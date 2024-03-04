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Олег Артюков
В Туркмении заявили о готовности снабжать Европу газом. Но это не так-то просто

Туркмения готова помочь Европе с газом. Но есть нюанс

2:46
Экономика

Туркмения рассматривает возможность поставок газа в Европейского союза и Турцию через Каспийское море. Есть также вариант с поставками через Азербайджан и Иран.

Туркмения готова помочь Европе с газом. Но есть нюанс
Фото: commons.wikimedia.org by Swinsto101 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом на днях сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на заявление президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркмения занимает четвёртое место в мире по запасам природного газа, ежегодно добывая около 80 миллиардов кубометров. При этом примерно половина этого объёма экспортируется.

Объём экспорта достигает 30 миллиардов кубометров, в основном поставки идут в Китай. При этом власти Туркмении планируют увеличение экспорта до 65 миллиардов кубометров в год. Что, собственно, вполне объяснимо, поскольку это основной источник дохода страны.

Теоретически, Туркмения имеет возможность поставлять свой газ в Европу. В стране планируется активно развивать добычу газа на крупном месторождении Галкыныш, а также морскую добычу, отмечает издание "Нефть и капитал".

Однако возникают проблемы с транспортировкой газа. Проект Транскаспийского газопровода, обсуждаемый уже более десяти лет и предполагающий прохождение через территории Азербайджана, Грузии и Турции, стоимостью около пяти миллиардов долларов, так и не продвинулся на практическую стадию реализации.

В течение этого времени были реализованы такие проекты, как газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южный газовый коридор. Но они же конкурируют с проектом Транскаспийского газопровода.

Стоит напомнить, что Евросоюз пару лет назад делал большую ставку на развитие сотрудничества с Азербайджаном. В первую очередь, европейские страны интересуют поставки нефти и газа из этой страны.

Однако в прошлом году отношения Баку и Брюсселя начали ухудшаться. В частности, в октябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты потребовали ввести санкции против политиков и чиновников Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

А в случае отказа Азербайджана от компромисса, было предложено вести речь о приостановке соглашения об упрощённом визовом режиме и сокращении сотрудничества в других областях. И даже полностью отказаться от поставок нефти и газа из этой страны.

Понятно, что резолюции Европарламента необязательны к исполнению. И отказ от поставок энергоресурсов из Азербайджана едва ли возможно.

Но вполне вероятно, что в Брюсселе проявят заинтересованность к экспорту природного газа из Туркмении. И таким образом намекнуть тому же Азербайджану, что есть альтернативы. Впрочем, учитывая проблемы с реализацией таких поставок, вовсе не факт, что подобные намёки произведут впечатление.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз туркмения азербайджан
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