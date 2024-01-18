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Олег Артюков
В Индии счтиают своим козырем сотрудничество и с Россией, и с США

В Индии объяснили, почему продолжат сотрудничество с Россией, невзирая на США

3:08
Экономика

В современной международной обстановке наблюдается вновь оживившаяся конкуренция между великими державами. Конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, а также глобальная борьба между США и Китаем на экономическом, технологическом и стратегическом уровнях, подчёркивают необходимость рассмотрения мировых событий через призму геополитических противостояний, говорится в материале The Indian Express.

В Индии объяснили, почему продолжат сотрудничество с Россией, невзирая на США
Фото: kremlin.ru

Однако два последних события показывают, что Нью-Дели успешно умеет взаимодействовать с различными партнёрами, даже если они находятся в противостоянии друг с другом, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

В понедельник премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщается, обсуждались "особо привилегированные стратегические отношения" между двумя странами, украинский конфликт и перспективы укрепления двусторонних связей.

Почти в то же время министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар завершал свой двухдневный визит в Иран, где обсуждал детали сотрудничества в развитии порта Чабахар.

Сразу после начала украинского конфликта Соединённые Штаты оказывали серьезное давление на Нью-Дели в попытке заставить Индию сторону Запада.

В настоящее время Иран втянут в региональную холодную войну с Израилем и Саудовской Аравией — двумя странами, с которыми Индия поддерживает крепкие партнёрские отношения, говорится в материале издания.

Отметим со своей стороны, что сейчас наблюдается тенденция к улучшению отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Понятно, что процесс это очень небыстрый, но всё же не стоит ставить знак равенства между отношениями Ирана и Израиля и Ирана и Саудовской Аравией.

В материале отмечается, что Индии удаётся сохранять связи с Россией и Ираном, несмотря на укрепление партнёрства с США и Европой. И это, по мнению его авторов, имеет большое значение.

Важно также обратить внимание на факторы, обеспечивающие способность Нью-Дели маневрировать на глобальной арене, говорится в материале. Стабильный экономический рост Индии придает ей стратегический и дипломатический вес благодаря размерам своего рынка и потенциалу будущего развития.

Не избежали его авторы и выпадов в адрес Китая. По их мнению, Запад видит в Индии важного регионального партнёра, который противостоит КНР.

Среди множества факторов, делающих Индию привлекательным партнёром, выделяется её репутация либеральной и плюралистической демократии. В то время как Индия продолжает балансировать в условиях геополитических и геоэкономических неурядиц для защиты своих интересов, ей необходимо избегать чрезмерного приближения к одной из сторон, подчёркивает The Indian Express.

В общем, в этой фразе и выражается суть индийской политики. А именно, извлекать выгоду из сотрудничества, но в то же время избегать чрезмерного сближения с кем-либо, дабы не создавать зависимости. И это нужно учитывать, когда речь об отношениях с этой страной. Но по крайней мере, это понятная политика.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия нарендра моди
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