоюза.

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