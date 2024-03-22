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Олег Артюков
Названы две основные причины падения качества современных автомобилей

Должны и будут ломаться: почему так сильно упало качество новых автомобилей

2:30
Экономика

В последние годы всё чаще звучат мнения, что качество современных автомобилей падает. Автоэксперт Егор Васильев считает, что на этот процесс влияют два основных фактора.

Должны и будут ломаться: почему так сильно упало качество новых автомобилей
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Первый — экономический. Производителям просто невыгодно делать автомобили, которые не ломаются, так как это не приносит прибыль после окончания гарантийного срока, сказал эксперт агентству "Прайм".

Автомобиль, который ломается после гарантии, приносит прибыль дилерам и производителям за счет ремонта и запчастей.

Кроме того, современные автомобили, особенно премиум-класса, напичканы информационно-развлекательными технологиями. Эти технологии не только усложняют конструкцию, но и сами по себе не отличаются надёжностью. Чем сложнее система, тем выше вероятность поломки.

Американская аналитическая компания J. D. Power фиксирует системные проблемы с качеством современных автомобилей. Даже лидеры рынка, такие как Toyota, "проваливаются в глазах потребителя", который ожидает беспроблемной эксплуатации в первые годы.

И как ни парадоксально, чем дороже автомобиль, тем выше шансы на возникновение сбоев и поломок.

Современные автомобили не хуже тех, что были раньше — они просто другие.

Снижение качества сборки не является актуальной проблемой, так как производство на современных конвейерах максимально автоматизировано. Увеличение количества проблем связано с усложнением конструкции и быстрой сменой модельного ряда.

Новые модели часто имеют новую платформу и электронную начинку, что не позволяет накопить достоверную статистику отказов.

На данный момент наименьшим количеством отказов могут похвастаться только дешёвые автомобили в простых комплектациях с минимальным набором допоборудования.

Так что падение качества современных автомобилей — не миф, а реальность, обусловленная экономическими факторами и усложнением конструкции. Чем дороже и сложнее автомобиль, тем больше вероятность возникновения проблем.

А потому при покупке нового автомобиля стоит тщательно взвесить все факторы, включая цену, комплектацию и надёжность. Не стоит гнаться за самыми передовыми технологиями как раз по той причине, что они могут повлиять на общую надёжность автомобиля.

Отдавайте предпочтение проверенным брендам и моделям с простой и надёжной конструкцией. По крайней мере, в том случае, если вы не намерены сменить автомобиль по окончании гарантийного срока.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы автомобиль
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